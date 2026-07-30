Las 3 plantas que conviene sembrar en agosto para tener un jardín lleno de flores en primavera

Los jardineros coinciden en que anticiparse a la siembra es la mejor estrategia para lograr una floración abundante. Foto: Gemini

Agosto suele ser el mes clave para quienes buscan un jardín lleno de flores cuando llegue la primavera. Aunque el frío todavía se hace sentir, sembrar antes del cambio de estación permite que muchas especies desarrollen raíces fuertes y aprovechen el aumento de luz y temperatura que trae el final del invierno.

Los jardineros coinciden en que anticiparse a la siembra es la mejor estrategia para lograr una floración abundante. Así, el jardín no solo gana en color, sino que también se convierte en un imán para mariposas y abejas, esenciales para la salud de las plantas.

Estas son las tres especies que más recomiendan los expertos para sembrar en agosto y disfrutar de un espacio verde vibrante en los meses que siguen.

Caléndula: resistente y de floración prolongada

La caléndula es una de las flores más fáciles de cultivar y soporta sin problemas las bajas temperaturas. Si se siembra en agosto, comienza a florecer desde los primeros días de la primavera y mantiene sus flores durante varios meses.

Caléndula, flor. Foto: Freepik

Sus tonos amarillos y naranjas aportan vida al jardín y, además, atraen insectos polinizadores como abejas. Entre sus ventajas, se destaca que resiste el frío, requiere pocos cuidados y puede crecer tanto en tierra como en macetas.

Alelí: perfume y color para el jardín

El alelí es otra opción ideal para sembrar antes de que termine el invierno. Esta planta forma racimos de flores muy perfumadas en colores que van del blanco al violeta.

Prefiere lugares soleados y suelos con buen drenaje. Si recibe los cuidados adecuados, florece en primavera y se convierte en una de las protagonistas del jardín. Su aroma la hace perfecta para plantar cerca de ventanas, galerías o senderos.

Cosmos: crecimiento rápido y aspecto silvestre

El cosmos es muy valorado por su rápido desarrollo y la gran cantidad de flores que produce. Sus flores pueden ser blancas, rosas, fucsias o violáceas y aparecen durante buena parte de la primavera y el verano.

Cosmos, flor. Foto: Freepik

Es una especie resistente que necesita pocos cuidados una vez establecida y resulta ideal para quienes buscan un jardín con aire silvestre y mucho color.

Los cuidados básicos después de la siembra

Para que estas plantas crezcan con fuerza, los especialistas recomiendan:

Elegir un lugar con buena luz natural.

Usar un sustrato suelto y con buen drenaje.

Mantener la tierra apenas húmeda, evitando el exceso de agua.

Proteger los brotes jóvenes de las heladas más intensas.

Retirar las malezas para que no compitan por agua y nutrientes.

Con estos cuidados, las plantas podrán desarrollarse bien antes de la llegada de la primavera y asegurar una floración espectacular.