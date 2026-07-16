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Tandil celebra un gran festival del alfajor durante 3 días con entrada gratis: cuándo y dónde se hace

La ciudad bonaerense de Tandil será sede de una nueva edición de Expo Alfajores & Co., un evento con entrada libre que reunirá a productores, experiencias gastronómicas y propuestas familiares durante tres días en vacaciones de invierno.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Durante la Expo Alfajores & Co., más de 20 productores ofrecerán una amplia variedad de alfajores artesanales en Tandil.
Durante la Expo Alfajores & Co., más de 20 productores ofrecerán una amplia variedad de alfajores artesanales en Tandil. Foto: Ecos de tandil
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La ciudad de Tandil se prepara para recibir una nueva edición de la Expo Alfajores & Co., un evento gastronómico que durante tres jornadas reunirá a productores y visitantes con un eje claro: rendir homenaje al alfajor en todas sus versiones. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y se perfila como uno de los planes más convocantes de las vacaciones de invierno.

La cita será del 17 al 19 de julio en el Salón Mayor de la Cámara Empresaria de Tandil, ubicado en Mitre 856. Allí, tanto turistas como locales podrán recorrer una feria que combina degustaciones, cocina en vivo y actividades pensadas para todas las edades.

  • Cuándo: del 17 al 19 de julio
  • Dónde: Cámara Empresaria de Tandil (Mitre 856)
  • Entrada: libre y gratuita
  • Horarios: viernes de 16 a 23; sábado y domingo de 14 a 23

Qué es la Expo Alfajores & Co. y cuándo se realiza en Tandil

La Expo Alfajores & Co. es una feria temática que reúne a elaboradores de distintos puntos del país y pone en valor la producción artesanal. En esta segunda edición, más de 20 productores ofrecerán sus creaciones con especial protagonismo de los emprendedores regionales.

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Durante la Expo Alfajores & Co., más de 20 productores ofrecerán una amplia variedad de alfajores artesanales en Tandil. Foto: Ecos de tandil

El evento fue declarado de Interés Municipal y cuenta con el acompañamiento del Municipio de Tandil, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, que impulsa la participación de pequeñas empresas locales.

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Cómo llegar a Tandil desde CABA

Llegar a Tandil desde la Ciudad de Buenos Aires es una opción accesible para una escapada de fin de semana. En auto, el trayecto demora alrededor de cuatro horas tomando la Autopista Riccheri y luego la Ruta Nacional 3, para finalmente conectar con la Ruta Provincial 30.

También hay servicios de micros diarios que vinculan ambas ciudades, lo que facilita la llegada de visitantes sin vehículo propio.

Días y horarios del Festival del Alfajor en Tandil

La programación del festival se extenderá durante tres días con horarios amplios para recorrer la feria. El viernes 17 de julio abrirá de 16 a 23, mientras que el sábado 18 y domingo 19 el acceso será de 14 a 23.

A lo largo de cada jornada se desarrollarán distintas actividades culturales y gastronómicas que acompañarán la experiencia en el predio.

Más de 200 variedades de alfajores y experiencias para disfrutar con toda la familia

Uno de los mayores atractivos será la posibilidad de probar más de 200 variedades de alfajores, desde los clásicos rellenos de dulce de leche hasta versiones gourmet e innovadoras. Además, habrá cafetería, pastelería, degustaciones guiadas y espacios recreativos para las infancias.

alfajores artesanales variados expo alfajores tandil
Durante la Expo Alfajores & Co., más de 20 productores ofrecerán una amplia variedad de alfajores artesanales en Tandil. Foto: Ecos de tandil

En paralelo, la feria incluirá cocina en vivo, sorteos y sectores dedicados a productores regionales, lo que amplía la propuesta más allá del consumo.

Dentro de ese esquema, el Municipio de Tandil promueve la presencia de tres emprendimientos locales: Alfajores Estaful, Alfajores Meré y Alfajores El Tandilerito, iniciativas que reflejan el concepto de producción de cercanía y fortalecen la economía regional.

Con esta combinación de oferta gastronómica, impulso a los emprendedores y acceso gratuito, Expo Alfajores & Co. busca consolidarse como una de las principales atracciones del invierno en Tandil.

AlfajorFiestas RegionalesTandil
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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