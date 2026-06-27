Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Merienda dulce, económica y en 15 minutos: la receta más fácil de palmeritas caseras

Si estás buscando algo dulce para acompañar el mate o el café, pero no querés pasar demasiado tiempo en la cocina, las palmeritas caseras son la solución perfecta.

Melisa Bubica
Por Melisa Bubica
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Fácil
Preparación:
5 min
Cocción:
10 min
Total:
15 min
Si estás pensando en acompañar con algo rico tus mates, esta es una gran receta para tener a mano.
Si estás pensando en acompañar con algo rico tus mates, esta es una gran receta para tener a mano. Foto: Ph Magnific
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las palmeritas son ideales, ya que con pocos ingredientes y usando una masa de tarta comprada, es posible lograr una merienda crocante, rica y económica en muy pocos minutos. Una receta sencilla para complacer las ganas de algo dulce sin requerir de un gran presupuesto.

Muchas veces pensamos que para hacer algo rico hay que preparar masas o tener demasiados ingredientes, pero la realidad es que con algunos productos básicos también se pueden conseguir unos resultados maravillosos. Esta receta es ideal para esos momentos donde aparece el antojo de algo dulce y queremos resolverlo de forma rápida.

Las palmeritas son una preparación muy popular en panaderías y cafeterías. Su origen se relaciona con la pastelería francesa, donde se conocen como “palmiers”. Tradicionalmente se elaboran con masa de hojaldre y azúcar caramelizada, aunque en la cocina casera existen versiones mucho más simples, como la de hoy. Estas preparaciones te permiten disfrutar de una merienda sin tantas vueltas.

Las palmeritas son una delicia crocante muy fácil de hacer. Foto: Ph Magnific

Uno de los puntos más importantes de esta receta es la calidad de la masa. Si utilizás una masa de tarta fresca y en buen estado, el resultado será mejor. Antes de comenzar, revisá siempre la fecha de vencimiento y conservá la masa refrigerada hasta el momento de usarla. Según recomendaciones de manipulación segura de alimentos del SENASA, mantener la cadena de frío ayuda a preservar la calidad y seguridad de los productos. No es un dato a subestimar.

Contenido Recomendado

Guiso exprés:una comida ideal para pasar el frío polar y los días más helados

Guiso exprés: una comida ideal para pasar el frío polar y los días más helados

Picadas para hinchas:ideas rápidas para alentar a la Selección Argentina desde casa

Picadas para hinchas: ideas rápidas para alentar a la Selección Argentina desde casa

El secreto para que las palmeritas queden crocantes

Aunque la receta parece simple, hay algunos detalles que hacen la diferencia. El primero es distribuir bien el azúcar sobre toda la superficie de la masa. Esto permite que durante la cocción se caramelice de manera uniforme y aporte ese color dorado tan característico.

Además, se le suele agregar manteca para darle más humedad. Aunque si no tenés este ingrediente a tu disposición, podés prescindir o reemplazarla por margarina.

Otro consejo es llevar el rollo unos minutos al freezer antes de cortarlo. Así será más fácil el trabajo de cortar las piezas y ayuda a obtener porciones de palmeritas más prolijas. Al darle unos minutos de frío a la masa, permite que mantengan mejor la forma durante la cocción.

Si querés sumar aroma y sabor a esta receta, podés incorporar canela. También se puede añadir esencia de vainilla o ralladura de naranja (o el cítrico que más te guste). Son pequeños detalles que transforman una receta básica en una preparación especial.

Para perfumar estas ricas palmeritas podés sumarle, canela, esencia de vainilla y hasta la ralladura de un cítrico. Foto: Ph Magnific

La cocción también requiere atención. Las palmeritas pasan rápidamente de doradas a demasiado cocidas, por lo que conviene controlar el horno durante los últimos minutos. Cuando el azúcar comienza a caramelizarse y toman color es momento de retirarlas.

Estas palmeritas son una excelente opción para resolver una merienda casera sin gastar de más. Con pocos ingredientes, una preparación simple y apenas unos minutos de horno, podés disfrutar de algo dulce y crocante para compartir en familia o simplemente darte un gusto durante la tarde.

Ingredientes para preparar unas ricas palmeritas caseras

  • 1 masa hojaldrada
  • 60 gramos de azúcar
  • 30 gramos de manteca
  • Opcional: canela

Paso a Paso: cómo cocinar palmeritas caseras

  1. Precalentar el horno a 200 grados y preparar una placa, con papel manteca o un poco de materia grasa.
  2. Hacer la mezcla con el azúcar y la manteca. (Opcional: añadirle un poco de canela)
  3. Preparar la masa y untarle la mezcla.
  4. Enrollar una mitad y luego la otra, darle forma y colocarlas en la placa.
  5. Hornear por 5 minutos.

¡Si te gustó esta receta, compartila! Encontrá más ideas de menús semanales, tips, consejos y más recetas dulces y saladas en nuestra sección Recetas.

RecetaCocinaPanadería
Melisa Bubica
Melisa Bubica

Columnista

Periodista profesional especializada en gastronomía, chef y cocinera nostálgica de los sabores del hogar, cocino con color y de temporada, me gusta narrar historias y analizar a través de lo que comemos. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Antojo dulce con 2 ingredientes:cómo hacer un postre rápido con yogur y bananas

    Antojo dulce con 2 ingredientes: cómo hacer un postre rápido con yogur y bananas

  2. La receta definitiva para hacer empanadas caprese caseras:trucos y el secreto para que no se abran en el horno

    La receta definitiva para hacer empanadas caprese caseras: trucos y el secreto para que no se abran en el horno
Lo último
También podría interesarte
Política

San Vicente presentó Distrito Laguna:el plan que busca convertir a la ciudad en un nuevo polo ambiental, turístico y productivo de la Provincia

San Vicente presentó Distrito Laguna: el plan que busca convertir a la ciudad en un nuevo polo ambiental, turístico y productivo de la Provincia

Tensión en La Plata:incidentes y principio de incendio en la Municipalidad durante una protesta

Ante la inminente salida de Manuel Adorni, el lunes asumiría Diego Santilli como jefe de Gabinete

Chau al paro de 36 horas:qué es el modelo “a la francesa”, la medida de fuerza que analiza ejecutar la CGT contra el Gobierno

Economía

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

PAMI confirmó qué medicamentos seguirán siendo gratis en 2026 y cómo acceder al beneficio

Aguinaldo de junio 2026:hasta qué fecha tienen tiempo de pagarlo

Preocupante aumento de la morosidad en Argentina:cómo es el plan del Banco Nación para refinanciar las deudas

RIGI:aprueban el Gasoducto San Matías, la obra de 1.300 millones de dólares que impulsará exportaciones de GNL

Internacionales

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”:el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años

Argelia busca “revancha” ante Austria tras la “Desgracia de Gijón”: el escandaloso partido del Mundial 82 que dejó una herida abierta por 44 años

Terremoto en Venezuela:crece el número de víctimas y el Gobierno asegura que la prioridad es rescatar a las personas atrapadas

Tristeza en el fútbol:encontraron muerto a un jugador de la Selección Sub 20 de Venezuela tras los terremotos

El estrecho de Ormuz bajo fuego:Estados Unidos bombardeó bases militares iraníes tras un ataque con drones