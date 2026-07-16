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Los medios del mundo elogiaron la épica remontada de la Selección ante Inglaterra: “Argentina nunca muere”

La prensa internacional destacó el carácter de la Selección, la actuación de Lionel Messi y la histórica remontada sobre Inglaterra. El equipo de Lionel Scaloni jugará la final del Mundial 2026 frente a España.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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La prensa internacional destacó la remontada de Argentina ante Inglaterra y el liderazgo de Lionel Messi para alcanzar una nueva final del Mundial.
La prensa internacional destacó la remontada de Argentina ante Inglaterra y el liderazgo de Lionel Messi para alcanzar una nueva final del Mundial. Foto: Canal26.com. | Foto de Enzo Fernández: Reuters | Carlos Barria.
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La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 provocó una ola de elogios en la prensa internacional. Luego de vencer 2-1 a Inglaterra con una remontada inolvidable en los últimos minutos, diarios de Europa y Sudamérica coincidieron en destacar el espíritu competitivo del equipo de Lionel Scaloni y el liderazgo de Lionel Messi, figura clave en el desenlace del encuentro.

Con goles de Enzo Fernández a los 85 minutos y de Lautaro Martínez en tiempo de descuento, la Albiceleste dio vuelta un partido que parecía perdido y selló su pase a la final, donde buscará defender el título frente a España este domingo.

Diarios de Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania, Brasil y Portugal coincidieron en elogiar el carácter de la Selección de Lionel Scaloni. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

La prensa inglesa reflejó la desilusión por la eliminación

Los principales medios británicos no ocultaron el golpe que significó la derrota de Inglaterra. The Sun abrió su cobertura con el título Otro Messi excelente: Los Tres Leones quedan desconsolados tras quedar eliminados del Mundial por el golazo de Martínez en el tiempo de descuento”.

Además, el tabloide publicó otros dos artículos sobre el impacto de la eliminación: “Ellos beben, todo se acabó: Los desconsolados aficionados ingleses ahogan sus penas mientras Argentina elimina a los Tres Leones del Mundial en el tiempo de descuento” e “Inglaterra sufre una dolorosa derrota en semifinales del Mundial ante Argentina”.

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En la mañana de este jueves, publicaron: BARC-ING LOCO. Se revela el motivo por el que Jude Bellingham abofeteó a Valentín Barco, según muestran nuevas imágenes donde provoca a los ases ingleses en la semifinal de la Copa del Mundo”.

Tapa de The Sun. Foto: The Sun.

En la misma línea, The Guardian escribió: “Un doblete de Argentina en los últimos minutos rompe los corazones de Inglaterra en una dramática semifinal de la Copa del Mundo. El destino de Inglaterra es la decepción en el torneo. La única incógnita es cuándo llegará y cómo el destino se las arreglará para que sea lo más dolorosa posible. Esto fue un nuevo nivel de bajeza, increíblemente brutal”.

“Argentina nunca muere”: los elogios desde Europa

Los diarios europeos coincidieron en destacar la personalidad de la Albiceleste para revertir el resultado.

Desde Francia, L’Équipe tituló: “Lo volvieron a hacer: Argentina protagoniza otra remontada épica en las semifinales del Mundial contra Inglaterra y se une a España en la final.”

En Italia, Corriere della Sera fue contundente: “Argentina nunca muere: remonta ante Inglaterra en los últimos 7 minutos gracias a Enzo Fernández y Lautaro. Será una gran final contra España.”

Por su parte, La Gazzetta dello Sport puso el foco en la influencia de Messi: “¡Dos asistencias de Messi y un gol de Lautaro en el minuto 92: Argentina derrota a Inglaterra y vuela a la final contra España!”

Tapa de La Gazzetta dello Sport. Foto: La Gazzetta dello Sport.

En Alemania, Bild destacó el giro inesperado del encuentro con el título “Pura locura desordenada”, mientras que resaltó el papel del capitán argentino para cambiar el destino del partido.

España ya palpita la gran final

Los medios españoles también reaccionaron rápidamente al triunfo argentino y comenzaron a vivir el duelo decisivo entre los dos finalistas.

Marca escribió: “Argentina machaca a Inglaterra en siete minutos... ¡y habrá Finalíssima!”, mientras que AS eligió el título “Messi quiere otro Mundial”.

Tapa de Marca. Foto: Marca

En tanto, Mundo Deportivo destacó el centro de Messi para el gol decisivo con “Argentina dio vuelta a Inglaterra con ‘la asistencia de Dios’”, mientras que Sport definió al capitán argentino con una sola frase: “¡Es inmortal! Messi lleva a Argentina a la final ante España.”

Brasil, Portugal y México también destacaron la épica albiceleste

En Sudamérica, Lance afirmó: “Argentina se lo da vuelta a Inglaterra y va en busca de la cuarta estrella”, mientras que UOL Esporte señaló: “Argentina protagoniza otra remontada épica, vence a Inglaterra y llega a la final”.

Desde Portugal, Récord calificó el desenlace como “un poco casualidad y un poco milagro”, y A Bola resumió la esencia del triunfo con una frase que rápidamente comenzó a viralizarse: “Otra lección de Argentina: el coraje siempre triunfa sobre el miedo”.

Por último, Récord México apeló a una definición que reflejó el espíritu del campeón vigente: “El campeón resucita cuando se le pega la gana”.

Tapa de Récord México. Foto: Récord México.

Con la clasificación asegurada, Argentina buscará este domingo revalidar el título mundial frente a España. Mientras la expectativa crece de cara a la final, la prensa internacional ya dejó su veredicto: la remontada ante Inglaterra quedó marcada como una de las grandes historias del Mundial 2026.

Mundial 2026Selección ArgentinaInglaterra
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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