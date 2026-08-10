Jubilados ANSES: empezó el pago de agosto con aumento, bono y calendario completo por DNI

Jubilados haciendo fila en bancos en medio de cuarentena por coronavirus, AGENCIA NA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de agosto 2026 para jubilados y pensionados. Este mes, los haberes previsionales llegan con una actualización del 1,89%, en línea con la movilidad mensual que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor informada por el INDEC.

Además del incremento, el organismo mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima alcanzan en agosto un ingreso total de $489.775,93, compuesto por el haber actualizado más el refuerzo previsional.

El pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria de cada titular, sin necesidad de realizar trámites presenciales, solicitar turnos o completar formularios adicionales. Como ocurre todos los meses, el depósito se ordena según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de haber que cobra cada beneficiario.

Cuánto cobran los jubilados ANSES en agosto 2026

Con la suba aplicada en agosto, la jubilación mínima queda establecida en $419.775,93. A ese monto se suma el bono de $70.000, por lo que el ingreso final para quienes cobran el haber mínimo asciende a $489.775,93.

ANSES cobros Foto: ANSES

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto final con refuerzo alcanza los $405.820,74. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez llegan a $363.843,15, también con el bono incluido. En tanto, la pensión para madres de siete hijos o más equivale al haber mínimo con refuerzo, por lo que totaliza $489.775,93.

Para las jubilaciones superiores a la mínima, ANSES aplica el aumento correspondiente y, en ciertos casos, liquida un bono proporcional. Ese adicional se paga cuando el haber supera la mínima, pero no llega al equivalente de la mínima más el bono completo. La jubilación máxima, por su parte, queda fijada en $2.824.694,49 para agosto.

Calendario ANSES: cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzaron a cobrar el lunes 10 de agosto. El cronograma se extiende durante la primera parte del mes y se organiza por terminación de DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Fechas de cobro para jubilados que superan el haber mínimo

Quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo recibirán sus pagos durante la última semana de agosto. En este caso, ANSES agrupa dos terminaciones de DNI por jornada bancaria.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

Jubilaciones y pensiones superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Bono de $70.000 para jubilados: quiénes lo reciben

El refuerzo de $70.000 está destinado principalmente a jubilados y pensionados de menores ingresos. Lo cobran completo quienes perciben el haber mínimo, titulares de PUAM, beneficiarios de Pensiones No Contributivas y madres de siete hijos que reciben esta prestación.

Para quienes tienen ingresos previsionales apenas superiores a la mínima, ANSES puede pagar un complemento proporcional hasta alcanzar el monto de referencia de $489.775,93. De ese modo, el beneficio funciona como un piso de ingresos para los sectores más bajos del sistema previsional durante agosto.

Cómo consultar si ya está depositada la jubilación

Los beneficiarios pueden verificar la acreditación del pago a través de los canales habituales de ANSES, el home banking de su banco o los cajeros automáticos. El dinero queda disponible desde la fecha asignada por calendario y no es obligatorio retirarlo el mismo día del depósito.

La recomendación es revisar la terminación del DNI antes de acercarse a una sucursal bancaria, ya que el cronograma busca evitar demoras y ordenar la atención. Para agosto, el dato clave es que el pago ya comenzó y los titulares de haberes mínimos serán los primeros en recibir el monto actualizado con el bono incluido.