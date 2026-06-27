Merienda dulce, económica y en 15 minutos: la receta más fácil de palmeritas caseras

Las palmeritas son ideales, ya que con pocos ingredientes y usando una masa de tarta comprada, es posible lograr una merienda crocante, rica y económica en muy pocos minutos. Una receta sencilla para complacer las ganas de algo dulce sin requerir de un gran presupuesto.

Muchas veces pensamos que para hacer algo rico hay que preparar masas o tener demasiados ingredientes, pero la realidad es que con algunos productos básicos también se pueden conseguir unos resultados maravillosos. Esta receta es ideal para esos momentos donde aparece el antojo de algo dulce y queremos resolverlo de forma rápida.

Las palmeritas son una preparación muy popular en panaderías y cafeterías. Su origen se relaciona con la pastelería francesa, donde se conocen como “palmiers”. Tradicionalmente se elaboran con masa de hojaldre y azúcar caramelizada, aunque en la cocina casera existen versiones mucho más simples, como la de hoy. Estas preparaciones te permiten disfrutar de una merienda sin tantas vueltas.

Las palmeritas son una delicia crocante muy fácil de hacer. Foto: Ph Magnific

Uno de los puntos más importantes de esta receta es la calidad de la masa. Si utilizás una masa de tarta fresca y en buen estado, el resultado será mejor. Antes de comenzar, revisá siempre la fecha de vencimiento y conservá la masa refrigerada hasta el momento de usarla. Según recomendaciones de manipulación segura de alimentos del SENASA, mantener la cadena de frío ayuda a preservar la calidad y seguridad de los productos. No es un dato a subestimar.

El secreto para que las palmeritas queden crocantes

Aunque la receta parece simple, hay algunos detalles que hacen la diferencia. El primero es distribuir bien el azúcar sobre toda la superficie de la masa. Esto permite que durante la cocción se caramelice de manera uniforme y aporte ese color dorado tan característico.

Además, se le suele agregar manteca para darle más humedad. Aunque si no tenés este ingrediente a tu disposición, podés prescindir o reemplazarla por margarina.

Otro consejo es llevar el rollo unos minutos al freezer antes de cortarlo. Así será más fácil el trabajo de cortar las piezas y ayuda a obtener porciones de palmeritas más prolijas. Al darle unos minutos de frío a la masa, permite que mantengan mejor la forma durante la cocción.

Si querés sumar aroma y sabor a esta receta, podés incorporar canela. También se puede añadir esencia de vainilla o ralladura de naranja (o el cítrico que más te guste). Son pequeños detalles que transforman una receta básica en una preparación especial.

Para perfumar estas ricas palmeritas podés sumarle, canela, esencia de vainilla y hasta la ralladura de un cítrico. Foto: Ph Magnific

La cocción también requiere atención. Las palmeritas pasan rápidamente de doradas a demasiado cocidas, por lo que conviene controlar el horno durante los últimos minutos. Cuando el azúcar comienza a caramelizarse y toman color es momento de retirarlas.

Estas palmeritas son una excelente opción para resolver una merienda casera sin gastar de más. Con pocos ingredientes, una preparación simple y apenas unos minutos de horno, podés disfrutar de algo dulce y crocante para compartir en familia o simplemente darte un gusto durante la tarde.

Ingredientes para preparar unas ricas palmeritas caseras

1 masa hojaldrada

60 gramos de azúcar

30 gramos de manteca

Opcional: canela

Paso a Paso: cómo cocinar palmeritas caseras

Precalentar el horno a 200 grados y preparar una placa, con papel manteca o un poco de materia grasa. Hacer la mezcla con el azúcar y la manteca. (Opcional: añadirle un poco de canela) Preparar la masa y untarle la mezcla. Enrollar una mitad y luego la otra, darle forma y colocarlas en la placa. Hornear por 5 minutos.

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