Atención jubilados: estas son las fechas de cobro de julio para la mínima y quiénes reciben el bono completo

Jubilados ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya dejó encaminado el esquema de pagos de julio de 2026 para quienes cobran la jubilación mínima, en un mes que vuelve a estar marcado por dos datos clave: el ajuste mensual por inflación y la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los haberes más bajos. El organismo mantiene el sistema de cobro escalonado por terminación de DNI y, como todos los meses, recomienda verificar la fecha exacta en mi ANSES o en sus canales oficiales.

La actualización de julio se apoya en el esquema de movilidad vigente desde 2024, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Para este mensual, el dato relevante fue la inflación de mayo de 2026, que se ubicó en 2,1% a nivel nacional. Ese mecanismo explica por qué las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones vuelven a moverse en julio, aunque el refuerzo extraordinario siga yendo por un carril aparte.

Cuándo cobran en julio los jubilados que perciben la mínima

El calendario para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo comenzará el 8 de julio y se distribuirá de manera progresiva según la terminación del documento. De esa forma, ANSES busca ordenar la acreditación y evitar una concentración excesiva de beneficiarios en una sola jornada. Distintos reportes sobre el cronograma oficial coinciden en que las fechas de pago para la mínima quedan organizadas así:

DNI terminados en 0: 8 de julio .

DNI terminados en 1: 10 de julio .

DNI terminados en 2: 13 de julio .

DNI terminados en 3: 14 de julio .

DNI terminados en 4: 15 de julio .

DNI terminados en 5: 16 de julio .

DNI terminados en 6: 17 de julio .

DNI terminados en 7: 20 de julio .

DNI terminados en 8: 21 de julio .

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Cuánto se cobra en julio con aumento y bono de ANSES

En julio, el ingreso de quienes perciben la mínima vuelve a quedar compuesto por dos partes: por un lado, el haber previsional actualizado por movilidad; por el otro, el bono extraordinario que el Gobierno oficializó para los sectores de menores ingresos. El refuerzo fue ratificado mediante el Decreto 532/2026, publicado en el Boletín Oficial, y se mantuvo en hasta $70.000 para este mensual.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

En paralelo, el aumento del haber se explica por la inflación de mayo, que el INDEC informó en 2,1%, porcentaje que sirve de base para la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024. En la práctica, esto implica que la jubilación mínima de julio suba respecto de junio y que, al sumarse el bono, el ingreso total de bolsillo vuelva a ubicarse por encima de los $481.000 para quienes califican al refuerzo completo.

Quiénes cobran el bono de $70.000 en julio

El bono no alcanza a todos por igual. La normativa oficial establece que lo perciben las personas titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, los beneficiarios de la PUAM y quienes cobran pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones graciables abonadas por el organismo. Además, el criterio sigue siendo escalonado: quienes cobran un monto igual o inferior al haber mínimo reciben el bono completo y quienes están por encima cobran un adicional proporcional hasta completar el tope previsto.

Ese punto es decisivo para miles de jubilados, porque evita que el esquema genere saltos bruscos entre quienes están apenas por encima de la mínima y quienes quedan exactamente en el piso previsional. También se confirmó que el bono conserva su carácter no remunerativo, por lo que no está sujeto a descuentos y no se computa para otros conceptos.

Qué conviene revisar antes de la fecha de cobro

Aunque el cronograma ya está definido, ANSES recomienda consultar siempre la fecha individual en mi ANSES, usando CUIL y Clave de la Seguridad Social, para confirmar día y lugar de cobro. Esa verificación es especialmente útil en meses con feriados o días no laborables, ya que julio tendrá el feriado nacional del 9 de julio y además el 10 de julio fue fijado como día no laborable con fines turísticos, lo que puede modificar la atención presencial en distintos servicios y entidades.

Para los jubilados de la mínima, el dato más importante es claro: julio llegará con calendario definido, aumento por movilidad y bono confirmado. En un contexto en el que cada fecha de cobro y cada peso extra hacen diferencia, revisar el DNI, seguir los canales oficiales y anticiparse al cronograma será clave para organizar gastos, medicamentos y pagos del mes.