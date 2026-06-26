Jubilados: el trámite express de ANSES que puede evitarte problemas con el próximo cobro

Mi ANSES jubilados Foto: ANSES

Con el cierre del mes cada vez más cerca, miles de jubilados y pensionados tienen a disposición una gestión simple, rápida y desde casa que puede resultar determinante para controlar sus ingresos. Se trata de la consulta del recibo de haberes digital en Mi ANSES, una herramienta que permite verificar en apenas un minuto si la liquidación fue cargada correctamente y qué conceptos impactarán en el próximo pago.

La utilidad de este trámite no es menor. Al ingresar al sistema, cada beneficiario puede revisar si en su recibo figuran correctamente los conceptos liquidados, incluyendo eventuales actualizaciones del haber, el proporcional del medio aguinaldo cuando corresponda y también los descuentos obligatorios o débitos asociados, como los de cobertura de salud o cuotas vigentes. Hacer este control con anticipación permite detectar inconsistencias antes de la fecha de cobro.

Además, como la gestión se realiza de manera digital, no hace falta acercarse a una oficina ni sacar turno para una consulta básica. ANSES informa que la Clave de la Seguridad Social permite operar de forma segura dentro del sitio y de la app Mi ANSES, lo que facilita resolver este chequeo desde el celular, una tablet o una computadora con conexión a internet.

Cómo revisar el recibo de haberes en Mi ANSES, paso a paso

El procedimiento es sencillo y está pensado para que cualquier jubilado o pensionado pueda hacerlo en pocos pasos. Primero hay que entrar al sitio oficial de ANSES o abrir la aplicación Mi ANSES. Luego, se debe iniciar sesión con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, que es personal e intransferible. Una vez dentro, hay que dirigirse a la sección“Jubilados y pensionados” y seleccionar la opción“Consulta de recibo de haberes”. Después, solo resta elegir el período que se desea revisar para ver el detalle completo de la liquidación.

Oficinas ANSES Foto: ANSES

Una de las ventajas más importantes de esta consulta es que el sistema permite descargar el comprobante en PDF o guardarlo como respaldo. Ese archivo puede ser útil para llevar un control personal, presentar una constancia de ingresos o incluso iniciar un reclamo más rápido en caso de detectar alguna diferencia entre lo esperado y lo efectivamente liquidado.

Qué conviene revisar antes de que empiece el calendario de pagos

Aunque parezca un trámite menor, mirar el recibo antes de que arranque el cronograma de acreditaciones puede ahorrar tiempo y complicaciones. Lo primero que conviene chequear es el monto total a cobrar. Después, es importante revisar el detalle de conceptos, ya que allí se reflejan aumentos, adicionales, descuentos y otros movimientos que pueden modificar el ingreso final.

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También es recomendable observar si aparecen retenciones o débitos que el titular no esperaba. En muchos casos, revisar la liquidación con anticipación permite llegar a la sucursal bancaria o encarar una consulta con información precisa y el comprobante en mano, lo que puede agilizar cualquier reclamo o pedido de aclaración.

Para quienes todavía no tienen clave, ANSES explica que se puede generar por internet o mediante canales habilitados por el organismo. El procedimiento incluye ingresar a Mi ANSES, seleccionar la opción para crear la clave, cargar el CUIL, validar identidad y luego definir una contraseña segura. El organismo además remarca que esa clave es personal, que no debe compartirse y que ANSES nunca la solicita por mail, SMS o teléfono.

Por qué este contenido puede interesarles a los jubilados ahora

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