Martín Menem defendió la reforma del Banco Central y anticipó el debate en Diputados: “Argumentos a favor de mantenerlo no quedan”

Martín Menem expuso su malestar frente al clima caliente que se generó tras el pedido de las dos mociones en la sesión. Foto: Noticias Argentinas

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a respaldar de manera contundente el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentado por Javier Milei. En un mensaje que buscó marcar la cancha antes del inicio del debate en el Congreso, el titular del cuerpo afirmó que un “sector importante” de la política acompañará la medida más allá de la postura de bloques opositores.

“Argumentos no queda ninguno a favor de sostener el Banco Central tal como ha estado funcionando, que ha estado al servicio de los políticos de turno”, sentenció Menem en diálogo con Infobae En Vivo. Además, repasó los antecedentes que, a su criterio, justifican la necesidad de la nueva norma.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma del Banco Central en el Congreso

El proyecto ingresó formalmente por la Cámara de Diputados en un paquete que incluye también las iniciativas de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Ampliación de la Inocencia Fiscal y el escenario proyectado comprende tres ejes:

Piso propio: el bloque oficialista parte de 95 legisladores .

El objetivo: Sse requieren al menos 34 bancadas aliadas o afines para alcanzar el quórum de 129 y habilitar el tratamiento.

Calendario preliminar: se evalúa convocar a sesión para el 19 o 26 de agosto, o bien articular una única sesión de mayor envergadura para tratar varios proyectos de peso en conjunto.

Uno de los aspectos más trascendentes destacados por Menem es el endurecimiento en los mecanismos de control institucional. La propuesta fija que para remover al presidente o a los directores del Banco Central se requerirá la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso en lugar de la mayoría simple vigente.

Sobre este punto, Menem utilizó una metáfora directa para comprometer al resto del arco político. “Si quieren llevarse puesto al Banco Central y su independencia, van a tener que dejar pegados los dedos todos y demostrarle a la sociedad que no quieren tener un Banco Central independiente”, lanzó.

Cadena nacional del presidente Javier Milei. Foto: Captura

Para argumentar la reforma, la conducción de la Cámara Baja apeló a los distintos hechos que deterioraron la moneda nacional a lo largo de las décadas: