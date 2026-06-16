Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

El consumo de carne cayó nuevamente en la Argentina y descendió a su menor nivel en 20 años

El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,5 kilos por año en mayo, lo que significa una baja de 6,1% y una retracción de 3,1 kilos por habitante interanual. Especialistas aseguran que la caída del consumo está vinculada a la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Carniceria - Consumo de carne
Carniceria - Consumo de carne
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El consumo de carne vacuna en la Argentina volvió a retroceder y se ubicó en 47,5 kilos per cápita por año en mayo, lo que significa una baja de 6,1% y una retracción de 3,1 kilos por habitante respecto al quinto mes del año 2025.

De esta forma, el consumo descendió a su nivel más bajo de los últimos 20 años.

Según aseguró la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), el nuevo retroceso tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de las familias argentinas, debido a las subas con las que se encuentran los consumidores a la hora de ir a las carnicerías.

Carnicería. Foto: Noticias Argentinas.

En términos generales, el consumo de carne vacuna cayó 11,1% anual y alcanzó 855.750 toneladas res con hueso en los primeros 5 meses del año. Puesto en números absolutos, la absorción doméstica disminuyó en 106.710 toneladas res con hueso frente al registro de enero-mayo del año pasado.

Contenido Recomendado

El consumo de carne sigue en el nivel más bajo de los últimos 20 años:cuánto sale el kilo y el rol de las exportaciones

El consumo de carne sigue en el nivel más bajo de los últimos 20 años: cuánto sale el kilo y el rol de las exportaciones

Alerta por una tendencia viral:los graves riesgos de consumir carne cruda, según Alberto Cormillot

Alerta por una tendencia viral: los graves riesgos de consumir carne cruda, según Alberto Cormillot

Además, la producción de carne vacuna sufrió una caída de 7,3% anual en lo que va de 2026. El total producido alcanzó 1.168 millones de toneladas res con hueso, lo que representa 91.650 toneladas menos que en el mismo lapso de 2025.

La opción del cerdo gana terreno

José Arrieta, vicepresidente de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba, aseguró que la carne de cerdo atraviesa una transformación histórica en Argentina y destacó que el sector logró dejar atrás la imagen de un alimento ocasional para convertirse en una opción cada vez más presente en la dieta de las familias.

Costillita de cerdo. Foto: Bon Viveur.

“Estos últimos 20 años crecimos de 6 o 7 kilos de consumo por habitante por año a 20 o 21 kilos”, explicó, al remarcar el salto que tuvo la actividad.

El dirigente porcino señaló que el negocio atraviesa un momento de estabilidad, con costos de alimentación controlados y precios de venta que permiten proyectar inversiones. “El negocio está bueno, está estable, con un costo de alimentación relativamente moderado y un precio de venta que hace varios meses nos está dejando una rentabilidad. No es una locura, pero es una rentabilidad que se puede trabajar y proyectar”, afirmó.

Según Arrieta, la industria tuvo un fuerte crecimiento tecnológico en genética, alimentación y producción, lo que permitió modificar la percepción histórica sobre la carne porcina. “Hoy tenemos un producto de alto valor biológico, con poca grasa, mucha proteína y a un precio muy accesible”, sostuvo en diálogo con Splendid AM 990.

Consumo de carneCarneEconomía argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Calendario de pagos ANSES después del feriado:quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

    Calendario de pagos ANSES después del feriado: quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

  2. Adiós al CUD en cada viaje:paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

    Adiós al CUD en cada viaje: paso a paso para obtener la SUBE gratis para personas con discapacidad

  3. Tras el aumento del pasaje de colectivos, de cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio 2026

    Tras el aumento del pasaje de colectivos, de cuánto es el saldo negativo de la tarjeta SUBE en junio 2026

  4. Cronograma ANSES:cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

    Cronograma ANSES: cómo impacta el feriado del 15 de junio en los pagos de AUH, jubilados y pensionados

  5. Plazo fijo en junio 2026:cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

    Plazo fijo en junio 2026: cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei viajará a París para la Argentina Week y será distinguido como uno de los economistas más influyentes del mundo

Javier Milei viajará a París para la Argentina Week y será distinguido como uno de los economistas más influyentes del mundo

Reforma electoral:Diego Santilli intensifica las reuniones con gobernadores para sumar consensos y decirle chau a las PASO

Milei quiere retomar las giras por el interior del país y desembarca en Rosario y Tucumán:la agenda del presidente

Cambios clave:el Gobierno modificó el proceso para nombrar jueces de la Corte Suprema

Economía

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

El consumo de carne cayó nuevamente en la Argentina y descendió a su menor nivel en 20 años

¿Cómo impacta la variación del precio del barril de petróleo en el riesgo país y la economía argentina?

Garantía clave del Banco Mundial:el directorio define un aval por US$2000 millones para la Argentina

Internacionales

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”

Trump y una letal advertencia contra Irán:“Si tienen un arma nuclear caerá el infierno sobre ellos”

Advertencia de la CIA:qué le dijo a Trump sobre Irán y cuáles son sus intenciones con el acuerdo que firmarán en Suiza

“Esa cuerda te arrebató para siempre de mí”:el desgarrador mensaje de la madre de la joven que murió en un salto bungee en Brasil