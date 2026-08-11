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Cronograma de Anses: quiénes cobran este martes 11 de agosto de 2026

El organismo continúa con el cronograma de pagos para jubilados, pensionados, titulares de AUH, AUE y otras prestaciones. Conocé quiénes cobran hoy según la terminación del DNI, cómo consultar la fecha de acreditación y qué beneficios tienen haberes disponibles esta semana.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Quiénes cobran este martes 11 de agosto los beneficios económicos de ANSES
Quiénes cobran este martes 11 de agosto los beneficios económicos de ANSES Foto: ANSES
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ejecutará su cronograma unificado de pagos este martes 11 de agosto según el período mensual en curso. Este esquema abarca desde jubilados y pensionados hasta asignaciones familiares y prestaciones sociales de todo el país, y se organiza según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Al momento de liquidarse, los fondos se depositan automáticamente en las cuentas de los beneficiarios para ser posteriormente retirados con tarjeta de débito o por ventanilla. En este sentido, no necesitan turnos previos en las entidades financieras para retirar dinero en efectivo y existe un margen de tiempo extendido dentro del calendario mensual para hacer uso de las sumas acreditadas.

Pagos de ANSES en agosto
Los fondos de ANSES se depositan automáticamente en las cuentas de los beneficiarios para ser posteriormente retirados con tarjeta de débito o por ventanilla. Foto: ANSES

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que reciben haberes por debajo del monto mínimo establecido por ley continúan cobrando sus prestaciones de acuerdo con el cronograma previsto para la segunda semana del mes.

Para este martes, las fechas de pago y las terminaciones de DNI correspondientes a los jubilados que perciben el haber mínimo son las siguientes:

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  • Documentos terminados en 1 cobran el martes 11 de agosto.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo reciben este martes el pago correspondiente a la liquidación mensual establecida por el Gobierno nacional.

Las fechas de cobro y las terminaciones de DNI correspondientes a la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo para este martes son:

  • Documentos terminados en 1 cobran el martes 11 de agosto.
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 1 reciben sus pagos este 11 de agosto. Foto: ANSES

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos documentos terminan en 0 y 1 cobraron sus haberes durante la primera jornada del cronograma de pagos. La acreditación correspondiente a ambas terminaciones se realizó el lunes 10 de agosto.

Este grupo incluye las pensiones por invalidez, vejez y para madres de siete hijos o más, que forman parte del primer tramo del calendario de pagos de ANSES. El día de hoy cobran:

  • Documentos terminados en 2 y 3.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) continúan este martes con el cronograma de pagos establecido por el organismo previsional, mediante acreditación directa en sus cuentas bancarias.

Las fechas de cobro y las terminaciones de DNI correspondientes a la Asignación por Embarazo para este martes son:

  • Documentos terminados en 1 cobran el martes 11 de agosto.
Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 1 cobran este martes 11 de agosto. Foto: Foto generada con IA

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas (PNC) continúan dentro del período de pago establecido por el organismo previsional, con acreditación bancaria para todos los titulares, sin distinción por terminación de DNI.

  • Todas las terminaciones de DNI tienen sus haberes disponibles dentro del período comprendido entre el lunes 10 de agosto y el jueves 10 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones correspondientes a situaciones especiales como Matrimonio, Nacimiento y Adopción continúan dentro del período de pago establecido para las Asignaciones de Pago Único (APU), sin diferencias según la terminación del DNI.

  • Todas las terminaciones de DNI tienen sus haberes disponibles dentro del período comprendido entre el lunes 10 de agosto y el jueves 10 de septiembre.

Cómo consultar si cobrás esta semana

Para saber si corresponde cobrar entre el 10 y el 14 de agosto, los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí, deben revisar la sección de Cobros o consultar el apartado correspondiente a fecha y lugar de pago.

Desde "Mi Anses" consultá si cobrás esta semana. Foto: Freepik.

El sistema informa la fecha de acreditación, el lugar de cobro y el período durante el cual el dinero permanece disponible. Esta consulta es especialmente útil para evitar traslados innecesarios, demoras en bancos o confusiones con el calendario.

Por qué conviene revisar Mi ANSES antes de cobrar

Aunque el calendario general ya está definido, cada beneficiario puede tener particularidades según su prestación, banco, medio de cobro o situación registrada ante el organismo. Por eso, antes de retirar el dinero, es recomendable verificar que los datos personales y de contacto estén actualizados.

Quienes necesiten cambiar el medio de cobro pueden hacerlo desde Mi ANSES, dentro de la opción Cobros, aunque la modificación suele tener vigencia a partir de los 60 días de solicitada.

La semana del 10 al 14, clave para millones de beneficiarios

Con el inicio de los pagos de agosto, ANSES activa una de las semanas más relevantes del mes para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El dato central para consultar rápido es simple: si tu DNI termina entre 0 y 4, y cobrás jubilación mínima, AUH, SUAF o Asignación por Embarazo, es muy probable que tu fecha de pago esté dentro de esta primera tanda.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, la semana del 10 al 14 reúne a todas las terminaciones de documento, por lo que el calendario queda completo antes del fin de semana.

ANSESJubiladosAUH - Asignación Universal por Hijo
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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