Becas Progresar 2026: cómo recuperar la clave de Mi Argentina antes de que cierre la inscripción

Becas Progresar Foto: ANSES

La segunda convocatoria de Becas Progresar 2026 ya está en marcha y miles de estudiantes necesitan ingresar a la plataforma oficial para completar su solicitud. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes aparece antes de comenzar el trámite: no recordar la contraseña de Mi Argentina o no tener acceso al correo electrónico registrado.

Este dato no es menor. Para anotarse al programa es necesario contar con un usuario activo en Mi Argentina, ya que la plataforma de Progresar solicita ingresar con CUIL y contraseña de esa cuenta. El sitio oficial de Becas Progresar recuerda que el acceso se realiza con usuario y contraseña de Mi Argentina, mientras que Argentina.gob.ar informa que la inscripción se gestiona desde la página de Progresar y luego se completa en la plataforma correspondiente.

Por qué es clave recuperar el acceso a Mi Argentina

La cuenta de Mi Argentina funciona como una identidad digital para realizar trámites del Estado nacional. En el caso de las Becas Progresar, es indispensable para entrar al formulario, revisar los datos personales, completar la información académica y enviar la solicitud.

Si el estudiante no puede iniciar sesión, no podrá avanzar con la inscripción. Por eso, recuperar la clave con anticipación es fundamental, especialmente porque la segunda convocatoria tiene fechas límite según la línea elegida. La página oficial de Progresar informó que la inscripción para Progresar Obligatorio va del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2026, mientras que Progresar Superior se habilita del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2026. Además, Progresar Formación Profesional continúa con inscripción hasta el 27 de noviembre de 2026.

Cómo recuperar la contraseña de Mi Argentina paso a paso

Quienes recuerdan el correo electrónico o tienen acceso al celular registrado pueden recuperar la clave de manera simple desde el sitio de Mi Argentina.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la pantalla de acceso de Mi Argentina. Seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”. Elegir el método disponible para recuperar el acceso. Completar los datos solicitados. Revisar el correo electrónico o el SMS recibido. Crear una nueva contraseña y volver a ingresar.

Becas Progresar. Foto: NA

La página oficial de recuperación de contraseña permite elegir entre correo electrónico o SMS. En el caso del SMS, se solicita ingresar el teléfono declarado y verificado en Mi Argentina, junto con el CUIL del usuario.

Qué hacer si no recordás el correo registrado

El problema más común aparece cuando el estudiante no recuerda qué mail usó para crear su cuenta o ya no tiene acceso a esa casilla. En ese caso, el sistema automático puede no ser suficiente y será necesario recurrir a la asistencia oficial.

La Mesa de Ayuda de Mi Argentina incluye una sección específica para problemas de cuenta, correo electrónico, contraseña y validación de identidad. Allí también figura el apartado vinculado a la inscripción a Becas Progresar, donde se indica que para completar el proceso es necesario tener usuario en Mi Argentina con identidad validada.

En estos casos, se recomienda ingresar a la Mesa de Ayuda, seleccionar el inconveniente correspondiente y completar el formulario de contacto. Entre las opciones disponibles aparece el motivo “No recuerdo el correo electrónico o la clave que usé para registrarme, quiero eliminar mi cuenta y crear una nueva”, además de consultas por problemas para recuperar contraseña o acceder al mail.

Fechas de inscripción a Becas Progresar 2026

La segunda convocatoria fue oficializada por la Secretaría de Educación mediante la Resolución 485/2026, publicada en el Boletín Oficial. La normativa establece los períodos de inscripción para las distintas líneas del programa.

Becas Progresar. Foto: X @MinCapHum_Ar

Las fechas confirmadas son:

Progresar Obligatorio: del 10 de agosto al 4 de septiembre de 2026 .

Progresar Superior: del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2026 .

Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 11 de septiembre de 2026 .

Progresar Formación Profesional: hasta el 27 de noviembre de 2026.

La inscripción es gratuita y personal

Un punto importante para evitar estafas es que la inscripción a Becas Progresar es gratuita, personal y online. Nadie debe cobrar por realizar el trámite ni prometer la aprobación del beneficio a cambio de dinero.

Argentina.gob.ar señala que el trámite de inscripción a Progresar Obligatorio es gratuito y que la información declarada tiene carácter de declaración jurada. También indica que el dinero se deposita en una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del estudiante.

Por eso, antes de enviar la solicitud, conviene revisar que el CBU o CVU informado esté a nombre del titular de la beca. Si se declara una cuenta de otra persona, el trámite puede presentar inconvenientes.

Quiénes deben apurarse para recuperar la clave

Los estudiantes que todavía no pudieron ingresar a Mi Argentina deberían iniciar la recuperación cuanto antes. Aunque el cambio de contraseña puede resolverse en pocos minutos cuando se conserva el acceso al correo o al celular, los casos que requieren intervención de la Mesa de Ayuda pueden demorar más.

Esto es especialmente importante para quienes se postulan a Progresar Obligatorio, ya que el cierre de inscripción está previsto para el 4 de septiembre de 2026. En cambio, quienes quieran anotarse en Superior o Enfermería tendrán plazo hasta el 11 de septiembre de 2026, según el cronograma oficial.

Recomendación final para no perder la beca

Antes de completar la inscripción, conviene verificar tres datos básicos: acceso a Mi Argentina, correo electrónico actualizado y CBU o CVU a nombre del estudiante. También es recomendable guardar la nueva contraseña en un lugar seguro y evitar compartirla con terceros.

La clave para no quedar afuera es simple: resolver el acceso a Mi Argentina antes de la fecha límite. Con la cuenta activa, el estudiante podrá ingresar a la plataforma de Progresar, seleccionar la línea correspondiente, completar el formulario y enviar la solicitud dentro del plazo establecido.