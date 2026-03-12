Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

El INDEC dio a conocer este jueves la cifra de inflación de febrero, que fue de 2,9%, al igual que la de enero. Casi en paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, explicó por qué “la economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios”.

El funcionario realizó un análisis de la situación en su cuenta oficial de la red social X, donde afirmó que la situación económica del país se enmarca “tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y del empleo y una tendencia inflacionaria creciente”.

El análisis de Luis Caputo sobre la economía argentina

En su relato, Caputo señaló que “el Índice de Precios al Consumidor registró una variación de 2,9% en febrero. La inflación núcleo fue de 3,1%; en tanto, los precios de los bienes y servicios regulados crecieron 4,3% y los estacionales se redujeron 1,3%”.

En un segundo punto, explicó que “la inflación interanual fue de 33,1%, con una suba de 28,4% en los bienes y de 43,4% en los servicios”.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y del empleo y una tendencia inflacionaria creciente”, señaló el ministro.

Y sumó: “Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025″.

Al cierre de su análisis, Caputo afirmó que “el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, con una evolución de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación, y la mejora en el balance del BCRA son prioridades del programa económico que permitirán que la inflación converja por primera vez en décadas a niveles internacionales”.