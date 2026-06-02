“No volvía, lo llamaba y no me respondía”: habló la dueña del auto que utilizaron para trasladar el cuerpo de Agostina al descampado

El cuerpo de Agostina Vega fue hallado en un descampado. Foto: redes sociales.

Tras la investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que había desaparecido el pasado sábado en Córdoba, los investigadores concluyeron que Claudio Barrelier, principal acusado y la última persona que la vio con vida, habría asesinado a la menor y posteriormente descuartizado su cuerpo, cuyos restos fueron hallados días después en un amplio descampado del barrio Ampliación Ferreyra en Córdoba.

Para el traslado de los restos de la adolescente, el acusado habría utilizado un Ford Ka negro prestado. Ahora, Soledad, la dueña del vehículo, rompió el silencio en diálogo con El Doce TV y contó que ellos eran pareja, pero que días antes del crimen se habían distanciado.

Una cámara registró a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega hacia el descampado. Video: redes sociales.

“Si bien hablábamos por teléfono, el viernes anterior le mandé un último mensaje y eliminé su número. Nos habíamos distanciado”, contó, y agregó que el sábado no hablaron, pero que el domingo Barrelier volvió a comunicarse con ella. “Me llamó como a las 5 y media preguntándome por qué lo había bloqueado. Le expliqué que solo lo había eliminado y me pidió hablar”, explicó.

Según el relato de Soledad, ella le dijo que no podía verlo y luego él volvió a escribirle. “Como a las 9 de la noche me dice que necesitaba llevarle ropa a un tío suyo y me vuelve a pedir el auto prestado. Me mandó tres mensajes como insistiéndome, pero era la intensidad que él tenía, por eso no dudé en ese momento”, añadió.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Foto: NA

“Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al auto al garaje”, añadió Soledad. Según reveló, el principal acusado del asesinato de Agostina se llevó el auto por más de una hora. “No volvía, lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, era mi sensación”, explicó.

Habló el dueño del lavadero donde llevaron a lavar el Ford Ka

El dueño del lavadero de autos donde llevaron a lavar el Ford Ka que utilizaron para trasladar el cuerpo de Agostina al descampado, contó cómo encontraron el vehículo, que fue llevado por el hijo de la dueña del auto cerca de las 18 horas del martes.

“Fue la primera vez que vimos el auto tan sucio, estaba tapado de tierra”, comentó José en diálogo con A24. Además, agregó que Soledad, expareja de Claudio Barrelier y dueña del auto, ya lo había llevado a lavar a ese sitio en otras oportunidades.

Barrelier, el único detenido por la muerte de Agostina Vega. Foto: NA

“Ese día fue normal para nosotros, somos dos hermanos desocupados, con familias. Lo menos que imaginamos fue prestar atención si había sangre porque estábamos desentendidos de lo que había pasado. Nos enteramos al otro día, cuando vinieron a la casa de Soledad a buscar el Ford Ka”, añadió.