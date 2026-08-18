Números de la suerte de hoy, martes 18 de agosto de 2026

Números de la suerte. Foto: imagen creada con CharGPT para Canal 26.

Muchas personas consultan los números de la suerte como una forma de sumar una cuota de optimismo a su día. Ya sea para elegir un número en un juego, tomar una decisión o simplemente como una curiosidad, la astrología ofrece una combinación distinta para cada signo del zodiaco.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Números de la suerte para este martes 18 de agosto de 2026, signo por signo

Aries

Números de la suerte: 11, 19, 28.

Tauro

Números de la suerte: 22, 31, 39.

Géminis

Números de la suerte: 7, 12, 46.

Cáncer

Números de la suerte: 26, 37, 45.

Leo

Números de la suerte: 17, 29, 36.

Virgo

Números de la suerte: 13, 21, 30.

Libra

Números de la suerte: 15, 23, 32.

Escorpio

Números de la suerte: 16, 24, 33.

Sagitario

Números de la suerte: 18, 25, 34.

Capricornio

Números de la suerte: 27, 37, 46.

Acuario

Números de la suerte: 14, 22, 31.

Piscis

Números de la suerte: 12, 19, 28.

Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Qué representan los números de la suerte?

En la astrología, los números de la suerte son combinaciones asociadas a la energía de cada signo. Aunque no tienen respaldo científico ni garantizan resultados, muchas personas los utilizan como una guía simbólica o una forma de atraer buenas vibras.

Pueden servir como inspiración para elegir un número en juegos de azar, seleccionar una fecha importante o simplemente comenzar el día con una actitud positiva.