Video: así se escapó Elías Barrionuevo, el acusado de asesinar a su novia en Ituzaingó

Elías Barrionuevo fue captado corriendo de la escena del crimen. Foto: Captura

Mientras la Policía Bonaerense se encuentra buscando intensamente a Elías Barrionuevo (19) acusado de asesinar a su novia Ruth Camila Marful Castro (18) y de intentar matar a su suegro Jorge González (35), se dio a conocer un video en el que se puede ver cómo el presunto femicida escapa de la escena del crimen ocurrido este martes en el partido bonaerense de Ituzaingó. La filmación fue captada por una cámara de seguridad de la zona.

En el material, el prófugo de la justicia corriendo por la calle a las 18.50h también en ese mismo municipio bonaerense a muy pocas cuadras del domicilio del asesinato. Este video es clave para reconstruir los últimos movimientos del sujeto, ya que es último registro audiovisual que se tiene de su ubicación. En este momento, las autoridades policiales lo buscan en diferentes zonas del oeste del Conurbano.

Cómo ocurrió el presunto femicidio de Ruth Camila Marful en Ituzaingó

De acuerdo a la reconstrucción policial, el femicidio de Ruth Camila Marful tuvo logar en la vivienda de la víctima ubicada en la calle Almagro al 2500. En horas de la mañana del martes, efectivos de la comisaría 4ª de la Policía Bonaerense recibió un llamado al 911 de vecinos del domicilio y acudió de inmediato al lugar. Una vez dentro del inmueble, los agentes hallaron a la joven de 18 años tendida en el suelo con un disparo en el cuello.

La huida del femicida quedó grabada por una cámara de seguridad

Rápidamente se comunicaron con una ambulancia de urgencia para trasladar a la joven al Hospital del Bicentenario. Si bien, los médicos intentaron estabilizarla, a las pocas horas la adolescente falleció. En ese mismo centro de salud, los profesionales atendieron a su padre que presentaba heridas menores de bala en ambas piernas.

Si bien el arma del crimen aún no fue hallado por las autoridades policiales, se cree que habría efectuado los disparos con una pistola calibre .380, ya que los peritos encontraron casquillos de ese modelo.

Ituzaingó: cuál es la hipótesis del crimen

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal N°1 del Departamento Judicial de Morón con los fiscales Leandro Matías Vaccaro y Florencia Inés Di Sciascio liderando la investigación. De acuerdo a los primeros testimonios que se recabaron, el conflicto habría iniciado con una discusión entre en Marful y Barrionuevo. El padre de la joven se habría interpuesto entre ambos para que el enfrentamiento cesara, pero, en ese momento, el agresor sacó una pistola y comenzó a dispar.

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal N°1 del Departamento Judicial de Morón. Foto: Facebook / Comunidad Ituzaingo.

Al mismo tiempo, en las últimas horas, declaró una tía de Barrionuevo y aseguró que el vínculo que tenía con Camila “era muy tóxico” y le pidió a su sobrino que se entregue a la policía cuanto antes. Sobre Camila dijo que su familia “la quería mucho” y que incluso habían estado con un ella un día antes del ataque.

En tanto, la abuela de Camila describió a Barrionuevo como una persona sumamente “celosa” y “violenta”, según precisó Infobae. “No pensé que iba a ser algo así por celos. Ella era muy bonita pero no la dejaba morir”, afirmó.