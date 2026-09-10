Un experto en plantas lo confirma: “Mucha gente utiliza el potus como planta colgante, pero en realidad es trepadora. Con un tutor es como si la llevaras al gimnasio”

Lo importante de cuándo y cómo regar el potus (Foto Gemini) Foto: Gemini

El potus ya es un clásico en los hogares, ya que suele elegirse por su resistencia, elegancia y facilidad de cuidado. Sin embargo, hay un pequeño detalle que puede marcar la diferencia en su crecimiento: los tutores. Al ser una planta trepadora, tiene gran facilidad para adaptarse a estos artefactos.

Por eso, colocarle un tutor no solo permite ordenar sus tallos, sino que también puede favorecer un desarrollo más vigoroso y hojas de mayor tamaño. A este cuidado se suman otros factores fundamentales, como la cantidad de luz, el riego y el tipo de sustrato.

Potus con tutor Foto: Pinterest

Por qué el potus necesita un tutor para desarrollar hojas grandes dentro de casa

Aunque muchas personas están acostumbradas a ver al potus como una planta colgante, su crecimiento natural es trepador. Por eso, colocarle un tutor puede cambiar por completo su aspecto y favorecer un desarrollo más vigoroso.

El experto en plantas Álvaro Pedrera explica que el tutor funciona como una especie de apoyo para que el potus pueda crecer hacia arriba. “Mucha gente utiliza el potus como planta colgante, pero en realidad es trepadora. Con un tutor es como si la llevaras al gimnasio”, señala.

potus una planta ideal para el hogar Foto: Imagen generada por IA- Canal 26

La idea es sencilla: al encontrar una superficie sobre la que pueda apoyarse, la planta tiene mejores condiciones para desarrollarse de manera vertical. Además, el tutor permite ordenar los tallos y conseguir una planta más compacta, en lugar de dejar que las ramas caigan libremente.

Para quienes buscan conseguir hojas de mayor tamaño, este detalle puede ser especialmente importante. Un tutor de musgo, fibra de coco u otro material que permita sujetar los tallos puede colocarse directamente en la maceta. A medida que el potus crece, sus ramas pueden guiarse suavemente alrededor del soporte.

Potus con tutor Foto: Pinterest

Luz, riego, sustrato y hojas: los cuatro cuidados básicos para tener un potus sano y fuerte

El tutor no hace todo el trabajo. Para que un potus crezca con fuerza y mantenga hojas grandes y saludables, también es necesario prestar atención a otros cuidados básicos:

Luz: el potus tolera ambientes con poca iluminación, pero crece mejor cuando recibe abundante luz indirecta. Lo ideal es ubicarlo cerca de una ventana luminosa, pero protegido del sol directo intenso, que puede quemar sus hojas.

Riego: uno de los errores más frecuentes es regarlo de manera excesiva. Antes de volver a echar agua conviene comprobar que la capa superior del sustrato esté seca. El exceso de humedad puede afectar las raíces y debilitar toda la planta.

Sustrato: necesita un suelo que permita un buen drenaje. Una mezcla liviana, con materia orgánica y elementos que favorezcan la aireación, ayuda a evitar que el agua quede acumulada alrededor de las raíces.

Hojas: observarlas también es una forma sencilla de saber cómo está la planta. Hojas amarillas, blandas o caídas pueden indicar problemas de riego, mientras que un crecimiento débil puede estar relacionado con falta de luz.

Con estos cuidados y un soporte adecuado, el potus puede dejar de ser simplemente una planta de ramas colgantes para convertirse en una especie trepadora, frondosa y mucho más llamativa dentro del hogar.