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Santiago Bausili negó que los créditos en dólares para empresas puedan provocar una crisis como la de 2001

El presidente del Banco Central defendió la posibilidad de obtener créditos en dólares para las empresas argentinas ya que “gran parte del ahorro de los argentinos se realiza en moneda extranjera” y busca que aquel dinero sea volcado en el mercado formal.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Santiago Bausili
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El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, argumentó su defensa a los cambios de los créditos en dólares para empresas en una conferencia para la Fundación FIEL. Entre otras cosas, destacó que gran parte del ahorro de los argentinos se realiza en moneda extranjera o en inversiones en bienes raíces.

¿Qué expuso Santiago Bausili sobre los créditos en dólares?

“¿Qué es lo que anticipamos? ¿Que va a haber un boom de créditos en dólares para no exportadores? No, para nada, pero creemos que (va a ayudar) al sector de desarrollos inmobiliarios y las pymes", afirmó Bausili sobre la flexibilidad para las prestaciones en moneda extranjera que los bancos podrán ofrecer a empresas.

“Lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero haciéndolo en un contexto bien prudente, seguros de que no estamos poniendo en riesgo ninguno de los elementos que nos llevaron a la crisis del 2001”, continuó Bausili.

Bausili sostuvo una vez más que la inflación en los meses próximos será inferior al 2% y ratificó la política monetaria. Foto: NA

“Existen un montón de empresas, sobre todo en el sector pyme o medianas, que tienen capital en el exterior, que lo pueden usar como colateral para financiamiento, pero que por normativa un banco no le puede prestar. Ahora, creemos que en el corto plazo se puede dar”, agregó. Además, sostuvo que la inflación en los meses próximos será inferior al 2% y ratificó la política monetaria.

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¿Qué dijo Bausili sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central?

Queremos que el Banco Central sea una institución técnica y no politizada”, declaró Bausili en referencia al proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central.

Los cambios principales estarán vinculados a los siguientes ejes:

  • Limitación del financiamiento de la autoridad monetaria al Tesoro
  • Establecer restricciones sobre la transferencia de utilidades
  • Blindaje institucional del directorio del BCRA
El proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina incluye el blindaje institucional del directorio. Foto: REUTERS

El titular del Banco Central afirmó una vez más que esta reforma busca “quitarle uso político” a los recursos contables del mismo.

¿Qué proyecta en materia inflacionaria el titular del BCRA?

Bausili se refirió a las proyecciones de inflación para lo que resta del año y afirmó: “Las presiones que vimos en el primer trimestre, que considerábamos temporarias, resultaron ser temporarias y dejaron de ejercer presión en el segundo semestre”.

Así, esperan desde su equipo económico que el índice de precios al consumidor (IPC) se ubique por debajo del 2% en los próximos meses.

Santiago Bausili junto al presidente Milei y Caputo
Santiago Bausili junto al presidente Milei y Luis Caputo. Foto: X / @LuisCaputoAR

En última instancia, advirtió que el escenario internacional podría influir sobre la economía argentina ya que, por ejemplo, un nivel de actividad menor entre los principales socios comerciales podría reducir la demanda de los productos que exporta el país y un aumento en el costo de la energía podría generar una suba de la inflación a nivel global y trasladar parte de ese efecto a la Argentina.

Banco CentralSantiago BausiliDólarEconomía argentina
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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