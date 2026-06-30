Cuenta DNI en julio 2026: todos los descuentos, los nuevos topes y los beneficios para las vacaciones de invierno

Cuenta DNI renovó sus beneficios para julio 2026 con nuevos topes de reintegro y promociones especiales para las vacaciones de invierno. Foto: Freepik / Banco Provincia.

Con el objetivo de aliviar el bolsillo de los bonaerenses durante las vacaciones de invierno, Banco Provincia presentó el nuevo esquema de descuentos de Cuenta DNI para julio 2026. El programa incorpora aumentos en los topes de reintegro para algunos de los rubros más utilizados y suma promociones pensadas para quienes aprovechen el receso escolar para realizar salidas familiares.

Entre las principales novedades se destacan el incremento del límite de devolución en gastronomía y en los locales YPF Full, además de la extensión del beneficio gastronómico a todos los días de la semana.

La billetera virtual de Banco Provincia ofrece descuentos de hasta el 40% en distintos rubros, además de mejoras en gastronomía y locales YPF Full. Foto: Cuenta DNI.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI durante julio 2026

Durante todo el mes, los usuarios de la billetera digital podrán acceder a los siguientes beneficios:

Carnicerías y comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana , alcanzable con compras de $30.000 .

Gastronomía: 25% de descuento todos los días de la semana. El reintegro máximo aumenta de $8.000 a $10.000 semanales , beneficio que se alcanza con consumos por $40.000 .

YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. El nuevo tope también sube a $10.000 por fin de semana , con compras de $40.000 . La promoción es exclusiva para gastronomía y no incluye la carga de combustibles .

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, válido para compras de hasta $15.000 .

Garrafas: 40% de descuento durante todo el mes, con un tope mensual unificado de $18.000 , que se alcanza con consumos de $45.000 .

Universidades, clubes, entidades educativas y eventos: 40% de descuento todos los días, con un reintegro máximo de $6.000 por semana , válido para compras de $15.000 .

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 , alcanzable con consumos de $50.000 .

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro .

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de devolución.

Durante julio, los usuarios podrán ahorrar en carnicerías, ferias, garrafas, farmacias, librerías y comercios adheridos con los beneficios de Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

Vacaciones de invierno: promociones especiales con Cuenta DNI

Como ocurre cada año durante el receso escolar, Banco Provincia confirmó que Cuenta DNI ofrecerá beneficios adicionales para actividades culturales y recreativas.

Entre ellos se encuentran promociones especiales para eventos de gran convocatoria, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil, además de una nueva propuesta orientada a facilitar la movilidad durante las vacaciones, una iniciativa que se incorpora por primera vez al programa de beneficios.

El objetivo es acompañar el mayor movimiento de familias durante el receso, ampliando las opciones de ahorro tanto en actividades de entretenimiento como en los gastos cotidianos.

Además de los reintegros, Cuenta DNI ofrecerá promociones especiales para eventos culturales y hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos con pagos contactless. Foto: Instagram

Hasta tres cuotas sin interés con Cuenta DNI

Además de los descuentos habituales, quienes tengan tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI y realicen pagos mediante la tecnología contactless podrán acceder a hasta tres cuotas sin interés.

La promoción estará disponible en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro de alimentos, ofreciendo una alternativa para financiar compras durante julio sin costo adicional.

Con esta renovación, Banco Provincia busca mantener a Cuenta DNI como una de las billeteras virtuales con mayor cantidad de beneficios para sus usuarios, especialmente en un contexto en el que los descuentos y reintegros continúan siendo una herramienta clave para cuidar el presupuesto familiar durante las vacaciones de invierno.