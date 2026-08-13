La UOM firmó las paritarias de los siderúrgicos: acuerdo salarial con subas no remunerativas y un bono de $1,6 millones

La UOM firmó las paritarias de los siderúrgicos Foto: NA.

Tras varias semanas de negociaciones y sucesivas audiencias ante la Secretaría de Trabajo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas siderúrgicas alcanzaron finalmente un acuerdo salarial para los trabajadores comprendidos en la Rama 21 del convenio colectivo. El entendimiento establece incrementos no remunerativos escalonados hasta fin de año y el pago de una suma extraordinaria para el personal de la actividad.

Las tratativas fueron encabezadas por la comisión paritaria designada por el interventor judicial del gremio, Alberto Biglieri, y concluyeron este miércoles con la firma de un esquema salarial que permitirá cerrar una negociación que se extendió durante varias semanas y era seguida de cerca por los trabajadores del sector.

Paritarias UOM Rama 21: cómo serán los aumentos hasta diciembre

El acuerdo contempla una actualización salarial del 6% de carácter no remunerativo para los meses de agosto, septiembre y octubre. A su vez, desde noviembre regirá un nuevo incremento del 6%, también no remunerativo y no acumulativo, que se aplicará durante noviembre y diciembre.

Según lo pactado entre la organización sindical y las empresas agrupadas en la Cámara Argentina del Acero, que entre otras reúne a Acindar y Ternium Siderar, los nuevos salarios básicos de convenio comenzarán a regir a partir del 1 de enero de 2027.

De esta manera, las partes definieron el esquema de actualización salarial para el segundo semestre del año y dejaron establecido el cronograma de aplicación de los nuevos valores convencionales.

La negociación incluyó el pago de una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores efectivos. Foto: Unsplash

Bono de $1.600.000 para trabajadores siderúrgicos

Además de la recomposición salarial, la negociación incluyó el pago de una suma extraordinaria de $1.600.000 para los trabajadores efectivos de las empresas siderúrgicas.

En el caso de los empleados de empresas contratistas, el entendimiento establece una compensación equivalente al 80% de ese monto, es decir, $1.280.000.

Por el momento, el bono no tiene una fecha de pago definida. Para que pueda implementarse, las partes deberán aguardar la homologación correspondiente por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Qué pasó con la negociación y cómo sigue la paritaria metalmecánica

El cierre de la discusión salarial de la Rama 21 se produjo luego de varias audiencias en las que las posiciones iniciales se encontraban alejadas. En los encuentros previos, la UOM había reclamado una mejora superior a la finalmente acordada: un 8% para el período agosto-octubre y otro 8% para noviembre-diciembre.

Por su parte, las empresas habían acercado una propuesta alternativa, lo que prolongó las conversaciones durante varias semanas. Finalmente, ambas partes convergieron en un esquema de dos tramos del 6% no remunerativo, acompañado por el bono extraordinario para los trabajadores de la actividad.

En los encuentros previos, la UOM había reclamado una mejora superior a la finalmente acordada. Foto: Unsplash

Con este entendimiento, la Rama 21 da por concluida la actual instancia de negociación paritaria y fija las condiciones salariales hasta diciembre, mientras que los nuevos básicos se incorporarán a partir de enero de 2027.

Sin embargo, la situación es diferente en la Rama 17, correspondiente a la actividad metalmecánica. En ese sector, las negociaciones continúan abiertas y todavía no fue posible alcanzar un consenso entre la UOM y las cámaras empresarias.