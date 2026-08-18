Qué significa la frase de Confucio “aquel que es inteligente y ama el estudio, no se avergüenza de interrogar a sus inferiores”

Filósofo y teórico social, vivió en la época fecunda, comprendida entre los años 770 y 476 a.C. Foto: Wikimedia Commons

Confucio fue un filósofo chino cuyas frases y enseñanzas todavía sobreviven en el mundo actual. Entre sus máximas más famosas hay una que habla sobre la inteligencia del hombre: “Aquel que es inteligente y ama el estudio, no se avergüenza de interrogar a sus inferiores”.

Esa frase de Kǒngfuzǐ (nombre real de Confucio) significa que la verdadera inteligencia no consiste solo en saber mucho, sino en tener humildad para seguir aprendiendo de cualquiera.

La frase pertenece a las Analectas 5.15. Allí Zigong le pregunta a Confucio por qué Kong Wenzi recibió el título honorífico de “Wen”, que puede traducirse como “culto” o “refinado”. El filósofo responde que fue porque era rápido de mente, amante del estudio y no se avergonzaba de preguntar a quienes estaban por debajo de él en rango o posición.

Qué quiere decir Confucio con esta frase

En el contexto confuciano, “inferiores” no significa necesariamente personas inferiores en valor humano. Se refiere más bien a personas de menor rango social, menor jerarquía, menor edad, menor prestigio o menor formación aparente.

Confucio está diciendo que una persona verdaderamente sabia no deja que el orgullo le impida aprender. Es decir, si alguien sabe algo que yo no sé, puedo aprender de esa persona aunque tenga menos autoridad, menos edad, menos cargo o menos reconocimiento que yo.

Filósofo y teórico social, vivió en la época fecunda, comprendida entre los años 770 y 476 a.C. Foto: Wikimedia Commons

La idea central: humildad intelectual

Para Confucio, el amor por el estudio exige una virtud fundamental: la humildad. Hay personas inteligentes que se vuelven soberbias. Creen que preguntar las hace parecer ignorantes. Confucio piensa lo contrario: preguntar no rebaja al sabio, lo engrandece.

La frase combina tres cualidades:

Inteligencia: tener rapidez mental o capacidad de comprensión. Amor por el estudio: no conformarse con lo que ya se sabe. Humildad para preguntar: reconocer que el conocimiento puede venir de cualquier persona.

Confucio valora más al que aprende de todos que al que se encierra en su prestigio. Para él, el verdadero cultivado no es quien presume de saber, sino quien busca la verdad sin preocuparse demasiado por su orgullo.

En lenguaje actual, la frase podría traducirse así: “Una persona inteligente y realmente interesada en aprender no tiene vergüenza de hacer preguntas, incluso a alguien con menos cargo, menos experiencia o menos prestigio”.

En definitiva, Confucio quiso decir que la auténtica inteligencia va unida a la humildad. El que ama aprender no se preocupa por quedar “por encima” de los demás. Pregunta, escucha y reconoce que cualquiera puede enseñarle algo.