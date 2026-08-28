Qué hacer en Tango BA 2026: la guía completa del festival y el Mundial de Tango en Buenos Aires

Tango BA Foto: -

El Tango BA Festival 2026 tiene una nueva edición en la ciudad de Buenos Aires desde el 19 de agosto hasta el 2 de septiembre, organizada por el Ministerio de Cultura porteño y con dirección artística de Gustavo Mozzi.

Más que un festival, Tango BA es un punto de encuentro para disfrutar la música, la danza y la tradición tanguera en todas sus formas. Con una programación diversa que incluye grandes orquestas, espectáculos especiales, actividades participativas y las instancias del prestigioso Mundial de Tango, el evento invita a vivir la pasión, la emoción y la identidad de Buenos Aires a través de una agenda cultural de nivel internacional.

Tango BA es un punto de encuentro para disfrutar la música, la danza y la tradición tanguera en todas sus formas. Foto: Salón Marabú

¿Qué hacer en Tango BA?

Quienes visiten Tango BA podrán sumergirse en una programación que abarca conciertos, espectáculos, milongas, clases, exhibiciones y encuentros pensados para celebrar una de las expresiones culturales más representativas de Buenos Aires. La propuesta reúne a figuras consagradas y nuevas generaciones de artistas en distintos espacios de la Ciudad, con actividades para expertos, aficionados y quienes se acercan por primera vez al universo del tango.

Uno de los grandes epicentros del evento será la Usina del Arte, que además de albergar parte de la programación del Festival será escenario de las diferentes instancias del Mundial de Tango, la competencia que año tras año convoca a bailarines de todo el mundo. Allí se desarrollarán las rondas clasificatorias y etapas decisivas que definirán a las parejas finalistas que buscarán consagrarse en la gran final del Teatro Gran Rex.

Uno de los grandes epicentros del evento será la Usina del Arte, que además de albergar parte de la programación del Festival será escenario de las diferentes instancias del Mundial de Tango.

La edición reunirá a cerca de 800 parejas provenientes de 47 países, incluidas aquellas que obtuvieron su lugar tras superar las competencias preliminares realizadas en la Argentina y distintos escenarios internacionales. El certamen contempla sus dos categorías tradicionales: Tango de Pista, que rescata el estilo social y popular de las milongas porteñas, y Tango Escenario, una modalidad enfocada en la puesta coreográfica y la proyección artística ante el público. De esta manera, Tango BA combina espectáculos, formación y competencia en una celebración que convierte a la ciudad en la capital mundial del dos por cuatro.

¿Dónde se realiza el festival Tango BA?

La programación tendrá lugar en diversos barrios porteños:

Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1

Teatro Colón, Libertad 621

Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530

Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444

Casa de la Cultura, Av. de Mayo 575

Centro Cultural Recoleta, Junín 1930

Anfiteatro Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832

Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765

Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857

Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348

Teatro Colón. Foto: Wikipedia.