ANSES adelanta pagos antes del feriado: quiénes cobran jubilaciones y pensiones el 8 de julio

ANSES jubilados Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha el calendario de pagos de julio 2026 con una novedad clave para miles de beneficiarios: un grupo de jubilados, pensionados y titulares de prestaciones sociales tendrá sus haberes acreditados antes del feriado nacional del 9 de julio. El cronograma oficial inicia el miércoles 8 de julio, con pagos organizados según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

La fecha resulta especialmente importante porque el Día de la Independencia interrumpe la actividad bancaria habitual y puede modificar la planificación de quienes dependen de estos ingresos para afrontar gastos, compras, medicamentos o vencimientos de servicios. Por eso, ANSES ordenó las acreditaciones de manera escalonada, como ocurre cada mes, para evitar demoras y facilitar la operatoria en bancos y cajeros.

Quiénes cobran ANSES antes del 9 de julio

Según el cronograma difundido para julio, los primeros beneficiarios en recibir el pago serán los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y cuyo DNI finaliza en 0 y 1. Para este grupo, la fecha de cobro será el miércoles 8 de julio, es decir, un día antes del feriado nacional.

También se incluye en el arranque del calendario a titulares de distintas prestaciones que siguen el mismo esquema de pago por terminación de documento. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), el cronograma comienza en la primera parte del mes y se distribuye por grupos de DNI, con fechas que abarcan desde el 8 hasta el 15 de julio según la terminación correspondiente.

ANSES finaliza el calendario de pagos Foto: ANSES

De esta manera, quienes figuren en el primer tramo del calendario podrán contar con el dinero disponible antes del fin de semana largo. La acreditación se realiza en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales ni presentarse en una oficina de ANSES.

Calendario de jubilados y pensionados que cobran la mínima en julio 2026

Para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, el calendario de julio queda organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Este grupo es uno de los más consultados cada mes, ya que reúne a beneficiarios que perciben la jubilación mínima y que, en julio, también reciben el refuerzo extraordinario previsto para los ingresos más bajos.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Los beneficiarios que cobran jubilaciones o pensiones superiores al haber mínimo tendrán un calendario diferenciado, con pagos programados para la segunda quincena de julio. En este caso, ANSES estableció las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio.

La separación entre quienes cobran la mínima y quienes superan ese monto permite ordenar el flujo de pagos, especialmente en meses con feriados o jornadas no laborables que puedan afectar la actividad bancaria.

Aumento y bono ANSES en julio 2026

Los haberes de julio llegan con una actualización por movilidad. Diversos reportes indican que el incremento aplicado ronda el 2,15%, en línea con la variación de precios tomada como referencia para el período. Además, continúa el pago del bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Con esta actualización, el haber mínimo previsional se ubica en torno a los $411.989, y al sumarse el bono de $70.000, el total para quienes cobran la mínima se acerca a los $481.989 durante julio. El refuerzo se paga completo a quienes perciben el haber mínimo y puede liquidarse de manera proporcional en los casos que correspondan.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro en ANSES

Quienes quieran verificar su fecha de pago pueden hacerlo desde los canales digitales oficiales. ANSES permite consultar el calendario ingresando a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o desde la página oficial del organismo, donde se informa el cronograma por prestación y terminación de DNI.

También es posible revisar la acreditación directamente en el banco donde se cobra habitualmente. Una vez depositado el haber, el dinero queda disponible para extracción por cajero automático, compras con tarjeta de débito o transferencias, sin obligación de retirarlo el mismo día.

Por qué el pago del 8 de julio es clave

El inicio del calendario el 8 de julio cobra relevancia porque se produce antes del feriado nacional del 9 de julio, una fecha que puede alterar la atención presencial en bancos y organismos públicos. Por eso, quienes tengan DNI terminado en 0 y 1 y cobren jubilación o pensión mínima deberán prestar atención a esa jornada, ya que serán los primeros en recibir el depósito mensual.

En un mes marcado por el aumento de haberes, la continuidad del bono y el reordenamiento del cronograma por el feriado, la recomendación es consultar con anticipación la fecha asignada y organizar los gastos en función del día de acreditación. ANSES mantiene el esquema por terminación de DNI para garantizar previsibilidad y evitar concentraciones innecesarias en sucursales bancarias.