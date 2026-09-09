Champions League: goleadas de Barcelona y PSG, derrota del Atlético de Madrid y todos los resultados del miércoles

UEFA Champions League Foto: REUTERS

La Champions League vivió este miércoles una jornada marcada por las goleadas y varios resultados destacados entre los principales clubes de Europa. Barcelona y PSG fueron los equipos más contundentes de la fecha, mientras que Arsenal consiguió un valioso triunfo como visitante frente a Napoli.

El conjunto catalán se impuso por 5-1 ante Feyenoord en una actuación dominante. Los goles fueron convertidos por Raphinha, con un doblete, Ademeyi, Yamal y Jesús, mientras que Steijn descontó para el equipo neerlandés.

Por su parte, PSG aplastó 6-1 a Slovan Bratislava en París. El equipo francés construyó una goleada sin sobresaltos gracias a los tantos de Dembélé (2), Torres (3) y Ruiz, mientras que Suleiman Camara marcó para la visita.

UEFA Champions League Foto: REUTERS

Otro de los resultados relevantes fue la victoria de Arsenal por 1-0 sobre Napoli en Italia. El único gol del encuentro llegó a los 75 minutos por intermedio de Ødegaard, suficiente para que los londinenses sumaran de a tres.

Liverpool también festejó en un encuentro muy disputado. Los ingleses derrotaron 2-1 al Atlético de Madrid con goles de Szoboszlai y Mac Allister, mientras que Llorente había marcado el empate parcial para el conjunto español.

Trofeo de la Champions League. Foto: Reuters (Manon Cruz)

En Portugal, Sporting Lisboa superó 3-1 a Galatasaray. Los tantos fueron obra de Geny Catamo, Suárez de penal y Zalazar, mientras que el descuento de los turcos llegó a través de un gol en contra de Inácio.

La jornada se completó con el triunfo de Stuttgart por 3-1 sobre Viking. El gran protagonista fue Demirović, autor de los tres goles del conjunto alemán, mientras que Tripic anotó para el equipo visitante.

Todos los resultados de la Champions League de hoy

Stuttgart 3-1 Viking

Barcelona 5-1 Feyenoord

PSG 6-1 Slovan Bratislava

Napoli 0-1 Arsenal

Liverpool 2-1 Atlético de Madrid

Sporting Lisboa 3-1 Galatasaray

Una jornada con 25 goles en seis partidos

Los seis encuentros disputados este miércoles dejaron un total de 25 goles, con un promedio superior a cuatro tantos por partido.

Barcelona, PSG y Sporting Lisboa fueron los equipos más goleadores de la jornada, mientras que Arsenal consiguió la única victoria por la mínima diferencia.

La primera fecha continúa mostrando un alto nivel ofensivo y encuentros con marcadores abiertos en distintos estadios de Europa.

Los partidos de la Champions League de mañana jueves 10 de septiembre

La actividad continuará este jueves con otros seis encuentros correspondientes a la competición europea.

13:45

Fenerbahce vs. AS Roma

PSV vs. Shakhtar

16:00