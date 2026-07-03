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El Gobierno anunciará el próximo lunes cómo se harán los pagos de deuda hasta el fin del mandato de Javier Milei

El ministro Luis Caputo será el encargado de brindar los detalles del programa financiero. El plan contempla el pago del próximo 9 de julio por US$4.300 millones y los que deben realizarse en enero y julio de 2027 por cifras similares.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Luis Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Luis Caputo en la Bolsa de Comercio de Rosario. Foto: X @BolsaRosario
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El Gobierno nacional presentará la próxima semana el esquema detallado para cumplir con las obligaciones financieras en moneda extranjera del Tesoro Nacional hasta el fin del mandato de Javier Milei.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, precisó que el anuncio se realizará el próximo lunes con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza.

El plan contempla el pago del próximo 9 de julio por US$4.300 millones y los que deben realizarse en enero y julio de 2027 por cifras similares.

Equipo económico con el FMI.
Equipo económico con el FMI. Foto: REUTERS

Durante la conversación, el funcionario explicó que el plan busca despejar dudas sobre la capacidad de pago del país en el mediano plazo.

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Desde el equipo económico definieron la propuesta como “un programa financiero muy conservador en términos en lo que tiene que ver con los supuestos nuevas colocaciones”.

El esquema se basa en el “armado de colchones en 2026” para facilitar el cumplimiento de las metas posteriores, de modo que se pueda llegar “con mucha holgura al 2027”.

Ministerio de Economía. Foto: Ministerio de Economía

Uno de los puntos centrales del anuncio será demostrar que el financiamiento “está completamente cerrado no solamente el 26 sino el 2027”. Esto explica una nueva baja del riesgo país a la zona de 415 puntos.

Furiase remarcó que “el 2027 va a ser menos desafiante que el 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que tenemos que eh desarrollar en ese año”.

Esta situación permitiría “sacar tensión e incertidumbre”, factores que el Gobierno asocia directamente con la baja del riesgo país y la inflación.

Federico Furiase es el nuevo secretario de Finanzas. Foto: Prensa Ministerio de Economía

Respecto a la estrategia de financiamiento, el funcionario señaló que se han buscado “fuentes de financiamiento alternativas a salir en los mercados internacionales a tasas de interés significativamente más bajas”.

En ese sentido, aclaró que “el endeudamiento con en ley extranjera es una opción”, pero que no están “obligados a emitir bonos” bajo esa legislación si las tasas no son convenientes.

Deuda externaLuis CaputoMinisterio de Economía
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Matias Greisert

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