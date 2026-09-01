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Enzo Fernández, al Manchester City: el pase que lo vuelve un hombre récord y le sigue dando frutos a River

El mediocampista deja Chelsea por un suma millonaria en uno de los pases más importantes del mercado europeo. ¿Cuánto dinero recibirá el Millonario?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Enzo Fernández.
Enzo Fernández. Foto: Action Images via Reuters
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Sobre el cierre del mercado de pases, Enzo Fernández será nuevo jugador del Manchester City en un millonario pase que le deja al Chelsea unos 145 millones de euros, en una de las transferencias más caras de la historia.

El volante campeón del mundo en Qatar 2022 volverá a ser dirigido por Enzo Maresca, quien lo pidió expresamente tras conocerlo de su etapa en los Blues y reemplazó en el banco del Etihad Stadium a Pep Guardiola.

Enzo Maresca y Enzo Fernández en Chelsea.
Enzo Maresca y Enzo Fernández en Chelsea. Foto: REUTERS

Enzo deja el club de Londres tras tres años y medio. En los Blues, llegó a ser capitán y ganó dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025.

En el podio de los récords y el beneficio para River

Con su llegada a los Ciudadanos, el volante surgido de las inferiores de River superó a Cristiano Ronaldo y se convirtió en el tercer jugador por el que más dinero han pagado en la historia del fútbol mundial, sumando unos 279 millones de euros con su recorrido que incluyó pases a Benfica, Chelsea y los celestes de Manchester.

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Enzo Fernández Foto: REUTERS

Solo es superado por Neymar, que acumula 416 millones de euros por sus llegadas al Barcelona, PSG y Al Hilal, y Romelo Lukaku, con 384 millones de euros, con su exitosa carrera que incluye pases al Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, otro paso por los Blues, Roma, Napoli y Fenerbahce.

Además, Gardelito le sigue aportando dinero a las arcas del club que lo formó como futbolista: con este último pase, River recibirá unos 5 millones de euros en concepto de mecanismo de solidaridad de FIFA.

Enzo Fernández, River. Foto: NA.
Enzo Fernández, River. Foto: NA.

Sumando la última transferencia, el dinero que ingresó a las arcas millonarias en total por sus movimientos alcanza los €52.058.000.

Las ventas más caras de la historia

  1. Neymar al PSG - 222M€.
  2. Kylian Mbappé al PSG - 180M€.
  3. Ousmane Dembélé al Barcelona - 148M€.
  4. Enzo Fernández al Manchester City - 145M€.
  5. Alexander Isak al Liverpool - 145M€.
  6. Morgan Rogers al Chelsea - 138M€.
  7. Elliot Anderson al Manchester City - 135M€.
  8. Philippe Coutinho al Barcelona - 135M€.
  9. João Félix al Atlético Madrid - 127M€.
  10. Jude Bellingham al Real Madrid - 127M€.
Enzo FernándezManchester CityChelseaMercado de pases
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