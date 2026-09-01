comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Panaderías icónicas de Buenos Aires: cuatro templos del sabor, recetas centenarias y las historias ocultas detrás de sus mostradores

Entre hornos centenarios, recetas heredadas y vitrinas que parecen detenidas en el tiempo, Buenos Aires conserva panaderías y confiterías que son mucho más que comercios. Estos establecimientos forman parte de la identidad de sus barrios y permiten descubrir la ciudad a través de sus sabores.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuatro panaderías imperdibles de Buenos Aires
Cuatro panaderías imperdibles de Buenos Aires Foto: Instagram @lasvioletasconfiteriaok
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Buenos Aires puede recorrerse siguiendo sus monumentos, avenidas o estaciones de subte. Sin embargo, existe otro itinerario capaz de revelar una parte menos evidente de la ciudad: el de sus panaderías y confiterías históricas.

Detrás de sus mostradores todavía sobreviven recetarios familiares, hornos centenarios y técnicas artesanales transmitidas durante generaciones. Algunas de estas casas nacieron con las grandes corrientes inmigratorias, mientras que otras comenzaron cuando los repartidores atravesaban las calles en carros tirados por caballos.

Visitar estos establecimientos no consiste solamente en comprar algo rico. Significa ingresar a lugares donde la historia porteña también se amasa, se hornea y se sirve en bandeja.

La Pompeya: un rincón de Nápoles en San Cristóbal

Dirección: avenida Independencia 1912, San Cristóbal.

Contenido Recomendado

Monumento de los Españoles:sobrevivió a un naufragio, se convirtió en emblema de Palermo y León XIV lo eligió para su misa multitudinaria

Monumento de los Españoles: sobrevivió a un naufragio, se convirtió en emblema de Palermo y León XIV lo eligió para su misa multitudinaria

La confitería porteña elegida por el papa Francisco:tiene más de 80 años y sus sándwiches son un tesoro de Buenos Aires

La confitería porteña elegida por el papa Francisco: tiene más de 80 años y sus sándwiches son un tesoro de Buenos Aires

En una antigua casona del barrio de San Cristóbal se encuentra La Pompeya, una panadería de raíces italianas que conserva uno de los relatos gastronómicos más singulares de Buenos Aires.

Su historia comenzó durante las primeras décadas del siglo XX, cuando un inmigrante llegado desde el sur de Italia instaló allí una pequeña producción de pan. En sus primeros años, el negocio ofrecía pan casero y taralli, las tradicionales rosquitas italianas elaboradas con harina, agua y sal.

Confiterías porteñas
Panaderías históricas de Buenos Aires Foto: Instagram @lapompeyapanaderia

La cocción se realizaba en un horno de ladrillos ubicado en el fondo de la propiedad. Aquella pieza todavía continúa funcionando, aunque fue adaptada del sistema a leña al gas. De allí salen especialidades como sfogliatelle, pasticciotti, biscotti, cannoli y diferentes panes italianos. El lugar era un punto de reunión para las familias inmigrantes que buscaban reencontrarse con los sabores de su infancia. Hoy, las banderas del Napoli y las referencias a Diego Maradona completan una experiencia que parece transportar al visitante directamente al sur de Italia.

El Progreso: la pastelería porteña que fue premiada en Roma

Dirección: avenida Santa Fe 2820, Recoleta.

Sobre una de las avenidas más transitadas de Buenos Aires permanece El Progreso, una pastelería fundada en 1919 por Juan Bautista Brignole. El maestro pastelero italiano había trabajado previamente en la histórica Confitería del Molino antes de abrir su propio establecimiento.

Uno de los momentos decisivos de su historia ocurrió en 1923, cuando su panettone y otras elaboraciones obtuvieron un diploma y una medalla de oro en la Exposición Internacional de Roma. El reconocimiento llegó apenas cuatro años después de su apertura y consolidó rápidamente el prestigio de la casa.

Confiterías porteñas
Panaderías icónicas de Buenos Aires: cuatro templos del sabor Foto: Instagram @confiteriaelprogreso

El establecimiento conserva recetarios que se remontan a 1919. Preparaciones como la crema pastelera, el chantilly y los bizcochuelos mantienen procedimientos vinculados con la tradición familiar.

Aunque suele aparecer incluida en recorridos de panaderías, sus responsables prefieren definirla como pastelería o confitería, debido a que históricamente no fabricó pan. Su pan dulce de inspiración genovesa, sus masas y sus tortas clásicas continúan siendo parte de su identidad.

Dos Escudos: del reparto de leche a caballo a un clásico de Buenos Aires

Direcciones: Juncal 905, Retiro, y avenida Pueyrredón 1508, Recoleta.

La historia de Dos Escudos está vinculada con Domingo Parrondo, un inmigrante asturiano que llegó a la Argentina durante el siglo XX. Antes de convertirse en referente del rubro, trabajó como mozo en La Boca y repartió leche por Recoleta en un carro tirado por caballos.

Con el tiempo, Parrondo comenzó a repartir pan y se relacionó con trabajadores del sector. Más tarde se asoció con otros inmigrantes españoles para abrir una panadería en Monserrat. En 1978 compró un establecimiento que ya llevaba el nombre Dos Escudos y renovó su imagen con un escudo argentino y otro español.

Confiterías porteñas
Un viaje por las panaderías icónicas de Buenos Aires Foto: Instagram @confiteria.dosescudos

La casa alcanzó notoriedad por sus sándwiches de miga, fosforitos, medialunas, locatellis de pavita y churrinches. La producción diaria y la continuidad familiar fueron claves para conservar una clientela que atraviesa generaciones.

Domingo siguió participando de la actividad hasta una edad avanzada. Durante sus mañanas en el local, abría la caja, desayunaba con los clientes y supervisaba cada detalle. Esa presencia cotidiana ayudó a construir el carácter familiar que todavía identifica a Dos Escudos.

Las Violetas: vitrales, mármol y meriendas con historia

Dirección: avenida Rivadavia 3899, Almagro.

En la esquina de Rivadavia y Medrano se levanta Las Violetas, una de las confiterías más reconocidas de Buenos Aires. Fue inaugurada el 21 de septiembre de 1884 y su arquitectura la convirtió en un verdadero emblema de Almagro.

Durante la década de 1920 fue remodelada con vidrios curvos, vitrales, pisos de mármol italiano, boiserie y arañas de bronce. Estos elementos todavía dominan sus salones y crean una atmósfera que parece detenida en otra época.

Es uno de los Cafés Notables más emblemáticos de Buenos Aires Foto: Instagram @vivamosba

Por sus mesas pasaron personalidades como Alfonsina Storni, Roberto Arlt, Carlos Gardel e Irineo Leguisamo. El lugar también fue escenario de encuentros clandestinos de integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo durante la última dictadura argentina.

Las Violetas cerró en 1998, pero la protección patrimonial y el reclamo de los vecinos impulsaron su recuperación. Finalmente, reabrió en 2001 conservando buena parte de su decoración original.

Los sabores que mantienen viva la memoria de Buenos Aires

Estas casas no se distinguen solamente por su antigüedad. Su valor reside en haber preservado recetas, saberes y formas de atención que explican una parte fundamental de la gastronomía porteña.

La inmigración italiana aportó el panettone, los cannoli y una poderosa tradición pastelera. Las comunidades española y asturiana ayudaron a consolidar panaderías, confiterías y bares familiares. Con el paso del tiempo, aquellas influencias se combinaron con los gustos locales y dieron origen a productos profundamente porteños.

En una ciudad que cambia constantemente, estos establecimientos sobreviven gracias a un ingrediente difícil de copiar: la memoria afectiva. Hay quienes regresan por el sándwich de miga de su infancia, por el pan dulce de cada Navidad o por aquella bandeja de masas que acompañaba las reuniones familiares.

HistoriaTurismoCiudad de Buenos AiresPanadería
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

Notas Más leídas

  1. Soñó con ser Bélgica, fracasó tras quedar tapado por la arena y hoy es el balneario más silencioso de la costa bonaerense

    Soñó con ser Bélgica, fracasó tras quedar tapado por la arena y hoy es el balneario más silencioso de la costa bonaerense

  2. Tiene más de 150 años, es nombrada en “Don Segundo Sombra” y hoy funciona como museo gauchesco

    Tiene más de 150 años, es nombrada en “Don Segundo Sombra” y hoy funciona como museo gauchesco

  3. Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes:los bodegones más antiguos de Buenos Aires

    Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes: los bodegones más antiguos de Buenos Aires

  4. Feria Japonesa de Escobar:cuándo y dónde disfrutar de gastronomía, cultura nipona y espectáculos con entrada gratis

    Feria Japonesa de Escobar: cuándo y dónde disfrutar de gastronomía, cultura nipona y espectáculos con entrada gratis

  5. Llega la segunda Expo Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita:degustaciones, maridajes y más de 60 stands

    Llega la segunda Expo Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita: degustaciones, maridajes y más de 60 stands
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Los tres ejes clave que profundizó Javier Milei en la reunión de Gabinete

Los tres ejes clave que profundizó Javier Milei en la reunión de Gabinete

Javier Milei hablará en cadena nacional y prepara un anuncio vinculado a la causa Malvinas

El respaldo de Scott Bessent al gobierno de Javier Milei:“Está liderando la oportunidad histórica en el hemisferio occidental”

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas:qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Economía

ANSES:cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

ANSES: cuándo cobran en septiembre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Se actualizaron los sueldos de las Fuerzas Armadas:cuánto cobra cada jerarquía en septiembre de 2026

JP Morgan recomendó YPF y Vista Energy:cuánto podrían subir las acciones por Vaca Muerta

Si tenés préstamos impagos, bancos y billeteras virtuales podrán debitarte cuotas:qué es y cómo funciona el nuevo sistema del Banco Central

Internacionales

Tensión máxima en Medio Oriente:Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas

Tensión máxima en Medio Oriente: Estados Unidos bombardeó Irán por segunda vez en 48 horas

Más tensión en Europa:Alemania sospecha que Rusia está detrás de un ataque con drones y explosivos en el aeropuerto de Leipzig

Se construyó en 18 meses y traslada hasta 81 pasajeros en tan solo 50 segundos:así es el ascensor más impresionante de China

Video impactante:así fue el instante en el que la policía de Nueva York abatió a una mujer que había apuñalado a dos personas en pleno Times Square