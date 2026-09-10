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Fiesta del Salame Quintero 2026: cómo llegar en tren y colectivo al evento más esperado de Mercedes

Este fin de semana comienza el gran evento en Mercedes y las familias ya están planificando el viaje. Cómo llegar desde CABA.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta del Salame Quintero.
Fiesta del Salame Quintero. Foto: NA.
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La Fiesta Nacional del Salame Quintero vuelve a convocar a miles de personas en Mercedes. La celebración se realizará del próximo viernes 11 al domingo 13 de septiembre en el Parque Municipal Independencia, con propuestas gastronómicas, feria de productores, artesanos, actividades familiares y shows en vivo, entre ellos Los Palmeras.

Para quienes quieran hacer una escapada durante el fin de semana, una de las cuestiones a resolver es el traslado. Mercedes está a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se puede llegar en transporte público tanto en tren como en colectivo.

Cuáles son las dos formas de viajar hasta Mercedes

Desde CABA existen principalmente dos alternativas: hacer el viaje en tren y combinar en Moreno, o tomar directamente un colectivo de la línea 57 que llegue hasta la ciudad.

La elección dependerá del punto de partida y de los horarios disponibles. En el caso del tren, el viaje suele ser más económico, aunque requiere una combinación y actualmente el ramal que conecta Moreno con Mercedes tiene modificaciones por obras.

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La opción del tren: dónde hacer la combinación

Para llegar en ferrocarril hay que dirigirse primero hasta Moreno utilizando el Sarmiento. Desde allí se debe abordar el servicio que continúa hacia Mercedes.

Ese segundo recorrido pasa por distintas localidades del oeste bonaerense, entre ellas General Rodríguez y Luján, antes de alcanzar Mercedes. El trayecto Moreno-Mercedes demora alrededor de una hora y 45 minutos.

Si el viaje comienza en Once, hay que contemplar además el tiempo del recorrido inicial y la espera para realizar la combinación. Por eso, el traslado completo puede llevar cerca de tres horas.

La alternativa permite iniciar el viaje desde varias estaciones del Sarmiento, como Caballito, Flores, Liniers, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar e Ituzaingó.

Fiesta del Salame Quintero Foto: Turismo Meredes

Un detalle importante a tener en cuenta antes de viajar a Mercedes

El servicio ferroviario hacia Mercedes no mantiene su esquema habitual debido a trabajos de renovación de vías. Esto significa que los horarios podrían sufrir modificaciones.

Por ese motivo, quienes tengan pensado viajar para la Fiesta del Salame Quintero deberán chequear la programación oficial del tren antes de salir, sobre todo si necesitan llegar a Mercedes a una hora determinada.

Colectivo 57: una alternativa sin combinación

Para quienes prefieran evitar el cambio de trenes, la línea 57 ofrece servicios que permiten llegar a Mercedes desde distintos sectores del AMBA.

El recorrido Palermo-Mercedes atraviesa zonas como Palermo, Belgrano y Puente Saavedra y luego continúa hacia el oeste, pasando por Moreno, General Rodríguez y Luján. También puede utilizarse como segunda parte del viaje: una persona puede llegar hasta Moreno en tren y desde allí continuar en el 57 hacia Mercedes.

Como existen distintos ramales dentro de la línea, es importante comprobar el destino indicado en el colectivo antes de subir y verificar que se trate del servicio que efectivamente llega a Mercedes.

Este fin de semana comienza la Fiesta del Salame Quintero en Mercedes. Foto: NA.

Qué tener en cuenta si vas durante la Fiesta del Salame Quintero

El evento se extenderá durante tres días, por lo que se espera un importante movimiento de visitantes hacia Mercedes.

Quienes viajen en transporte público deberían:

  • Revisar los horarios del tren y del colectivo antes de salir.
  • Tener en cuenta el tiempo extra que puede demandar una combinación en Moreno.
  • Consultar posibles cambios en el servicio ferroviario por las obras.
  • Verificar el ramal del colectivo 57 antes de abordar.
  • Si el objetivo es regresar el mismo día, controlar también los horarios de vuelta.

El Parque Municipal Independencia será nuevamente el punto de encuentro para una de las fiestas gastronómicas más tradicionales de Mercedes, por lo que planificar el viaje con anticipación puede evitar demoras y complicaciones durante el fin de semana.

Fiestas RegionalesSalameMercedesTurismo
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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