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Javier Milei negó que el desembolso de dólares de EEUU haya “salvado” a la Argentina: “Su aporte fue de menos del 5%”

El presidente aseguró que el aporte de Washington no fue un salvataje para la economía nacional. “De los 70 mil millones de dólares, Estados Unidos aportó 2.500″, afirmó.

Matias Greisert
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Javier Milei. Foto: EFE
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Javier Milei negó que el aporte de Estados Unidos a la economía nacional haya “salvado” a la Argentina y aseguró que el desembolso representó un porcentaje mínimo del total de recursos movilizados para enfrentar el “ataque especulativo”.

“Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares”, inició el mandatario.

“Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: ‘No, a ustedes los salvó Estados Unidos’. De los 70 mil millones de dólares, Estados Unidos aportó 2.500. O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5%”, afirmó en diálogo con Mariana Brey para el programa A la Barbarossa.

Javier Milei y el canciller, Pablo Quirno, junto al Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Foto: Presidencia

“Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. O sea, parece una cargada”, sostuvo.

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En ese contexto, volvió a cuestionar a la prensa. “Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa. Yo eso lo entiendo, operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, Javier Milei defendió las medidas del Gobierno frente a la tensión financiera y aseguró que atravesó una situación inédita.

Javier Milei destacó que su gestión sacó a 14 millones de personas de la pobreza. Video: Gentileza Telefe.

“¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente del cincuenta por ciento de las reservas? Jamás en la historia. Nosotros resistimos una corrida de cuarenta y un 1.000 millones de dólares”, afirmó.

En materia impositiva y de asistencia social, el mandatario aseguró que el impacto de sus políticas logró revertir indicadores históricos: “Además, bajamos tres puntos de impuestos. Algo que no hizo nadie en la Argentina. Bajamos cerca de 20 impuestos y le devolvimos a los argentinos tres puntos del PBI, lo que implicó devolverles 100 mil millones de dólares. Sacamos 14 millones de argentinos de la pobreza. Además, la indigencia del 20 por ciento cayó al seis por ciento. Y la pobreza infantil, del 70 al 42 por ciento”.

En esa línea, el Presidente remarcó que los indicadores macroeconómicos muestran una tendencia positiva e irreversible: “¿Nosotros qué decíamos? Motosierra, lo cumplimos. Dijimos que íbamos a bajar la inflación y estamos en un sendero de inflación decreciente”, sostuvo. Asimismo, indicó que la economía lleva 26 meses seguidos creciendo y que el ritmo de crecimiento económico se quintuplicó en comparación con las décadas previas.

Javier MileiPolítica económicaEstados Unidos
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