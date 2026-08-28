Qué hacer en Tango BA 2026: la guía completa del festival y el Mundial de Tango en Buenos Aires

El Tango BA Festival 2026 tiene una nueva edición en la ciudad de Buenos Aires desde el 19 de agosto hasta el 2 de septiembre, organizada por el Ministerio de Cultura porteño y con dirección artística de Gustavo Mozzi.
Más que un festival, Tango BA es un punto de encuentro para disfrutar la música, la danza y la tradición tanguera en todas sus formas. Con una programación diversa que incluye grandes orquestas, espectáculos especiales, actividades participativas y las instancias del prestigioso Mundial de Tango, el evento invita a vivir la pasión, la emoción y la identidad de Buenos Aires a través de una agenda cultural de nivel internacional.
¿Qué hacer en Tango BA?
Quienes visiten Tango BA podrán sumergirse en una programación que abarca conciertos, espectáculos, milongas, clases, exhibiciones y encuentros pensados para celebrar una de las expresiones culturales más representativas de Buenos Aires. La propuesta reúne a figuras consagradas y nuevas generaciones de artistas en distintos espacios de la Ciudad, con actividades para expertos, aficionados y quienes se acercan por primera vez al universo del tango.
Uno de los grandes epicentros del evento será la Usina del Arte, que además de albergar parte de la programación del Festival será escenario de las diferentes instancias del Mundial de Tango, la competencia que año tras año convoca a bailarines de todo el mundo. Allí se desarrollarán las rondas clasificatorias y etapas decisivas que definirán a las parejas finalistas que buscarán consagrarse en la gran final del Teatro Gran Rex.
La edición reunirá a cerca de 800 parejas provenientes de 47 países, incluidas aquellas que obtuvieron su lugar tras superar las competencias preliminares realizadas en la Argentina y distintos escenarios internacionales. El certamen contempla sus dos categorías tradicionales: Tango de Pista, que rescata el estilo social y popular de las milongas porteñas, y Tango Escenario, una modalidad enfocada en la puesta coreográfica y la proyección artística ante el público. De esta manera, Tango BA combina espectáculos, formación y competencia en una celebración que convierte a la ciudad en la capital mundial del dos por cuatro.
¿Dónde se realiza el festival Tango BA?
La programación tendrá lugar en diversos barrios porteños:
- Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1
- Teatro Colón, Libertad 621
- Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530
- Centro Cultural 25 de Mayo, Av. Triunvirato 4444
- Casa de la Cultura, Av. de Mayo 575
- Centro Cultural Recoleta, Junín 1930
- Anfiteatro Parque Centenario, Leopoldo Marechal 832
- Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765
- Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857
- Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto 2348
- Teatro Gran Rivadavia, Av. Rivadavia 8636
- Teatro Devoto, Av. Lincoln 3815
- Teatro de la Ribera, Av. Don Pedro de Mendoza 1821
- Academia Nacional de Tango, Av. de Mayo 833
- Espacio Cultural Julián Centeya, Av. San Juan 3255
- Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640
- Espacio Cultural Adán Buenosayres, Av. Asamblea 1200
- Espacio Cultural El Resurgimiento, Gral. José Gervasio Artigas 2262
- La Vidriera de la DGEART, Perú 374
- Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaures 735
- Centro Educativo del Tango de Buenos Aires (CETBA), Agrelo 3231
- Bondi Tanguero, Av. Gral. Sarmiento y Belisario Roldán