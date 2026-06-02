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Israel bombardeó Líbano otra vez: al menos 10 muertos en nuevos ataques pese a los esfuerzos diplomáticos

La violencia volvió a recrudecer en la frontera entre Israel y Líbano luego de una serie de bombardeos que dejaron al menos 10 víctimas fatales. Los ataques se produjeron en medio de gestiones internacionales orientadas a reducir las hostilidades, lo que pone en duda las posibilidades de una desescalada en uno de los focos más sensibles de Medio Oriente.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 12:47
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Nuevas explosiones en Beirut, capital del Líbano.
Nuevas explosiones en Beirut, capital del Líbano.
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Al menos 10 personas murieron este martes en una serie de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano, que continúa bajo ataque pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que las partes estaban de acuerdo en una desescalada.

Por un lado, la Defensa Civil Libanesa anunció en un comunicado que ha recuperado los cuerpos de seis personas de entre los escombros de un edificio bombardeado en la localidad de Marwaniyeh, donde llevaban trabajando ya desde última hora del lunes y donde también han rescatado a tres heridos.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública, dos de los fallecidos son niños.

Ataque de Israel sobre el Líbano.
Consecuencias de los ataques de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

Por otro lado, la Universidad Libanesa confirmó en un comunicado el fallecimiento de una de sus estudiantes, identificada como Theodosia James Karam, que perdió la vida en un ataque contra el vehículo en el que viajaba junto a sus padres por la carretera del puente Khardali.

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Según medios locales, la joven se había desplazado para realizar exámenes universitarios y sus progenitores también perdieron la vida en el bombardeo. Una persona más murió en una acción del mismo tipo, también contra un coche, entre las zonas de Harouf y Toul, indicó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (ANN).

Ataque de Israel sobre el Líbano.
La destrucción de inmuebles en el Líbano. Foto: EFE

Un conflicto que no se desacelera

En lo que va de martes, también se registraron bombardeos contra otras áreas meridionales como Al Haniyeh y Ghandouriya, así como ataques de artillería contra Nabatieh Al Fawqa, Kfar Ruman, Shoukin o Kfar Tebnit, de acuerdo con el medio estatal.

Además, la Defensa Civil Libanesa denunció que su centro en Kfar Sir fue alcanzado “de forma directa” por un ataque israelí, lo que provocó daños tanto en las instalaciones como en los equipos almacenados en su interior, si bien no se registraron víctimas.

Por su parte, el grupo chií libanés Hezbollah reivindicó un lanzamiento de proyectiles contra un tanque israelí cerca de la localidad de Haddatha, en el sur del Líbano y donde tienen lugar enfrentamientos entre ambos.

El Líbano, otro de los frentes que mantiene abiertos Israel. Foto: Reuters.
El Líbano, otro de los frentes que mantiene abiertos Israel. Foto: Reuters.

Todo ello se produce después de que Trump asegurara anoche en la red Truth Social que Hezbollah se había comprometido a detener sus ataques contra territorio israelí y que, a cambio, el Estado judío frenaría su ofensiva militar en el Líbano.

Está previsto que el Líbano e Israel inicien este mismo martes en Washington una nueva ronda de diálogo para buscar una salida negociada al conflicto, que continúa en la práctica pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y los nuevos términos anunciados anoche.

Medio OrienteIsraelEl Líbano
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

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