Números de la suerte de hoy, martes 18 de agosto de 2026

Muchas personas consultan los números de la suerte como una forma de sumar una cuota de optimismo a su día. Ya sea para elegir un número en un juego, tomar una decisión o simplemente como una curiosidad, la astrología ofrece una combinación distinta para cada signo del zodiaco.
Números de la suerte para este martes 18 de agosto de 2026, signo por signo
Aries
Números de la suerte: 11, 19, 28.
Tauro
Números de la suerte: 22, 31, 39.
Géminis
Números de la suerte: 7, 12, 46.
Cáncer
Números de la suerte: 26, 37, 45.
Leo
Números de la suerte: 17, 29, 36.
Virgo
Números de la suerte: 13, 21, 30.
Libra
Números de la suerte: 15, 23, 32.
Escorpio
Números de la suerte: 16, 24, 33.
Sagitario
Números de la suerte: 18, 25, 34.
Capricornio
Números de la suerte: 27, 37, 46.
Acuario
Números de la suerte: 14, 22, 31.
Piscis
Números de la suerte: 12, 19, 28.
¿Qué representan los números de la suerte?
En la astrología, los números de la suerte son combinaciones asociadas a la energía de cada signo. Aunque no tienen respaldo científico ni garantizan resultados, muchas personas los utilizan como una guía simbólica o una forma de atraer buenas vibras.
Pueden servir como inspiración para elegir un número en juegos de azar, seleccionar una fecha importante o simplemente comenzar el día con una actitud positiva.