El bar de Palermo Hollywood donde podés comer un menú ejecutivo por $14.000 rodeado de superhéroes

Knowhere Bar se renovó ofreciendo almuerzos baratísimos. Foto: Pato Daniele

Palermo Hollywood tiene de todo: lugares para comprar ropa y objetos de diseño, cafés de especialidad y restaurantes de primer nivel. Uno de ellos, Knowhere Café, ha renovado su propuesta sumando gastronomía consistente y el universo de la cultura pop en un espacio pensado para disfrutar a cualquier hora del día. Con excelente pastelería artesanal, menú ejecutivo desde $ 14.000 y un entorno rodeado de figuras y piezas de colección, el lugar se consolida como uno de los espacios más originales de la ciudad.

Ubicado en la calle Honduras, dentro de la tienda de coleccionables más grande de la Argentina, entre figuras de películas, series, cómics y animé, los visitantes pueden disfrutar desde una merienda hasta un almuerzo ejecutivo o una cena en un ambiente único y descontracturado.

Platos abundantes y baratos

La propuesta gastronómica está pensada para acompañar distintos momentos del día. Al mediodía, quienes trabajan o recorren la zona encuentran una alternativa accesible en su menú ejecutivo, ideal para disfrutar de platos elaborados y una pausa diferente en medio de la rutina. Por las tardes, el café y las especialidades dulces se convierten en protagonistas, mientras que por la noche el lugar invita a compartir cenas informales en un entorno que despierta la nostalgia y la imaginación.

Knowhere Bar se renovó ofreciendo almuerzos baratísimos. Foto: Pato Daniele

Con espacios interiores, terraza y mesas al aire libre, Knowhere Café logra reunir a amantes de la gastronomía, fanáticos de las películas y las series, coleccionistas y familias que buscan una salida distinta en la ciudad. El ambiente inmersivo, rodeado de figuras y esculturas de personajes emblemáticos, convierte a cada visita en una experiencia digna de fotografiar y compartir.

Incluye la exhibición y venta de coleccionables del mundo del cómic y el cine, con productos de todos los precios que están en exhibición en el bar como parte de la ambientación. El local de venta está en el primer piso, donde además hay una terraza al aire libre con barra, para disfrutar en la época cálida. Allí también siguen los elementos de memorabilia, como el haz de luz para llamar a Batman o un dinosaurio de “Jurassic Park”.

Knowhere Bar se renovó ofreciendo almuerzos baratísimos. Foto: Pato Daniele

La propuesta también se destaca por la calidad de sus productos y por una carta que incluye opciones para brunches, almuerzos, meriendas y cenas. “Bueno, sano y rico -dice uno de los dueños desde hace dos meses, Alejandro Méndez-. A eso estamos apuntando”.

Un menú que cambia día a día

Propuestas que van variando todos los días, con bebida y postre, por $ 14.000 se podrá optar incluso por la noche por:

Pastel de papas.

Spaghetti con albóndigas.

Croque Madame.

Tartas individuales: Queso Cebolla / Verdura.

Wok de soya, pollo y verduras.

Arroz con Curry de Oriente.

Milanesa Napolitana/Caballo con fritas (¡son enormes!).

Ensalada Caesar de pollo.

Bondiola braseada con batatas españolas.

Sorrentinos de calabaza con salsa blanca.

Guiso de lentejas.

Knowhere Bar se renovó ofreciendo almuerzos baratísimos. Foto: Pato Daniele

Las noches con promos de tragos 2 x 1

“Estamos renovando la propuesta de la noche también, cambiando la dinámica -agrega Méndez-. Viernes y sábados habrá DJs para pasar música tranquila y tenemos los tragos a un precio económico. Está la noche de gin, otra del Fernet, y siempre el 2 x 1 que arranca a las 18 y termina a las 23”.

Knowhere Bar se renovó ofreciendo almuerzos baratísimos. Foto: Pato Daniele

Knowhere Cafe abre de martes a domingo, de 12 a 20, mientras que jueves, viernes y sábados cierra a la medianoche.

Dirección: Honduras 5720, CABA.

Instagram: @knowherecafe