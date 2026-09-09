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El pueblo bonaerense de 2.404 habitantes que celebra la Fiesta del Asado Criollo: cocinarán 5.500 kilos de carne este fin de semana

Con entrada libre y gratuita, volverá a convertirse en uno de los destinos más convocantes de la Provincia de Buenos Aires.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá.
Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua
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Con una población de apenas 2.404 habitantes, Moquehuá se prepara para vivir uno de los eventos más convocantes de su calendario. La localidad bonaerense será sede de una nueva edición de la Fiesta del Asado Criollo, una celebración que cada año atrae a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país.

Durante el fin de semana, el pueblo se convertirá en una gran parrilla al aire libre. Los organizadores anticiparon que se cocinarán alrededor de 5.500 kilos de carne, una cifra que refleja la magnitud que alcanzó esta propuesta gastronómica y cultural.

Qué es la Fiesta del Asado Criollo y cuándo se celebra

La Fiesta del Asado Criollo es uno de los encuentros más representativos de la tradición gastronómica bonaerense. Su objetivo es poner en valor las costumbres ligadas al campo, el trabajo de los asadores y una de las preparaciones más emblemáticas de la Argentina: el asado a la estaca.

Moquehuá tiene algo que no se fabrica: identidad. Y quizás ahí esté su mayor encanto
Moquehuá Foto: Instagram @viejasestacionesypueblos

La celebración se desarrollará durante este fin de semana en Moquehuá, localidad ubicada en el partido de Chivilcoy. Como sucede en cada edición, se espera una importante concurrencia de vecinos, visitantes y familias que viajarán especialmente para disfrutar de la experiencia.

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Los preparativos en Moquehuá: cocinarán más de 5.000 kilos de carne este fin de semana

Los preparativos comenzaron varios días antes del evento. Equipos de asadores trabajarán de manera coordinada para cocinar los más de 5.500 kilos de carne previstos para esta edición, una tarea que demanda organización logística y largas horas de cocción.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

La imagen de cientos de costillares alineados frente a las brasas es uno de los grandes atractivos de la fiesta. Además de degustar el tradicional asado criollo, los asistentes podrán recorrer puestos gastronómicos y espacios destinados a productores y emprendedores locales.

La expectativa es alta, ya que la fiesta se consolidó como uno de los eventos más importantes de la región y una oportunidad para impulsar el turismo en esta parte de la Provincia de Buenos Aires.

Más allá del asado: qué actividades se realizarán en este pueblo bonaerense

La propuesta no se limita a la gastronomía. El programa incluirá espectáculos musicales, presentaciones artísticas y actividades para toda la familia, con el objetivo de ofrecer una experiencia completa durante toda la jornada.

También habrá espacio para la cultura tradicional, con exhibiciones vinculadas a las costumbres rurales y la identidad bonaerense. De esta manera, la Fiesta del Asado Criollo combina entretenimiento, turismo y tradición en un mismo evento.

Para Moquehuá, la celebración representa además una oportunidad para mostrar sus atractivos y recibir a visitantes que descubren el pueblo a través de una de las fiestas populares más reconocidas de la región.

Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá.
Fiesta del Asado Criollo en Moquehuá. Foto: Instagram/fiestadelasado.moquehua

Cómo llegar a Moquehuá desde CABA

Quienes viajen desde la Ciudad de Buenos Aires pueden llegar a Moquehuá por ruta en un recorrido que demanda aproximadamente tres horas, dependiendo del tránsito.

El trayecto más habitual consiste en tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 5 hasta las inmediaciones de Chivilcoy. Desde allí, los caminos de acceso conducen directamente a la localidad, que durante el fin de semana espera recibir a miles de visitantes atraídos por el aroma de las brasas y una tradición que ya es marca registrada de la provincia.

Fiestas RegionalesAsadoTradición
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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