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Sushi y bebida por $35.000 en un resto panameño que desembarcó en Buenos Aires: dónde queda y los precios de los platos más destacados

Ideal para ir en grupo y compartir diferentes sabores, Nacionsushi llegó con una propuesta que incluye platos típicos de diferentes países asiáticos: de Japón a Tailandia, pasando por China y Vietnam. Ubicación y precios de los platos destacados.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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Nación Sushi desembarcó en la Argentina.
Nación Sushi desembarcó en la Argentina. Foto: Nación Sushi
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Los argentinos, y especialmente los porteños, descubrimos el sushi hace mucho tiempo y nos encanta. Del plato tradicional japonés fueron llegando variantes como la fusión proveniente de Perú, pero ahora desembarcó en Buenos Aires, directamente desde Panamá, el primer local (de 243 m²) de Naciónsushi en la avenida Córdoba, esquina Thames. Es la avanzada de una cadena nacida en Panamá en 2014 y presente en 10 países con más de 40 restaurantes.

Su propuesta combina sushi y sabores asiáticos, diseño colorido y una experiencia inspirada en el concepto de “Asia sin fronteras”: una comunidad abierta que celebra la diversidad gastronómica de todo un continente y donde cualquier persona puede descubrir la cocina asiática desde un ambiente relajado, sin protocolos ni formalidades.

Nacionsushi respira en un ambiente oriental y colorido

El desembarco se produce en un momento en el que la cocina asiática vive una etapa de fuerte expansión en Buenos Aires, con propuestas de sushi tradicional, fusión, omakase, cocina nikkei, street food coreano y nuevos formatos inspirados en esa riqueza gastronómica. En ese escenario, Nacionsushi llega con una propuesta distinta: no se define únicamente como un sushi bar, sino como una experiencia panasiática que combina sushi y otros platos con sabores de Japón, China, Tailandia, Vietnam, Indonesia y otros países de Asia.

Nación Sushi desembarcó en la Argentina. Foto: Nación Sushi

Ese diferencial también se expresa en la carta, que suma una gran variedad de opciones además de sushi. Platos calientes, entradas, noodles, arroces, sopas, ensaladas y preparaciones pensadas para compartir en el centro de la mesa. La empresa trabaja con salsas propias, gran presencia de umami y porciones generosas, reinterpretando las cocinas de Asia desde una mirada actual. La experiencia también continúa en la barra, con cócteles de autor, sangría e infusiones y jugos frescos que incluyen combinaciones con jengibre, maracuyá, albahaca, coco y otros sabores pensados para acompañar la carta sin competir con la intensidad de los platos.

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Nación Sushi desembarcó en la Argentina. Foto: Nación Sushi

En el local, el viaje comienza en El Callejón de Tokio, iluminado por neones e inspirado en la energía de las grandes ciudades orientales; continúa en La Central, el corazón del restaurante dominado por una icónica gigantografía, y suma un sector especialmente pensado para que los más chicos puedan jugar mientras las familias disfrutan de la propuesta. La arquitectura combina materiales industriales, arte urbano, ilustraciones de gran formato y referencias a la cultura pop asiática. La ambientación se completa con una propuesta musical que recorre el deep house y la electrónica creando un entorno vibrante.

Qué comer en Nacionsushi

La carta reúne más de 80 platos. Allí conviven una gran variedad de rolls (vienen de a 10), sashimis, baos, pad thai, noodles, arroces, poke bowls, sopas, ensaladas, teriyakis, entradas y postres Se destcan los rolls de tamaño XL (desde $ 25.000), elaborados con una mayor proporción de proteína que de arroz, y la sorprendente Sushi Pizza (desde $ 34.000), preparada sobre una base crocante de arroz de sushi, con el pescado y los aderezos puestos por encima. Es para compartir porque tiene 22 cm de diámetro. También los Taquitos Tuk Tuk ($ 22.000), rellenos con tartar de atún y palta; el tradicional indonesio Nasi Goreng (desde $ 28.000).

Nación Sushi desembarcó en la Argentina. Foto: Nación Sushi

Hacen incapie en la calidad de los productos, ya que trabajan con materias primas seleccionadas e importan ingredientes específicos para mantener el mismo estándar en todos sus mercados, entre ellos su arroz exclusivo y wakame fresco, un ingrediente originario de Asia poco habitual en la oferta gastronómica argentina. Además, desarrollaron más de 20 salsas propias, una de las claves de su identidad gastronómica y del perfil de sabor intenso que los caracteriza.

La apertura de este primer local en Palermo marca el inicio de un plan de expansión que contempla cinco más en el país durante los próximos dos años.

SushiGastronomía
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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