Ley de Propiedad Privada: el Senado postergó el debate hasta agosto tras un pedido de Patricia Bullrich

Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

La Cámara de Senadores volvió a transformarse en un laberinto indescifrable para el oficialismo. Cuando la tarde de este jueves 16 de julio parecía encarrilarse para el Gobierno tras lograr encender los motores del recinto con el quorum con lo justo, la falta de consensos de fondo obligó a recalcular los planes sobre la marcha y fue Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, quien tuvo que pedir formalmente levantar la sesión y pasar a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto postergando el tratamiento de la Ley de Propiedad Privada para después del receso invernal.

El repliegue de La Libertad Avanza no hizo expuso la debilidad institucional y las severas dificultades que arrastra la Casa Rosada para tejer acuerdos sólidos con los bloques de la oposición dialoguista en la Cámara Alta. El proyecto en cuestión, bautizado formalmente como Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, busca tocar fibras extremadamente sensibles en el Congreso, ya que contempla la modificación de la Ley de Tierras y la de Manejo del Fuego.

El oficialismo postergó el debate de la Ley de Propiedad Privada para el 6 de agosto. Foto: Noticias Argentinas

Se levantó la sesión y se postergó el debate de la Ley de Propiedad Privada: cómo fue la jornada en el Senado

La jornada en el recinto de la Cámara Alta estuvo signada por la incertidumbre y el cálculo matemático de principio a fin. El oficialismo logró sentar a 37 de los 72 legisladores en sus bancas, el número exacto para habilitar la sesión. Con esa ajustada sintonía, consiguieron dar luz verde a pliegos judiciales y ascensos diplomáticos que estaban en carpeta.

La fragilidad parlamentaria quedó expuesta al momento de ingresar al plato fuerte del día. Cuando llegaba la hora de debatir la iniciativa que elimina las restricciones para que capitales extranjeros adquieran tierras argentinas, la mayoría simple de la que dependía el Gobierno se diluyó por completo.

Cabe resaltar que la rosca política ya venía herida desde la noche previa, cuando los teléfonos de los principales operadores del Congreso no paraban de sonar: