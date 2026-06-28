Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil: cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

Límites máximos actualizados en los cajeros automáticos. Foto: Foto generada con IA

Retirar dinero sin tarjeta de débito se volvió una alternativa cada vez más usada por quienes necesitan efectivo de manera rápida, incluso cuando olvidaron la tarjeta, la perdieron o prefieren operar desde el celular. A través del home banking, la app del banco o algunas billeteras virtuales, es posible generar una orden de extracción y utilizarla en cajeros automáticos habilitados, sin necesidad de insertar una tarjeta física.

Esta modalidad permite extraer efectivo propio mediante un código, clave o token que se ingresa directamente en el cajero. Sin embargo, antes de hacer la operación, es importante conocer cómo funciona el retiro sin tarjeta, qué pasos seguir según cada entidad bancaria y cuáles son los límites máximos de extracción actualizados para evitar rechazos o inconvenientes al momento de retirar el dinero.

Banco por banco: cuáles son los límites máximos de extracciones y cómo retirar dinero sin tarjeta de débito

Según los datos oficiales publicados por las respectivas instituciones, los topes diarios fijados por cada banco son:

Banco Provincia : el límite es de $400.000, ampliable según el nivel del cliente. También se puede extraer efectivo sin tarjeta mediante código QR (gratuito) o con código numérico ($2.000).

Banco Nación : límite de $500.000 diarios para extracciones por cajero automático. Se puede ampliar el tope hasta $1.000.000 mediante el homebanking.

BBVA : se puede retirar con tarjeta de débito hasta $2.100.000 combinando la extracción en cajeros automáticos de la entidad y terminales autoservicios.

Banco ICBC: según el nivel de la tarjeta, se pueden extraer entre $600.000 y $800.000.

Límites máximos actualizados en los cajeros automáticos. Foto: Unsplash

Banco Santander : los clientes con SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity o Infinity Gold pueden realizar extracciones diarias con tarjeta de débito por un máximo de $900.000. Mediante la modalidad sin tarjeta, el límite diario asciende a $300.000. En tanto, las cuentas Platinum o Black poseen un límite diario de $1.700.000. Para los clientes Pymes, el tope diario es de $3.600.000.

Banco Credicoop : posee retiros de hasta $400.000 diarios. El cliente puede solicitar extender el límite hasta $1.000.000 por 24 horas.

Banco Galicia : los usuarios pueden retirar hasta $4.000.000 diarios en los autoservicios utilizando la el escaneo de QR a través de la aplicación. En los cajeros automáticos, el límite de extracción con tarjeta es de $400.000 diarios. También se pueden realizar retiros de hasta $250.000 utilizando un código generado desde Online Banking o la aplicación Galicia.

Banco Ciudad: máximo de $800.000 diarios, con la posibilidad de elevarlo a $1.200.000 mediante su plataforma digital.

Cómo cuidarse en los cajeros automáticos: tips para operar de forma segura

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) posee una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad a la hora de usar los cajeros automáticos con el objetivo de minimizar los riesgos de fraude y proteger la información personal. Entre las mismas se encuentran:

Comprobar el monto extraído.

Conservar los comprobantes de la transacción.

No utilizar cajeros automáticos que presenten señales de manipulación o fallas.

Cambiar la clave personal de manera regular.

No divulgar la clave a otras personas.

Finalizar la operación correctamente y asegurarse de retirar la tarjeta antes de dejar la terminal.

Por otro lado, el BCRA sugiere no aceptar asistencia de desconocidos durante la operación y evitar realizar extracciones bajo apuro o presión. En tanto, las recomendaciones señalan qué es lo que no hay que hacer al usar un cajero automático: