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Una mujer murió en Córdoba tras activar el botón antipánico: investigan la causa del fallecimiento

El hecho tuvo lugar en el departamento de la mujer de 38 años, ubicado en la calle Ituzaingó en el distrito de Nueva Córdoba.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Investigan la muerte de una mujer en Nueva Córdoba
Investigan la muerte de una mujer en Nueva Córdoba Foto: Google Maps
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La Justicia de Córdoba investiga la muerte de una mujer de 38 años en la capital de la provincia. El hecho ocurrió en su domicilio ubicado en la calle Ituzaingó al 600 justo después de que la joven activara el botón antipánico. De acuerdo a la investigación iniciada, contaba con este dispositivo tras haber denunciado a su expareja por violencia de género.

Los policía llegaron al departamento de la mujer gracias a la geolocalización que posee la herramienta. En solo unos pocos minutos, se montó un importante operativo en la zona con efectivos que ingresaron al edificio donde habitaba la mujer con el objetivo de detectar qué era lo había ocurrido.

Una vez dentro de la casa, los agentes la hallaron tendida en el piso sin signos vitales. Se comunicaron con el servicio de emergencias y, si bien los médicos que llegaron al lugar, procedieron a realizar maniobras de reanimación, la joven ya había fallecido.

Cuál es la carátula de la causa de la mujer encontrada sin vida en Córdoba

El objetivo de los investigadores es determinar por qué la mujer activó el botón antipánico y qué pasó luego. En este momento, la Fiscalía que investiga el hecho caratuló la causa como “muerte de etiología dudosa”.

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Efectivos de Policía de Córdoba encontraron el cuerpo de la mujer en su departamento. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba

Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que “no se pudieron detectar signos de homicidio” en los restos de la mujer de 38 años. No obstante, por el momento, no está clara la causa de la muerte y, desde la Fiscalía, investigan todas las hipótesis. Ahora bien, la presunción principal, por ahora, es que la joven podría haber tenido un infarto o algún tipo de descompensación por consumo de sustancias o estupefacientes. Los investigaron mantienen abierta también la posibilidad de que haya tenido un accidente.

¿Dónde está la expareja de la mujer que había denunciado?

Las autoridades judiciales descartaron una agresión por parte de la expareja de la mujer, ya que, en este momento, el sujeto se encuentra tras las rejas. Sin embargo, no se rechazó aún la posible intervención de terceras personas en el hecho.

Un adolescente recibió un disparo mientras jugaba un partido de fútbol

Este lunes un adolescente recibió un tiro mientras se encontraba jugando al fútbol en una cancha de General Roca, en Río Negro. La secuencia fue registrada gracias a una cámara de seguridad dispuesta en el predio ubicado sobre Ruta Provincial 22.

Un adolescente recibió un disparo en pleno partido de Fútbol en Río Negro.
Un adolescente recibió un disparo en pleno partido de Fútbol en Río Negro. Foto: Canal 26

La Policía de dicha localidad se encuentra investigando el hecho para determinar de dónde pudo haber provenido el disparo y encontrar al responsable. Personal de la cancha de fútbol declararon ante las autoridades que sospechan de un vecino que ya ha sido visto insultando a las personas que acuden al predio en diferentes ocasiones.

Violencia de géneroCórdoba
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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