El ejercicio clave después de los 50: la rutina de fuerza que recomiendan los expertos para ganar salud

Ejercicio más 50 Foto: Freepik

A partir de los 50 años, muchas personas empiezan a notar cambios que antes pasaban desapercibidos: cuesta más recuperar después de un esfuerzo, se pierde tono muscular con mayor facilidad, aparecen molestias articulares y actividades cotidianas como subir escaleras, cargar bolsas o levantarse rápido de una silla pueden sentirse más exigentes.

Por eso, cada vez más especialistas coinciden en una idea central: no alcanza solo con caminar, correr suave o hacer ejercicio cardiovascular. Aunque el trabajo aeróbico sigue siendo fundamental para la salud del corazón, el entrenamiento de fuerza se vuelve una pieza clave para conservar autonomía, movilidad y calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos realicen actividad física aeróbica semanal y que incorporen ejercicios de fortalecimiento muscular que involucren los principales grupos musculares al menos dos días por semana. En personas mayores, además, aconseja sumar actividades que mejoren el equilibrio y reduzcan el riesgo de caídas.

Por qué la fuerza se vuelve tan importante después de los 50

Con el paso de los años, el cuerpo tiende a perder masa muscular y fuerza. Este proceso, conocido como sarcopenia, puede avanzar de manera silenciosa si no se estimula la musculatura con ejercicios adecuados.

La buena noticia es que entrenar fuerza no significa necesariamente levantar grandes pesos ni pasar horas en un gimnasio. Puede hacerse con mancuernas, bandas elásticas, máquinas, ejercicios con el propio peso corporal o rutinas guiadas por un profesional.

Ejercicio más 50 Foto: Freepik

El entrenamiento de resistencia ha demostrado ser una herramienta útil para combatir la pérdida de masa muscular, mejorar la función física, favorecer la independencia y contribuir al bienestar general en adultos mayores.

Cuántos días por semana conviene entrenar fuerza

Una pauta práctica para muchas personas mayores de 50 años es realizar entre dos y tres sesiones semanales de fuerza, dejando tiempo suficiente de recuperación entre cada entrenamiento. La recomendación mínima de organismos internacionales es trabajar los principales grupos musculares al menos dos veces por semana, mientras que muchos entrenadores proponen tres sesiones semanales para quienes ya tienen cierta adaptación y buena tolerancia al ejercicio.

Un esquema simple podría ser entrenar fuerza los lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. De esta forma, el cuerpo tiene margen para recuperarse, algo especialmente importante cuando se trabaja con cargas, repeticiones o ejercicios nuevos.

La rutina ideal: 45 minutos bien aprovechados

Una sesión efectiva no tiene por qué ser larga. Un entrenamiento de fuerza de unos 45 minutos puede ser suficiente si está bien organizado y se adapta al nivel de cada persona.

La clave para ejercitar +50 Foto: Freepik

Una estructura posible sería:

5 a 10 minutos de entrada en calor , con movilidad articular y caminata suave.

25 a 30 minutos de ejercicios de fuerza , priorizando piernas, espalda, pecho, abdomen, hombros y brazos.

5 a 10 minutos finales, con estiramientos suaves, respiración y vuelta a la calma.

Entre los ejercicios más utilizados se encuentran las sentadillas asistidas, el puente de glúteos, el remo con banda elástica, las flexiones adaptadas contra una pared, las elevaciones de talones y los ejercicios de core. Lo importante es que la técnica sea segura y que el esfuerzo sea progresivo.

Los ejercicios que no deberían faltar

Para que una rutina sea completa, conviene incluir movimientos que imiten acciones de la vida diaria. Por ejemplo, sentarse y levantarse trabaja piernas y glúteos; empujar fortalece pecho y hombros; tirar activa la espalda; y cargar peso ayuda a mejorar agarre, postura y estabilidad.

Las rutinas multicomponente, que combinan fuerza, equilibrio, movilidad y trabajo aeróbico, se asocian con mejores resultados funcionales en personas mayores y pueden ayudar a reducir el riesgo de lesiones vinculadas a caídas.

La recuperación también forma parte del entrenamiento

Uno de los errores más frecuentes es pensar que más entrenamiento siempre significa mejores resultados. Después de los 50, descansar bien es tan importante como ejercitarse. El músculo necesita tiempo para adaptarse, reparar fibras y ganar capacidad.

Por eso, si una persona entrena fuerza tres veces por semana, lo recomendable es alternar los días y evitar trabajar con intensidad los mismos grupos musculares en jornadas consecutivas. La investigación sobre recuperación en adultos mayores muestra que todavía hay variabilidad en las respuestas individuales, por lo que la programación debe adaptarse al estado físico, experiencia previa y tolerancia de cada persona.

Caminar ayuda, pero no reemplaza la fuerza

Caminar, nadar, andar en bicicleta o bailar son actividades excelentes para el sistema cardiovascular. Sin embargo, no sustituyen por completo el estímulo muscular que aporta el entrenamiento de fuerza. Lo ideal es combinar ambos mundos: movimiento aeróbico frecuente y sesiones específicas para fortalecer.

La OMS sugiere entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada en adultos, o una cantidad equivalente de actividad vigorosa, junto con ejercicios de fortalecimiento muscular.

Cómo empezar si nunca se hizo fuerza

Quienes no tienen experiencia deben comenzar con cargas livianas, pocas repeticiones y ejercicios simples. También es recomendable consultar con un médico o profesional de la actividad física si existen enfermedades previas, dolor persistente, problemas cardíacos, lesiones o medicación que pueda influir en el esfuerzo.

La clave no es entrenar al máximo desde el primer día, sino construir constancia. Dos o tres sesiones semanales, bien planificadas, pueden marcar una diferencia enorme en la fuerza, la postura, la movilidad y la confianza corporal.

Después de los 50, el objetivo no es solo verse mejor: es moverse mejor, sentirse más fuerte y mantener la independencia durante más años. Y para eso, el entrenamiento de fuerza se convierte en uno de los aliados más importantes.