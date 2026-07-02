Nafta súper o premium: qué autos pueden cargar el combustible más barato sin dañar el motor

Combustible, ¿qué conviene cargar? Foto: NA

Cada vez que el precio del combustible aumenta, vuelve una pregunta habitual en las estaciones de servicio: ¿conviene cargar nafta súper o premium? La duda no es menor, porque llenar el tanque ya representa un gasto importante para quienes usan el auto todos los días.

En la Argentina, la diferencia entre ambas opciones está vinculada principalmente al octanaje, es decir, la capacidad del combustible para resistir la detonación prematura dentro del motor. En términos simples: cuanto mayor es el octanaje, más preparado está el combustible para motores con mayor compresión o prestaciones más exigentes. En el mercado local, la nafta súper se ubica como la alternativa de menor precio, mientras que la premium ofrece un octanaje más alto y suele recomendarse para vehículos específicos.

Pero eso no significa que todos los autos necesiten cargar la opción más cara. De hecho, muchos modelos de uso urbano y familiar pueden funcionar correctamente con nafta súper, siempre que el manual del vehículo lo permita.

Qué autos pueden usar nafta súper sin asumir riesgos

La regla más importante es sencilla: hay que respetar lo que indica el fabricante. Esa información suele aparecer en el manual del usuario o en la tapa del tanque de combustible. Si el vehículo admite nafta de 95 octanos, cargar súper no debería representar un problema mecánico.

Nafta súper o premium: qué autos pueden cargar la más barata Foto: NA

En general, muchos autos del segmento masivo, con motores aspirados o turbo de baja exigencia, están preparados para funcionar con combustible convencional. Entre los ejemplos habituales aparecen modelos urbanos, compactos y medianos de marcas generalistas, usados principalmente para ciudad, ruta y traslados cotidianos.

La confusión aparece porque existe la idea de que “premium siempre es mejor”. Sin embargo, si el motor no requiere ese octanaje extra, el beneficio puede ser muy limitado. En esos casos, cargar premium puede no traducirse en más potencia, menor consumo o mayor vida útil del motor.

Cuándo sí conviene cargar nafta premium

La nafta premium suele ser recomendable en vehículos con motores de alta performance, mayor relación de compresión, sistemas turbo más exigentes o configuraciones deportivas. En esos casos, el combustible de mayor octanaje ayuda a evitar detonaciones prematuras, pérdida de rendimiento o funcionamiento irregular.

También puede ser indicada en modelos importados, autos de lujo o versiones deportivas que especifican combustible de mayor octanaje como requisito. Si el manual dice que el motor requiere premium, cargar súper de manera habitual puede provocar pérdida de eficiencia, mayor consumo y un desempeño inferior al esperado.

Por eso, la recomendación práctica es clara: si el manual pide premium, no conviene ahorrar en la carga. Si el manual permite súper, entonces el conductor puede optar por el combustible más barato sin miedo a dañar el motor.

El ahorro por tanque puede ser importante

La diferencia de precio entre súper y premium cambia según la petrolera, la ciudad y el momento del año. En CABA, referencias publicadas para 2026 muestran valores de nafta súper y premium con una brecha cercana al 10% en algunos meses, aunque los precios pueden variar por zona y estación.

Ese porcentaje parece pequeño en una sola carga, pero se vuelve más relevante para quienes llenan el tanque varias veces al mes. En autos con depósitos de entre 48 y 50 litros, el salto entre cargar súper y premium puede representar varios miles de pesos por visita al surtidor.

Por eso, para un conductor que usa el auto a diario, elegir correctamente el tipo de nafta puede convertirse en una forma concreta de reducir gastos, siempre que la decisión no vaya contra las especificaciones del fabricante.

¿Sirve alternar entre súper y premium?

Muchos automovilistas alternan una carga de súper con una de premium pensando que así “limpian” el motor o compensan el uso del combustible más barato. Pero esa práctica no siempre tiene sentido técnico.

Estación de servicio de YPF. Foto: NA

Si el auto está diseñado para funcionar con súper, cargar premium cada tanto no suele ser perjudicial, aunque tampoco necesariamente aportará una mejora notable. En cambio, si el motor necesita premium, alternar con súper puede afectar el rendimiento y generar un funcionamiento menos eficiente. La clave vuelve a ser la misma: no elegir por costumbre, sino por especificación técnica.

Cuidado con los diésel modernos: no es el mismo caso

La situación cambia en los vehículos diésel, especialmente en pick-ups modernas y modelos con motores turbo de nueva generación. En estos casos, el tipo de gasoil puede ser más sensible por el contenido de azufre y las exigencias del sistema de inyección. Diversas referencias del mercado señalan que muchas pick-ups turbodiésel actuales requieren gasoil premium o de bajo contenido de azufre para preservar componentes costosos.

Por eso, no conviene aplicar la misma lógica de los autos nafteros a los diésel. En un naftero común, súper puede ser suficiente. En un diésel moderno, elegir el combustible incorrecto puede salir mucho más caro que el ahorro inicial.

La respuesta corta: mirá el manual antes de pagar de más

La mejor decisión no depende de la marca del surtidor ni de la idea de que lo más caro siempre es superior. Depende del motor.

Si tu auto pide 95 octanos o admite nafta súper, podés cargar el combustible más barato sin asumir riesgos importantes. Si exige premium, conviene respetar esa indicación para evitar pérdida de rendimiento y posibles inconvenientes a largo plazo.

En un contexto de precios altos, revisar una simple línea del manual puede marcar la diferencia entre ahorrar todos los meses o gastar de más sin necesidad. Y para quienes cargan combustible varias veces por mes, esa diferencia puede sentirse fuerte en el bolsillo.