Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Conflicto con PAMI: clínicas de cuatro provincias dejarán de atender a sus afiliados

Clínicas y sanatorios anunciaron que dejarán de atender a afiliados del PAMI en consultas y prácticas ambulatorias por un fuerte conflicto por aranceles. Denuncian un atraso de hasta el 70% en los pagos y advierten que la situación es insostenible.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Actualizado el 3 de junio de 2026 a las 09:20
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Programa de Atención Médica Integral (PAMI).
Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: PAMI
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa comunicaron que suspenderán las consultas por guardia, los turnos médicos, las prácticas y los procedimientos ambulatorios para afiliados del PAMI, en medio del conflicto que mantienen con la obra social por el atraso del 70% en los valores de las prestaciones desde diciembre.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), Esteban Leguízamo, recibió el comunicado oficial de la medida este martes. Sin embargo, los prestadores aclararon que continuarán brindando asistencia en situaciones de emergencia por razones de responsabilidad médico-legal y sostienen que mantienen un diálogo amable con el director del PAMI, aunque no se traduzca en mejores aranceles.

Clínicas y hospitales de PAMI. Foto: PAMI.

¿De cuánto es la pérdida real en los aranceles?

Las clínicas enviaron una nota a las autoridades del PAMI en la que señalaron que los valores que perciben por las prestaciones presentaron una pérdida real cercana al 75% durante los últimos dos años y medio.

Respecto a ello, los prestadores advirtieron que las condiciones presentadas generan un escenario imposible de sostener una atención segura y de calidad, mantener el recurso humano necesario, afrontar inversiones en infraestructura y tecnología médica, así como cumplir con las obligaciones positivas y con los proveedores.

Contenido Recomendado

PAMI reintegra gastos médicos:quiénes pueden pedir la devolución y qué documentos exige hoy el trámite

PAMI reintegra gastos médicos: quiénes pueden pedir la devolución y qué documentos exige hoy el trámite

PAMI exige validar la identidad de sus usuarios:cómo hacer el trámite para no perder el acceso

PAMI exige validar la identidad de sus usuarios: cómo hacer el trámite para no perder el acceso

¿Cuáles son los otros motivos de la interrupción del servicio del PAMI en algunas provincias?

Las entidades privadas indicaron que la interrupción de las atenciones de urgencia se añade a otras limitaciones que ya repercuten en la asistencia de los beneficiarios de PAMI. Entre ellas, destacaron la imposibilidad de llevar a cabo ciertas intervenciones quirúrgicas debido al alto costo de los materiales y suministros, cuyos gastos no pueden afrontarse con los aranceles actualmente establecidos.

PAMI. Foto: NA.
PAMI. Foto: NA.

A ello sumaron los cupos establecidos por el mismo Instituto para prestaciones ambulatorias que dejan sin cobertura a numerosos usuarios durante los primeros días de cada mes y generan una demanda contenida con consecuencias difíciles de prever, según denunciaron.

La advertencia resulta todavía más severa, ya que las instituciones anticipan que, si no reciben una actualización de los valores que permita sostener el funcionamiento de clínicas y sanatorios, a partir de la primera semana de mayo también podría verse comprometida la atención en los servicios de emergencia.

¿Qué dicen desde PAMI y qué dicen los prestadores?

Fuentes oficiales del PAMI le comentaron a LA NACION: “Vamos a convocar a los prestadores para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa, en este contexto de estrés presupuestario“. Y recordaron además que “históricamente la Patagonia tuvo un nomenclador más alto que el resto del país y el PAMI siempre hizo el esfuerzo en mantener ese compromiso”.

“La medida implica que los afiliados que no presenten una urgencia o emergencia médica deberán abonar las prestaciones como pacientes particulares, o resignarse a que sus turnos queden suspendidos por tiempo indeterminado”, expresa el escrito firmado por un conjunto de centros de salud.

Medicamentos PAMI Foto: PAMI

“Hemos dado sobradas muestras de predisposición y esfuerzo por encontrar soluciones, pero no hemos tenido, lamentablemente, la misma respuesta por parte de su Instituto”, comentaron los prestadores en el documento.

De acuerdo con los establecimientos de salud de estas jurisdicciones, la atención brindada a los afiliados del PAMI constituye, en promedio, entre el 30% y el 40% de sus recursos económicos. Las instituciones que firman el comunicado son las clínicas San Miguel y del Valle, el Instituto Pueblo de Luis, el Sanatorio de la Ciudad y el Instituto Cardiovascular Rawson, en Chubut. En Río Negro, Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, IMEPA, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico General Roca y Sanatorio Río Negro. De Neuquén, ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. Y en La Pampa, el Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo, la Clínica Regional, la Clínica Santa Teresita, Diagnóstico Integral Médico y Fundación Faerac.

¿Cómo funciona el sistema de módulos del PAMI?

En el caso de algunos prestadores, el esquema de remuneración se basa en módulos asistenciales. Por ese motivo, este conflicto, que se arrastra desde hace tiempo, no guarda relación con el reciente cambio en el sistema de pagos para los médicos de cabecera, dispuesto días atrás por las autoridades del PAMI.

Por ejemplo, existen módulos destinados a la internación en sala general, la internación en terapia intensiva, la atención de guardia o las distintas prácticas quirúrgicas. El módulo “implica un monto global por honorarios, medicamentos, materiales, insumos y costo de la infraestructura sanatorial”, precisó Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de la ciudad rionegrina de General Roca.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Sobre el módulo de atención en guardia, Sabalette le comentó a La Nación que es de $70.000 actualmente e incluye “atención del médico, prácticas de enfermería con sus materiales, suturas, prácticas de laboratorio, radiografías, ecografías, electrocardiogramas y ciertos medicamentos”. Y agregó además: “Si bien obviamente no se utiliza todo en cada caso, cuando se suman los costos y se calcula el promedio, el valor supera el precio del módulo” en “no menos de un 30%”, solo considerando los costos directos. Esto significa que no tiene en cuenta los valores necesarios de servicios estructurales para que la guardia siga funcionando.

PAMIAtención médica
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. PAMI exige validar la identidad de sus usuarios:cómo hacer el trámite para no perder el acceso

    PAMI exige validar la identidad de sus usuarios: cómo hacer el trámite para no perder el acceso

  2. La Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra clave:construyen un túnel que cambiará el tránsito en Villa Urquiza

    La Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra clave: construyen un túnel que cambiará el tránsito en Villa Urquiza

  3. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este miércoles 3 de junio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 3 de junio de 2026

  4. A 11 años del primer Ni Una Menos:el movimiento feminista volverá a marchar hoy en distintos puntos del país

    A 11 años del primer Ni Una Menos: el movimiento feminista volverá a marchar hoy en distintos puntos del país

  5. Chau al tráfico en hora pico:la histórica autopista que sumará un cuarto carril para agilizar la circulación en el tránsito

    Chau al tráfico en hora pico: la histórica autopista que sumará un cuarto carril para agilizar la circulación en el tránsito
Lo último
También podría interesarte
Política

Endurecimiento de penas, cambios sobre delitos sexuales y prisión perpetua:los ejes de la reforma del Código Penal que quiere acelerar el Gobierno

Endurecimiento de penas, cambios sobre delitos sexuales y prisión perpetua: los ejes de la reforma del Código Penal que quiere acelerar el Gobierno

Reforma del Código Penal:el proyecto toma curso desde el oficialismo luego del femicidio de Agostina Vega

Javier Milei habló de las elecciones del 2027 y vaticinó un triunfo del oficialismo:“Los vamos a pasar por arriba”

Daniel Scioli anunció que Argentina será sede de la ceremonia mundial de los Best Tourism Villages

Economía

VTV y RTO 2026:qué cambia, qué talleres podrán hacer la revisión y cada cuánto habrá que renovarla

VTV y RTO 2026: qué cambia, qué talleres podrán hacer la revisión y cada cuánto habrá que renovarla

Mercado Central vs supermercado:dónde es más barato comprar frutas, verduras, carnes y lácteos y cuánto se puede ahorrar

Malas noticias para un grupo de jubilados:quiénes no cobrarán el bono de ANSES en junio 2026

Flybondi profundiza su crisis:cancelaciones, aviones fuera de servicio y problemas financieros

Internacionales

Una nueva declaración de Trump y la duda sobre lo que pasa en Medio Oriente:aseguró que Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares

Una nueva declaración de Trump y la duda sobre lo que pasa en Medio Oriente: aseguró que Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares

Las sorpresivas declaraciones de Trump reconociendo que se quiere reunir con Mojtaba Jameneí y el misterio que envuelve a su figura

¿Estrategia o retirada?:EEUU ordena movilizar su buque anfibio USS Boxer fuera de las costas de Oriente Medio

Estados Unidos frustró un bombardeo de Irán contra Kuwait, Baréin y embarcaciones en el Golfo Pérsico