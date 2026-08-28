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PAMI: la forma más sencilla de consultar el estado de las recetas electrónicas y saber si están vencidas o no

Las personas afiliadas a PAMI pueden consultar desde el celular o la computadora sus recetas electrónicas y verificar si continúan vigentes. Las prescripciones tienen una validez de 30 días.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Cómo saber si una receta electrónica es válida o no.
Cómo saber si una receta electrónica es válida o no. Foto: Unsplash.
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Las personas afiliadas a PAMI pueden consultar desde el celular o la computadora el estado de sus recetas electrónicas antes de acudir a una farmacia. El organismo establece una vigencia determinada para las prescripciones, por lo que es importante verificar la fecha de vencimiento para evitar inconvenientes al momento de retirar los medicamentos.

A través de MI PAMI se pueden consultar las recetas. Foto: PAMI

Cómo consultar una receta electrónica de PAMI

La manera más sencilla de revisar las recetas es a través de Mi PAMI, tanto desde la aplicación como desde la página web oficial del organismo. Allí los afiliados pueden acceder a las prescripciones vigentes y también consultar el historial de recetas emitidas.

Para verificar una receta electrónica hay que:

  • Ingresar a Mi PAMI con usuario y contraseña.
  • Seleccionar la sección “Recetas Electrónicas”.
  • Elegir la prescripción que se quiere consultar.
  • Revisar el estado y la fecha de vencimiento.

De esta manera, el afiliado puede saber si la receta todavía está habilitada para retirar los medicamentos o si ya perdió su validez.

Cuánto tiempo dura una receta electrónica de PAMI

Según las disposiciones de PAMI, las recetas electrónicas tienen una vigencia de 30 días. El plazo comienza a contarse desde la fecha en que el médico emitió la prescripción.

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Existe una particularidad en el caso de las recetas electrónicas postdatadas. Cuando el profesional establece una fecha posterior para el comienzo de la vigencia, los 30 días empiezan a correr desde esa fecha y no desde el momento en que fue generada.

Por este motivo, antes de dirigirse a una farmacia es recomendable consultar la información que aparece en Mi PAMI y verificar directamente la fecha de vencimiento.

Qué hacer si la receta de PAMI está vencida

Una vez transcurridos los 30 días correspondientes, la receta electrónica deja de ser válida y no puede utilizarse para retirar el medicamento.

En ese caso, el afiliado debe comunicarse con su médico para solicitar una nueva prescripción. No es posible utilizar una receta vencida ni extender automáticamente su vigencia.

En los tratamientos crónicos también es necesario contar con una nueva receta para cada período. Sin embargo, el médico puede emitir recetas postdatadas para los meses siguientes durante una misma consulta, de acuerdo con las necesidades del tratamiento.

Qué recetas acepta PAMI en las farmacias

PAMI establece que actualmente son válidas para retirar medicamentos la receta electrónica blanca y la receta manual celeste debidamente activada.

Las recetas celestes que no fueron activadas no son aceptadas en las farmacias. Además, la antigua receta manual verde dejó de ser válida para la entrega de medicamentos y pañales.

Por eso, antes de concurrir a una farmacia, es importante confirmar que la prescripción se encuentre vigente y corresponda a alguno de los formatos habilitados.

Recetas digitales. Foto: X
Cómo saber si las recetas digitales están vigentes o no.

Qué presentar para retirar medicamentos

Para retirar medicamentos con una receta electrónica, habitualmente el afiliado debe presentar su DNI y la credencial de PAMI. La farmacia puede consultar la prescripción directamente en el sistema, por lo que en los casos habituales no es necesario llevar una copia impresa.

Sin embargo, existen tratamientos que cuentan con requisitos particulares. Para medicamentos especiales, entre ellos oncológicos, antirretrovirales y determinadas terapias, PAMI puede exigir documentación adicional, como la receta impresa y firmada por el médico.

Por eso, ante cualquier duda sobre una prescripción, se recomienda revisar previamente su estado en Mi PAMI y confirmar con el profesional de salud o la farmacia los requisitos correspondientes.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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