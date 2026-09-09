Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico oficial sobre su estado de salud

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

Mirtha Legrand continúa internada en el sanatorio Mater Dei a raíz de la bronquitis que padece desde la semana pasada, razón por la cual tuvo que suspender la grabación de su último programa, que estuvo a cargo de Juana Viale, su nieta.

Este miércoles en horas de la tarde dieron a conocer el segundo parte médico de la conductora.

Mirtha Legrand. Foto: El Trece

Qué se sabe hoy de la salud de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles 9 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada en una habitación común.

Según el comunicado, la conductora “evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio”. Además, el centro médico detalló que continúa acompañada por su familia.

Desde la institución médica también se refirieron a los mensajes recibidos durante estos días: “Agradecemos a todos por el respeto y cariño que transmiten”.

Parte médico de Mirtha Legrand. Foto: Sanatorio Mater Dei.

La internación de la conductora tomó estado público el pasado domingo 7 de septiembre, cuando se conoció el primer parte médico. Inicialmente la institución señaló que Mirtha Legrand cursaba un cuadro respiratorio bronquial y que quedaba internada para su tratamiento y observación.