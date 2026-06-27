Construirán uno de los parques acuáticos más grandes de Argentina: tendrá playa pública y deportes náuticos

Un parque acuático en La Florida, infraestructura renovada y nuevas áreas para disfrutar del río Paraná Foto: Instagram @muni_rosario

Rosario se encamina a vivir una de las transformaciones urbanas más importantes de las últimas décadas. La Municipalidad adjudicó la obra definitiva para renovar la Costa Norte, una intervención que alcanzará el sector comprendido entre avenida Puccio y la bajada Escauriza y que busca devolverle protagonismo al vínculo entre la ciudad y el río Paraná.

El plan fue presentado como una intervención clave para modernizar el frente costero, ordenar los usos actuales y sumar nuevos espacios públicos de disfrute. Entre las principales novedades aparecen una playa pública ampliada, un parque acuático, nuevas veredas, canteros verdes, mejoras sanitarias y sectores pensados para deportes náuticos.

La obra fue adjudicada a la UTE conformada por Obring SA y De Paoli & Trosce Constructora SRL, con un presupuesto de $13.735.783.582,50. Según la información difundida, la ejecución se dará bajo una modalidad modular, lo que permite incorporar requerimientos durante el desarrollo de los trabajos.

Cómo será el nuevo parque acuático de Rosario

Uno de los puntos que más expectativa genera es la construcción de un parque acuático dentro del actual Balneario La Florida. El espacio ocupará aproximadamente 2.600 metros cuadrados y estará orientado a convertirse en un nuevo atractivo recreativo y turístico para vecinos y visitantes.

La Costa Norte de Rosario se prepara para una transformación histórica Foto: Instagram @muni_rosario

El proyecto incluirá un paseo público sobre el río, un mirador terraza, vestuarios, nuevo ingreso, un bar y una plaza adaptable para el invierno. Esta última característica permitirá que una parte del espacio pueda permanecer activa durante todo el año, incluso fuera de la temporada de verano.

Un dato central es que, de acuerdo con el proyecto oficial, el parque acuático se construirá sin afectar la playa pública existente. Además, la altura de los toboganes no superará la del mirador actual de ingreso, con el objetivo de preservar la visual hacia el río.

Más playa pública y suelo absorbente: el cambio ambiental que tendrá la zona

La renovación de la Costa Norte también contempla una fuerte apuesta por recuperar superficie para uso público. El proyecto sumará 3.450 metros cuadrados de nueva playa pública, que serán liberados a partir de la eliminación de estructuras existentes, como los bares Mordisco y Paradiso.

A eso se agregará la demolición de una plaza seca a la altura de Gallo, junto con la incorporación de 3.000 metros cuadrados de canteros verdes con especies nativas. En total, la intervención permitirá transformar 6.450 metros cuadrados de superficie impermeabilizada en suelo absorbente, una mejora importante para el drenaje urbano y la adaptación ambiental del sector.

Rosario avanza con una megaobra en la Costa Norte Foto: Instagram @muni_rosario

La propuesta también prevé la renovación de 10.000 metros cuadrados de veredas entre avenida Puccio y Ricardo Núñez, además de la mejora de baños públicos y áreas de circulación peatonal.

Deportes náuticos, miradores y nuevos accesos al río Paraná

El rediseño no estará enfocado únicamente en el ocio familiar. La obra también busca potenciar el uso deportivo del río, un rasgo histórico de la costa rosarina. Para eso, se proyectan mejoras en bajadas de kayak, accesos para SUP y otras disciplinas, además del traslado del muelle de taxis lanchas hacia el estacionamiento norte para liberar espacio destinado a la práctica deportiva.

Otra de las intervenciones relevantes será la reparación estructural del conducto Piaggio, una obra sanitaria considerada clave para mejorar las condiciones ambientales del área. Según lo informado, el conducto se encuentra dañado en su desembocadura y la intervención permitirá abordar un problema histórico vinculado al tratamiento de residuos cloacales.

Por qué este proyecto puede convertirse en un nuevo imán turístico

La combinación de playa pública, parque acuático, espacios verdes, miradores y deportes náuticos posiciona a la Costa Norte como uno de los futuros puntos más atractivos de Rosario. La ciudad no solo ganará infraestructura recreativa, sino también un paseo costero más integrado, accesible y preparado para recibir mayor movimiento durante todo el año.

El impacto esperado va más allá del verano. Con áreas adaptables, servicios renovados y una propuesta orientada al uso público, la intervención promete cambiar la experiencia de quienes visitan La Florida y la Rambla Catalunya. En una ciudad donde el río es parte de la identidad cotidiana, la obra apunta a reforzar ese vínculo con más espacios abiertos, mejores accesos y una oferta recreativa renovada.

Si los plazos avanzan según lo previsto, Rosario podría sumar un nuevo ícono urbano en su frente costero: un parque acuático público, integrado al paisaje del Paraná y acompañado por una transformación integral de la Costa Norte.