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Puede vivir más de 50 años, soporta las heladas y agosto es el mejor mes para plantarla

Es una de las especies más resistentes y longevas del jardín, ideal para quienes buscan un arbusto aromático de bajo mantenimiento y hojas siempre verdes.

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Es una de las especies más resistentes y longevas del jardín.
Es una de las especies más resistentes y longevas del jardín. Foto: Gemini
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No todas las plantas del jardín tienen una vida corta. El laurel es un arbusto aromático que puede vivir más de 50 años, resiste las heladas y mantiene su follaje verde durante todo el año. Gracias a su resistencia y a que requiere muy pocos cuidados, es una de las especies más elegidas para jardines y patios.

Además de su valor ornamental, sus hojas se utilizan para aromatizar guisos, salsas, carnes y caldos, por lo que también es una planta muy apreciada en la cocina.

Por qué agosto es el mejor momento para plantar laurel

Agosto ofrece las condiciones ideales para plantar un laurel. A medida que termina el invierno, el suelo comienza a calentarse y las lluvias ayudan a que las raíces se desarrollen antes del crecimiento intenso de la primavera.

Plantarlo en esta época permite que el arbusto llegue a la nueva temporada con un sistema radicular fuerte, lo que favorece la aparición de nuevos brotes y un crecimiento más vigoroso.

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El ritual del laurel aleja la envidia y malas energías. Foto: Freepik

Además de su larga vida útil, el laurel tolera las bajas temperaturas, puede cultivarse tanto en tierra como en macetas grandes y mantiene su aspecto durante todo el año.

Los cuidados básicos para que el laurel crezca sano

Aunque es una planta muy resistente, algunos cuidados simples ayudan a que se desarrolle mejor.

Los especialistas recomiendan ubicarlo en un lugar con sol o media sombra, plantarlo en un suelo fértil y con buen drenaje y regar solo cuando el sustrato empiece a secarse, ya que tolera mejor la falta de agua que el exceso.

También es aconsejable incorporar compost una vez al año y realizar podas suaves para mantener la forma del arbusto y estimular un crecimiento equilibrado.

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