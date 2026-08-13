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La Justicia ordenó embargar las cuentas de Flybondi por deudas de casi $1500 millones

La decisión fue a pedido del ARCA y llega en medio la una situación crítica para la aerolínea, que sigue vendiendo pasajes pese a que no vuela, adeuda salarios e indemnizaciones y acumula pedidos de quiebra.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La Justicia ordenó embargar las cuentas de Flybondi
La Justicia ordenó embargar las cuentas de Flybondi
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La Justicia ordenó embargar las cuentas bancarias de Flybondi por deudas de casi $1.500 millones. La decisión fue tomada a raíz de un pedido presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por más de $1.250 millones que la low cost adeuda al fisco.

La medida, dispuesta por los juzgados federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias de Ejecuciones N°1, 2 y 4; no implica la suspensión de las operaciones de la empresa, sino cautelares dentro de una ejecución fiscal destinada a asegurar el cobro.

El reclamo del ARCA llega en medio la una situación crítica para la aerolínea, que sigue vendiendo pasajes luego de la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), pese a que no vuela, adeuda salarios e indemnizaciones y acumula pedidos de quiebra.

Los expedientes detallan que el mayor concepto que Flybondi le adeuda al ARCA es de $915.238.669,21 en retención de ganancias. A esa cifra se suman $207.932.266,08 en retención de IVA y $133.298.772,02 en bienes personales. La sumatoria da un total de $1.256.469.707,31.

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Flybondi
La Justicia ordenó embargar las cuentas de Flybondi.

Además, el organismo pidió agregarle a esas cifras el 15% por intereses y costas, por lo que el número ascendería a $1.444.940.163,41.

Según ARCA, el incumplimiento de la empresa hacía necesario adoptar medidas cautelares para asegurar las rentas del Estado y el cobro de las deudas. En esa línea, solicitó que el embargo alcance a cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas de títulos, inversiones a plazo fijo, y cajas de seguridad; así como también cualquier otro fondo o valor del que Flybondi sea titular o cotitular.

Además, pidió que las medidas no se limiten al dinero existente al momento de la notificación, sino que también alcancen a los fondos depositados o constituidos en el futuro. En caso de que los activos embargados sean en moneda extranjera, títulos públicos, acciones u otros valores no monetarios, las entidades financieras deberán proceder a la venta y transferir el monto obtenido en pesos por estas operaciones.

Por otra parte, solicitó que se dispusiera la inhibición general de bienes de la empresa, con inscripción en los registros de la Propiedad Inmueble y de la Propiedad Automotor.

La resolución judicial, finalmente, hizo lugar al embargo general sobre cuentas bancarias, pero dejó afuera las cajas de seguridad y los fondos vinculados a haberes jubilatorios. De esta manera, la medida concedida por la Justicia resultó más limitada que la pretensión inicial.

Flybondi, aterrizaje de emergencia
La Justicia ordenó embargar las cuentas de Flybondi.

Crece la crisis en Flybondi

Más de 700 ex trabajadores llevan más de tres meses sin percibir las indemnizaciones por despidos sin causa ni los acuerdos de retiro voluntario que la empresa firmó con ellos.

A este grupo de afectados se suman trabajadores que aún continúan en actividad, pero que tampoco recibieron los sueldos de junio y julio, ni el aguinaldo correspondiente. El temor a represalias laborales genera un clima interno de preocupación, hostigamiento e incertidumbre, que inhibe reclamos públicos y profundiza la tensión dentro de la empresa.

El conflicto laboral se suma a una extensa lista de irregularidades que impactan en otros sectores vinculados a la operación de Flybondi:

  • Cientos de miles de pasajeros continúan sin recibir los reembolsos por vuelos cancelados durante los últimos ocho meses.
  • Cientos de proveedores llevan meses sin cobrar, incluso en casos donde existían planes de pago acordados que tampoco fueron cumplidos.
FlybondiARCA (ex AFIP)
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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