Conflicto con PAMI: clínicas de cuatro provincias dejarán de atender a sus afiliados

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: PAMI

Las clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa comunicaron que suspenderán las consultas por guardia, los turnos médicos, las prácticas y los procedimientos ambulatorios para afiliados del PAMI, en medio del conflicto que mantienen con la obra social por el atraso del 70% en los valores de las prestaciones desde diciembre.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Esteban Leguízamo, recibió el comunicado oficial de la medida este martes. Sin embargo, los prestadores aclararon que continuarán brindando asistencia en situaciones de emergencia por razones de responsabilidad médico-legal y sostienen que mantienen un diálogo amable con el director del PAMI, aunque no se traduzca en mejores aranceles.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

¿De cuánto es la pérdida real en los aranceles?

Las clínicas enviaron una nota a las autoridades del PAMI en la que señalaron que los valores que perciben por las prestaciones presentaron una pérdida real cercana al 75% durante los últimos dos años y medio.

Respecto a ello, los prestadores advirtieron que las condiciones presentadas generan un escenario imposible de sostener una atención segura y de calidad, mantener el recurso humano necesario, afrontar inversiones en infraestructura y tecnología médica, así como cumplir con las obligaciones positivas y con los proveedores.

¿Cuáles son los otros motivos de la interrupción del servicio del PAMI en algunas provincias?

Las entidades privadas indicaron que la interrupción de las atenciones de urgencia se añade a otras limitaciones que ya repercuten en la asistencia de los beneficiarios de PAMI. Entre ellas, destacaron la imposibilidad de llevar a cabo ciertas intervenciones quirúrgicas debido al alto costo de los materiales y suministros, cuyos gastos no pueden afrontarse con los aranceles actualmente establecidos.

PAMI. Foto: NA.

A ello sumaron los cupos establecidos por el mismo Instituto para prestaciones ambulatorias que dejan sin cobertura a numerosos usuarios durante los primeros días de cada mes y generan una demanda contenida con consecuencias difíciles de prever, según denunciaron.

La advertencia resulta todavía más severa, ya que las instituciones anticipan que, si no reciben una actualización de los valores que permita sostener el funcionamiento de clínicas y sanatorios, a partir de la primera semana de mayo también podría verse comprometida la atención en los servicios de emergencia.

¿Qué dicen desde PAMI y qué dicen los prestadores?

Fuentes oficiales del PAMI le comentaron a LA NACION: “Vamos a convocar a los prestadores para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa, en este contexto de estrés presupuestario“. Y recordaron además que “históricamente la Patagonia tuvo un nomenclador más alto que el resto del país y el PAMI siempre hizo el esfuerzo en mantener ese compromiso”.

“La medida implica que los afiliados que no presenten una urgencia o emergencia médica deberán abonar las prestaciones como pacientes particulares, o resignarse a que sus turnos queden suspendidos por tiempo indeterminado”, expresa el escrito firmado por un conjunto de centros de salud.

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

“Hemos dado sobradas muestras de predisposición y esfuerzo por encontrar soluciones, pero no hemos tenido, lamentablemente, la misma respuesta por parte de su Instituto”, comentaron los prestadores en el documento.

De acuerdo con los establecimientos de salud de estas jurisdicciones, la atención brindada a los afiliados del PAMI constituye, en promedio, entre el 30% y el 40% de sus recursos económicos. Las instituciones que firman el comunicado son las clínicas San Miguel y del Valle, el Instituto Pueblo de Luis, el Sanatorio de la Ciudad y el Instituto Cardiovascular Rawson, en Chubut. En Río Negro, Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. De Neuquén, ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. Y en La Pampa, el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo, la Clínica Regional, la Clínica Santa Teresita, Diagnóstico Integral Médico y Fundación Faerac.

¿Cómo funciona el sistema de módulos del PAMI?

En el caso de algunos prestadores, el esquema de remuneración se basa en módulos asistenciales. Por ese motivo, este conflicto, que se arrastra desde hace tiempo, no guarda relación con el reciente cambio en el sistema de pagos para los médicos de cabecera, dispuesto días atrás por las autoridades del PAMI.

Por ejemplo, existen módulos destinados a la internación en sala general, la internación en terapia intensiva, la atención de guardia o las distintas prácticas quirúrgicas. El módulo “implica un monto global por honorarios, medicamentos, materiales, insumos y costo de la infraestructura sanatorial”, precisó Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de la ciudad rionegrina de General Roca.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Sobre el módulo de atención en guardia, Sabalette le comentó a La Nación que es de $70.000 actualmente e incluye “atención del médico, prácticas de enfermería con sus materiales, suturas, prácticas de laboratorio, radiografías, ecografías, electrocardiogramas y ciertos medicamentos”. Y agregó además: “Si bien obviamente no se utiliza todo en cada caso, cuando se suman los costos y se calcula el promedio, el valor supera el precio del módulo” en “no menos de un 30%”, solo considerando los costos directos. Esto significa que no tiene en cuenta los valores necesarios de servicios estructurales para que la guardia siga funcionando.