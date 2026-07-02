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Una histórica empresa de bebidas argentina entró en concurso preventivo y busca evitar la quiebra

La histórica firma entrerriana, reconocida por sus aguas saborizadas y otras bebidas, atraviesa una profunda crisis financiera. La caída del consumo, la inflación, el aumento de costos y las dificultades para acceder al crédito la llevaron a solicitar protección judicial, aunque confía en recuperarse.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Frutafiel, una empresa con casi 70 años de historia en la industria de las bebidas, ingresó en concurso preventivo para reorganizar sus deudas y evitar la quiebra. Foto: Unsplash.
Frutafiel, una empresa con casi 70 años de historia en la industria de las bebidas, ingresó en concurso preventivo para reorganizar sus deudas y evitar la quiebra. Foto: Unsplash.
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Una de las empresas de bebidas más tradicionales de Entre Ríos enfrenta el momento más delicado de su historia. Frutafiel S.A.S., fundada en 1956 y con planta industrial en la localidad de General Ramírez, ingresó en concurso preventivo de acreedores con el objetivo de reorganizar sus deudas y evitar la quiebra.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 9 de Paraná, luego de que la compañía presentara formalmente su solicitud ante la Justicia. Según explicó la propia empresa, la combinación de inflación, caída del consumo, aumento de los costos operativos y restricciones para acceder al financiamiento terminó por comprometer su situación financiera.

La histórica firma entrerriana atribuyó su crisis a la inflación, la caída del consumo, el aumento de los costos operativos y las dificultades para acceder al crédito. Foto: Facebook / Frutafiel.

A pesar del complejo escenario, la firma sostiene que su negocio continúa siendo viable y que el proceso judicial le permitirá recuperar el equilibrio económico.

Una empresa con siete décadas de trayectoria

Frutafiel nació en 1956 con el objetivo de producir bebidas para el mercado argentino y, con el paso de las décadas, logró consolidarse como una de las compañías más reconocidas de Entre Ríos. Actualmente fabrica una amplia variedad de productos, entre ellos:

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  • Aguas saborizadas de naranja, manzana, pera y multifruta.
  • Aqualoe, bebida con pulpa de aloe vera.
  • Vinto, una combinación de vino tinto y gaseosa.
  • La cerveza lager Golden Saft.

Su planta industrial se encuentra en General Ramírez, ciudad de poco más de 13.000 habitantes ubicada a unos 60 kilómetros de Paraná, donde representa una importante fuente de empleo.

La planta industrial de Frutafiel está ubicada en General Ramírez, Entre Ríos, donde la compañía representa una de las principales fuentes de empleo de la localidad. Foto: Facebook / Frutafiel.

¿Qué es un concurso preventivo?

El concurso preventivo es una herramienta legal destinada a empresas que atraviesan problemas financieros pero que aún consideran posible continuar operando.

Durante este proceso:

  • Se suspenden las ejecuciones individuales de los acreedores.
  • La empresa reorganiza sus deudas bajo supervisión judicial.
  • Se negocian nuevos plazos y condiciones de pago.
  • Se busca evitar la quiebra y preservar la actividad económica.

En el caso de Frutafiel, el juez Ángel Luis Moia resolvió abrir el procedimiento tras analizar la presentación realizada por la compañía.

Además de sus tradicionales aguas saborizadas, Frutafiel apostó por nuevas líneas de bebidas, como una cerveza de marca propia, para intentar recuperar las ventas. Foto: Facebook / frutafiel.

Las razones detrás de la crisis de Frutafiel

En la documentación presentada ante la Justicia, Frutafiel describió un escenario económico que terminó deteriorando progresivamente sus finanzas.

Entre los principales factores aparece el incremento sostenido de los precios, que elevó los costos de producción y logística, mientras que la empresa encontró cada vez más dificultades para trasladar esos aumentos al precio final de sus productos.

El concurso preventivo permitirá a la empresa negociar con sus acreedores bajo supervisión judicial mientras busca recuperar su equilibrio financiero y mantener la producción. Foto: Facebook / frutafiel.

El aumento del precio de la energía, los combustibles y las tasas de interés también complicó aún más la situación. Como consecuencia, acceder a financiamiento bancario dejó de ser una alternativa viable.

Con el objetivo de sostener las ventas, la empresa lanzó fuertes promociones en supermercados y cadenas comerciales. Sin embargo, esa estrategia terminó reduciendo al mínimo sus márgenes de ganancia.

¿Cómo está hoy la situación financiera?

De acuerdo con la documentación presentada en el expediente:

  • El activo total asciende a $4.016 millones.
  • El pasivo alcanza los $3.818 millones.
  • El patrimonio neto es de apenas $198 millones.

Aunque la empresa continúa siendo técnicamente solvente, el estrecho margen patrimonial dificulta el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Frutafiel entró en concurso preventivo: la crisis que golpea a una empresa de bebidas con casi 70 años de historia. Foto: Facebook / Frutafiel.

Las medidas que tomó la Justicia

Como parte del proceso concursal, el tribunal resolvió:

  • Inhibir la venta o transferencia de bienes sin autorización judicial.
  • Designar al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura.
  • Abrir el período de verificación de créditos para los acreedores.

El cronograma establece que los pedidos podrán presentarse hasta el 9 de septiembre de 2026, mientras que las impugnaciones tendrán plazo hasta el 6 de noviembre.

Cierre de fábricasLey de quiebrasEntre Ríos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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