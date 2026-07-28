Día del Niño en Argentina: cómo nació la celebración y por qué se festeja el tercer domingo de agosto

El Día del Niño en Argentina se celebra cada año el tercer domingo de agosto, una fecha que atravesó cambios a lo largo del tiempo. Foto: Freepik

El Día del Niño en Argentina representa una jornada destinada a celebrar y reconocer el valor de la infancia, así como a destacar la importancia de garantizar el bienestar y los derechos de niños y niñas. La fecha invita a reflexionar sobre su rol fundamental en la sociedad y sobre la necesidad de acompañar su desarrollo integral para construir un futuro mejor.

Actualmente, la celebración se realiza el tercer domingo de agosto, una fecha que fue establecida tras una modificación impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

La celebración busca reconocer la importancia de la infancia y promover el bienestar y los derechos de niños y niñas. Foto: Pixabay.

La entidad consensuó el cambio junto con jugueterías mayoristas, comercios minoristas y otros actores del sector, con el objetivo de mantener una jornada representativa para la industria y las familias argentinas.

¿Cuándo es el Día del Niño en Argentina?

El Día del Niño se celebra en Argentina el tercer domingo de agosto. La fecha puede variar cada año según el calendario, pero mantiene como referencia ese día del mes.

El cambio más reciente ocurrió en 2025, cuando, por iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y mediante el Decreto 562/2025 publicado en el Boletín Oficial, la celebración dejó de realizarse el segundo domingo de agosto y pasó a establecerse para el tercer domingo del mes.

El Día del Niño se convirtió en una tradición familiar en Argentina, aunque su fecha y denominación tuvieron modificaciones con los años. Foto: Freepik.

De esta manera, la fecha quedó fijada dentro del calendario anual de celebraciones, aunque puede coincidir en algunas ocasiones con fines de semana largos debido a la cercanía con otros feriados nacionales.

El origen del Día del Niño en Argentina

El Día del Niño en Argentina tiene una larga tradición que comenzó a tomar forma en 1958, cuando la Cámara Argentina de la Industria del Juguete impulsó la creación de una fecha destinada a celebrar la infancia.

Dos años más tarde, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que los países establecieran una jornada dedicada a promover el bienestar y los derechos de niños y niñas. Con el paso del tiempo, Argentina fue modificando el día elegido para esta celebración hasta establecerla en el tercer domingo de agosto, fecha que se mantiene vigente en la actualidad.

La jornada nació como una celebración vinculada a la infancia y evolucionó hasta incorporar una mirada más amplia sobre las distintas realidades de niños y niñas.

CAIJ impulsó dicha fecha de celebración en el país con el objetivo de fortalecer la actividad del sector y promover el consumo de juguetes, productos que suelen convertirse en uno de los principales regalos para los más chicos durante esta jornada.

Con el paso de los años, la denominación de la fecha también atravesó cambios. En 2020, la entonces Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia impulsó una modificación del nombre oficial de la celebración, que pasó a llamarse “Día de las Infancias”, con la intención de adoptar una mirada más inclusiva y amplia sobre la niñez.

Según una publicación del Ministerio de Desarrollo Social, este cambio “reconoce desde las políticas públicas a la diversidad de las infancias en nuestro país, atravesadas por cuestiones de géneros, discapacidad, lingüísticas, regionales, entre otras; y desde una perspectiva de derechos humanos”.