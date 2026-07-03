Cierran los bancos por 4 días en julio: cómo sacar efectivo sin usar los cajeros automáticos

Bancos cerrados Foto: Archivo NA

Los bancos de todo el país permanecerán cerrados durante cuatro días consecutivos en julio por el feriado largo que se forma alrededor del Día de la Independencia. La interrupción en la atención presencial comenzará el jueves 9 de julio, feriado nacional inamovible, y continuará el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos. A esos dos días se suman el sábado 11 y el domingo 12, jornadas en las que las sucursales bancarias habitualmente no abren al público.

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites presenciales, retirar grandes sumas por ventanilla, gestionar documentación o resolver operaciones que requieran atención en sucursal deberán organizarse con anticipación. El calendario oficial del Banco Central incluye tanto el 9 de julio como el 10 de julio dentro de los feriados bancarios de 2026, por lo que las entidades financieras no tendrán atención presencial en esas fechas.

Por qué no habrá bancos el 9 y 10 de julio

El jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, uno de los feriados nacionales inamovibles más importantes de la Argentina. Al caer jueves, no se traslada y se respeta la fecha original. Para este año, además, el Gobierno incorporó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos, lo que permite armar un fin de semana largo de cuatro días para muchos trabajadores.

La diferencia entre ambos días es clave: el 9 de julio es un feriado nacional obligatorio, mientras que el 10 de julio es un día no laborable. En el sector privado, esto último puede quedar sujeto a la decisión del empleador. Sin embargo, en el sistema financiero el cierre ya fue contemplado por el Banco Central, por lo que no habrá atención en las sucursales bancarias durante esas dos jornadas.

Cómo sacar efectivo si los bancos están cerrados

Aunque las sucursales no abran, las personas podrán acceder a dinero en efectivo a través de distintas alternativas. La opción más directa será utilizar los cajeros automáticos, que seguirán operativos durante el feriado largo, aunque su disponibilidad dependerá del abastecimiento de cada red y de la demanda de usuarios.

Dinero Foto: Reuters

Para evitar inconvenientes, lo más recomendable es retirar efectivo antes del jueves 9 de julio, especialmente si se planea viajar, hacer compras en lugares donde no siempre aceptan pagos digitales o cubrir gastos cotidianos durante el fin de semana largo. También conviene revisar los límites diarios de extracción desde el home banking o la app del banco, ya que muchas entidades permiten aumentarlos de manera temporal.

Otra alternativa es retirar dinero en comercios adheridos mediante el servicio de extracción con tarjeta de débito, disponible en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros locales. Esta modalidad suele permitir obtener efectivo al momento de pagar una compra, aunque el monto máximo puede variar según el comercio y la disponibilidad de caja.

Qué operaciones bancarias se podrán hacer durante el feriado largo

Durante los cuatro días sin atención presencial, las cuentas no quedarán paralizadas. El Banco Central indica que en feriados bancarios se pueden seguir utilizando billeteras electrónicas, cajeros automáticos, home banking, banca móvil y tarjetas de débito y crédito. Esto permite realizar pagos, transferencias, consultas de movimientos, pagos de servicios y operaciones habituales desde canales digitales.

En la práctica, los usuarios podrán:

Pagar con tarjeta de débito o crédito en comercios habilitados.

Usar billeteras virtuales para pagar con QR o hacer transferencias.

Realizar transferencias bancarias desde home banking o apps móviles.

Consultar saldos y movimientos de cuentas y tarjetas.

Pagar servicios e impuestos por canales digitales.

Extraer efectivo en cajeros automáticos, si hay disponibilidad.

Dolares - Cajero automatico

Cajeros automáticos Foto: Banco Provincia

Sin embargo, algunas operaciones que requieren procesamiento administrativo o intervención de una sucursal podrían demorarse hasta el siguiente día hábil bancario. Por eso, si se necesita resolver un trámite importante, lo ideal es hacerlo antes del cierre del miércoles 8 de julio.

Recomendaciones para no quedarse sin efectivo

Ante un feriado largo de cuatro días, la planificación es fundamental. Quienes dependan del efectivo deberían calcular gastos básicos como transporte, compras chicas, peajes, propinas, salidas, medicamentos o consumos en destinos turísticos donde no siempre hay buena conectividad.

También es conveniente no esperar al último momento para retirar dinero, ya que los cajeros pueden tener mayor demanda en la previa del feriado. En zonas turísticas, terminales, estaciones de servicio y centros comerciales, la disponibilidad de billetes puede reducirse más rápido de lo habitual.

Además, conviene tener más de un medio de pago activo: una billetera virtual, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y algo de efectivo. Esta combinación permite resolver imprevistos si un comercio no acepta cierto método o si hay fallas temporales en sistemas de pago.

Cuándo vuelven a abrir los bancos

La atención presencial en las sucursales bancarias se retomará el lunes 13 de julio, una vez finalizado el feriado largo. Hasta entonces, las operaciones disponibles serán principalmente digitales o mediante cajeros automáticos.

En resumen, los bancos no abrirán el jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio. Por eso, quienes necesiten efectivo o trámites presenciales deben anticiparse para evitar demoras, filas o falta de disponibilidad en cajeros durante uno de los fines de semana largos más esperados del mes.