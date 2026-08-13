comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La UOM firmó las paritarias de los siderúrgicos: acuerdo salarial con subas no remunerativas y un bono de $1,6 millones

Según lo pactado entre la organización sindical y las empresas agrupadas en la Cámara Argentina del Acero, que entre otras reúne a Acindar y Ternium Siderar, los nuevos salarios básicos de convenio comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2027.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La UOM firmó las paritarias de los siderúrgicos
La UOM firmó las paritarias de los siderúrgicos Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras varias semanas de negociaciones y sucesivas audiencias ante la Secretaría de Trabajo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas siderúrgicas alcanzaron finalmente un acuerdo salarial para los trabajadores comprendidos en la Rama 21 del convenio colectivo. El entendimiento establece incrementos no remunerativos escalonados hasta fin de año y el pago de una suma extraordinaria para el personal de la actividad.

Las tratativas fueron encabezadas por la comisión paritaria designada por el interventor judicial del gremio, Alberto Biglieri, y concluyeron este miércoles con la firma de un esquema salarial que permitirá cerrar una negociación que se extendió durante varias semanas y era seguida de cerca por los trabajadores del sector.

Paritarias UOM Rama 21: cómo serán los aumentos hasta diciembre

El acuerdo contempla una actualización salarial del 6% de carácter no remunerativo para los meses de agosto, septiembre y octubre. A su vez, desde noviembre regirá un nuevo incremento del 6%, también no remunerativo y no acumulativo, que se aplicará durante noviembre y diciembre.

Según lo pactado entre la organización sindical y las empresas agrupadas en la Cámara Argentina del Acero, que entre otras reúne a Acindar y Ternium Siderar, los nuevos salarios básicos de convenio comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2027.

Contenido Recomendado

Guía de salarios:cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

Guía de salarios: cuánto gana un empleado de Starbucks en agosto 2026

Nuevo aumento salarial para choferes de colectivos:cuánto ganan en agosto 2026 con la actualización vigente

Nuevo aumento salarial para choferes de colectivos: cuánto ganan en agosto 2026 con la actualización vigente

De esta manera, las partes definieron el esquema de actualización salarial para el segundo semestre del año y dejaron establecido el cronograma de aplicación de los nuevos valores convencionales.

La negociación incluyó el pago de una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores efectivos. Foto: Unsplash

Bono de $1.600.000 para trabajadores siderúrgicos

Además de la recomposición salarial, la negociación incluyó el pago de una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores efectivos de las empresas siderúrgicas.

En el caso de los empleados de empresas contratistas, el entendimiento establece una compensación equivalente al 80% de ese monto, es decir, $1.280.000.

Por el momento, el bono no tiene una fecha de pago definida. Para que pueda implementarse, las partes deberán aguardar la homologación correspondiente por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Qué pasó con la negociación y cómo sigue la paritaria metalmecánica

El cierre de la discusión salarial de la Rama 21 se produjo luego de varias audiencias en las que las posiciones iniciales se encontraban alejadas. En los encuentros previos, la UOM había reclamado una mejora superior a la finalmente acordada: un 8% para el período agosto-octubre y otro 8% para noviembre-diciembre.

Por su parte, las empresas habían acercado una propuesta alternativa, lo que prolongó las conversaciones durante varias semanas. Finalmente, ambas partes convergieron en un esquema de dos tramos del 6% no remunerativo, acompañado por el bono extraordinario para los trabajadores de la actividad.

En los encuentros previos, la UOM había reclamado una mejora superior a la finalmente acordada. Foto: Unsplash

Con este entendimiento, la Rama 21 da por concluida la actual instancia de negociación paritaria y fija las condiciones salariales hasta diciembre, mientras que los nuevos básicos se incorporarán a partir de enero de 2027.

Sin embargo, la situación es diferente en la Rama 17, correspondiente a la actividad metalmecánica. En ese sector, las negociaciones continúan abiertas y todavía no fue posible alcanzar un consenso entre la UOM y las cámaras empresarias.

SueldosParitariasUOM (Unión Obreros Metalúrgicos)Gremios
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Vouchers Educativos 2026:el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

    Vouchers Educativos 2026: el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

  2. ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

    ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

  3. ANSES frena los pagos en agosto:quiénes no cobran y deberán esperar al próximo día hábil

    ANSES frena los pagos en agosto: quiénes no cobran y deberán esperar al próximo día hábil

  4. Vouchers Educativos 2026:quiénes lo puede cobrar, cuáles son los requisitos y de cuánto es el monto

    Vouchers Educativos 2026: quiénes lo puede cobrar, cuáles son los requisitos y de cuánto es el monto

  5. Voucher educativo 2026:quiénes pueden acceder, requisitos y cómo inscribirse paso a paso

    Voucher educativo 2026: quiénes pueden acceder, requisitos y cómo inscribirse paso a paso
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Javier Milei retoma este lunes a la actividad pública con un homenaje a San Martín en cadena nacional

Adriana Baravalle destacó el potencial estratégico del sector espacial argentino en ASTRUM 2026

Peter Lamelas habló sobre la posición de Estados Unidos respecto a las Islas Malvinas:“Mantenemos la neutralidad”

Con el calendario electoral cada vez más cerca, el oficialismo resigna las reformas de fondo y concentrará su agenda en proyectos económicos

Economía

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026: montos y calendario de pagos

ANSES paga más de $130 mil por asignación de matrimonio en agosto 2026:quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Día del Niño:las ventas minoristas pymes cayeron 2,5% pese a las promociones y descuentos

En el primer semestre del año los subsidios a la energía subieron más de 74% y desafían al superávit fiscal

Policiales

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

El caso O Garabelo: una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos

Murió Zhu Rongji, el ex primer ministro que abrió China al comercio global:el análisis de Diego Guelar