Guía rápida de verdes: qué color elegir para pintar dormitorios, livings y cocinas

Guía rápida de verdes: cuál elegir para dormitorios, livings y cocinas. Foto: Gemini

El verde se instaló como uno de los colores más buscados en la decoración de interiores. Inspirado en la naturaleza, transmite calma, frescura y calidez, y se adapta tanto a estilos minimalistas como rústicos o mediterráneos.

Mientras algunos verdes ayudan a crear espacios relajantes, otros suman sofisticación o un toque de energía. Por eso, los especialistas recomiendan analizar el clima que se busca antes de decidirse por una tonalidad.

Verde salvia: el aliado para dormitorios tranquilos

El verde salvia es el favorito de los interioristas para dormitorios. Su tono suave y delicado combina bien con blanco roto, beige, madera clara y textiles como lino o algodón. Además, realza los muebles de estilo nórdico y ayuda a generar una sensación de descanso, haciendo que el dormitorio se vea más cálido y luminoso.

Este color le da luz y calidez al dormitorio. Foto: Gemini

Verde oliva: la clave para cocinas modernas y elegantes

En las cocinas, el verde oliva ganó terreno en los últimos años. Es una apuesta segura porque aporta elegancia sin oscurecer el ambiente y combina con materiales como madera, mármol o piedra. También queda bien con detalles en negro o dorado y nunca pasa de moda. Se puede usar tanto en paredes como en alacenas o islas para lograr un cambio importante sin grandes reformas.

El verde oliva es color tendencia para este 2026. Foto: Foto: Freepik

Verde bosque y verde menta: personalidad y amplitud para el living y espacios chicos

Para quienes buscan un living con carácter, el verde bosque es la opción ideal. Este tono intenso suma profundidad y funciona especialmente bien en una pared de acento, bibliotecas, muebles destacados o paneles de madera. Para equilibrar su fuerza, los especialistas aconsejan combinarlo con tonos arena, blanco cálido y fibras naturales.

En espacios pequeños, el verde menta es el elegido. Aporta luminosidad y frescura, lo que ayuda a ampliar visualmente ambientes como cocinas chicas, lavaderos, home office o baños. Al reflejar mejor la luz natural, hace que los espacios parezcan más grandes.