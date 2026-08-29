ANSES: cómo completar años de aportes antes de llegar a la edad jubilatoria

¿Cómo jubilarse sin los aportes completos? Foto: Foto generada con IA

Las personas que se encuentran a pocos años de alcanzar la edad jubilatoria y todavía no reúnen los 30 años de aportes requeridos cuentan con una alternativa disponible en ANSES para anticiparse a esa situación. Se trata del Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad, que permite regularizar determinados períodos sin aportes antes de iniciar el trámite jubilatorio.

La herramienta cobra relevancia luego del vencimiento de la moratoria que permitía jubilarse a personas que ya habían alcanzado la edad correspondiente pero no contaban con los años de aportes suficientes.

ANSES da esta posibilidad para personas cercanas a la edad jubilatoria. Foto: ANSES

Quiénes pueden acceder al plan de ANSES

El Plan de Pago de Deuda Previsional no está destinado a todos los trabajadores. La herramienta está orientada a quienes todavía están en actividad y se encuentran dentro de los años previos a la edad jubilatoria.

Pueden acceder:

Mujeres de entre 50 y 59 años.

Varones de entre 55 y 64 años.

Personas que continúan trabajando.

Trabajadores que prevén que no alcanzarán los 30 años de aportes al llegar a la edad jubilatoria.

Personas que cuentan con períodos que pueden ser regularizados mediante este régimen.

El objetivo es que los trabajadores puedan comenzar a completar los períodos faltantes con anticipación y evitar llegar a la edad jubilatoria sin los aportes necesarios.

Qué períodos se pueden regularizar

El plan establece límites sobre los años que pueden incorporarse. ANSES permite regularizar períodos faltantes hasta marzo de 2012 inclusive, siempre que cumplan con las condiciones previstas.

Los trabajadores pueden seleccionar uno o varios períodos disponibles y cancelar los montos correspondientes mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP). Además, pueden realizar diferentes pagos de acuerdo con las posibilidades contempladas por el sistema.

Un aspecto importante es que los períodos elegidos no pueden superponerse con meses en los que figure una relación laboral registrada o actividad como autónomo o monotributista.

Por eso, antes de realizar cualquier pago, es fundamental revisar la información previsional disponible y determinar exactamente cuáles son los períodos que faltan.

Cómo consultar y completar los aportes

El procedimiento puede iniciarse de manera online a través de Mi ANSES. Para hacerlo, el trabajador debe ingresar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma deberá buscar la opción “Solicitud de Prestaciones” y luego seleccionar “Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores”.

A partir de allí podrá consultar los períodos habilitados, seleccionar aquellos que quiera cancelar y generar el VEP correspondiente para efectuar el pago.

ANSES mantiene además información específica sobre este mecanismo dentro de sus apartados relacionados con jubilaciones y pensiones.

Qué conviene revisar antes de pagar

Antes de adherir al plan, uno de los pasos más importantes es conocer con precisión cuántos años de aportes tiene registrados el trabajador.

Para eso, se puede consultar la Historia Laboral en Mi ANSES y verificar los empleos registrados, los períodos aportados y los meses que no aparecen en el sistema.

También es recomendable revisar los aportes realizados como autónomo o monotributista y detectar posibles períodos laborales que deberían figurar pero todavía no fueron incorporados.

Si existen aportes correspondientes a trabajos efectivamente realizados que no aparecen registrados, puede ser conveniente analizar primero si pueden acreditarse mediante documentación laboral, en lugar de incorporarlos como deuda previsional.

Qué alternativas existen si faltan aportes

La situación es diferente para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria y no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Una de las alternativas disponibles es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que cumplen con los requisitos establecidos. Esta prestación equivale al 80% del haber mínimo y no debe confundirse con una jubilación contributiva.

Aportes jubilatorios. Foto: Pexels.

Por eso, para quienes todavía están dentro de las edades contempladas por el Plan de Pago de Deuda Previsional —mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64—, consultar ahora la Historia Laboral puede resultar clave.

De esta manera, el trabajador puede conocer con anticipación cuántos años de aportes tiene, identificar los períodos faltantes y evaluar si puede regularizarlos antes de llegar a la edad jubilatoria.