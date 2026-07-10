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Argentina se prepara con todo: Scaloni termina de definir el equipo para jugarse el pase a semifinales ante Suiza

El entrenador de la Selección Argentina comenzó a delinear quienes serán los once titulares para el duelo decisivo del sábado. Cuáles son los jugadores que estarán dentro de la cancha tras la remontada frente a Egipto.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final.
Lionel Scaloni en conferencia de prensa antes del duelo entre Argentina y Egipto por los octavos de final. Foto: REUTERS
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La Selección Argentina ya puso la mira en los cuartos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni empezó a perfilar el equipo que buscará el pase a las semifinales. Después de dos de las tres prácticas previas al encuentro, el entrenador comenzó a sacar conclusiones y a despejar algunos interrogantes de cara al compromiso frente a Suiza.

El partido se disputará el próximo sábado 11 de julio, desde las 22:00 y representa una nueva oportunidad para que la Albiceleste siga en carrera por el bicampeonato mundial y vuelva a meterse entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Entrenamiento de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Aunque la formación todavía no está confirmada, los últimos entrenamientos dejaron pistas sobre los futbolistas que tendrían mayores posibilidades de ser titulares en uno de los encuentros más importantes de la Copa del Mundo.

Paredes, Tagliafico y Julián Álvarez, los que ganaron terreno

La remontada ante Egipto dejó varios puntos altos y algunos futbolistas aprovecharon la oportunidad para sumar créditos ante el cuerpo técnico. Entre ellos aparecen Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez, quienes ingresaron durante ese partido y dejaron buenas sensaciones.

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Paredes fue uno de los jugadores más destacados por su capacidad para darle circulación al balón en los momentos más complejos del encuentro y por una recuperación clave en el tramo final, cuando Argentina ya había logrado igualar el marcador y buscaba completar la remontada.

Julián Alvarez podria ser titular Foto: REUTERS

Por su parte, Julián Álvarez continúa aportando movilidad y sacrificio, aunque todavía no logró encontrarse con el gol en el certamen. Tagliafico, en tanto, mostró altibajos en la marca, pero se destacó en ataque, aportando profundidad y generando situaciones de peligro por el sector izquierdo.

Las dudas que todavía debe resolver Scaloni

Uno de los nombres que evalúa seriamente el entrenador es el de Nicolás González. Su versatilidad para ocupar distintas posiciones por la banda izquierda y su despliegue físico aparecen como atributos valorados por el cuerpo técnico, especialmente para darle mayor equilibrio al mediocampo.

Otra de las incógnitas está en el lateral derecho. Desde su llegada al seleccionado, Scaloni nunca tuvo un dueño indiscutido en ese sector y la pelea por el puesto volvió a instalarse en plena Copa del Mundo.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni.
Conferencia de prensa de Lionel Scaloni. Foto: REUTERS

Nahuel Molina comenzó el torneo como titular, aunque el buen ingreso de Gonzalo Montiel frente a Egipto, donde incluso asistió a Lionel Messi en el gol del empate, lo devolvió a la consideración para integrar el equipo desde el arranque.

Este viernes, en el último entrenamiento antes del partido, el técnico terminará de definir la formación que buscará la clasificación a las semifinales y mantener vivo el sueño de conquistar un nuevo título mundial.

Mundial 2026Selección ArgentinaLionel Scaloni
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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