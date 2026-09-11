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Nueva norma de tránsito: qué cambia al adelantar ciclistas y de cuánto es la multa

Una nueva norma de tránsito cambiará una de las maniobras más habituales en las rutas y obligará a los conductores a tener en cuenta un detalle que hasta ahora no era necesario. La medida ya tiene fecha de entrada en vigencia y quienes no la respeten podrían enfrentar una importante sanción.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Nueva norma de adelantamiento en las rutas.
Nueva norma de adelantamiento en las rutas. Foto: Noticias Coches.
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A partir del 1 de octubre de 2026, los conductores que circulen por determinadas rutas deberán cumplir nuevas condiciones al momento de adelantar a ciclistas. La modificación del Reglamento General de Circulación, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), establece una reducción obligatoria de velocidad durante la maniobra.

La medida busca reforzar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes entre vehículos y bicicletas, especialmente en rutas donde las diferencias de velocidad pueden generar situaciones peligrosas.

Nueva disposición para adelantar bicicletas en las rutas. Foto: elEconomista.es

Esto deberán hacer los conductores al momento de adelantar ciclistas

Desde el 1° de octubre, los automovilistas en España deberán reducir su velocidad al menos 20 kilómetros por hora respecto del límite máximo permitido en la vía cuando realicen un adelantamiento a un ciclista.

La velocidad que deberá respetarse se determina según el límite establecido para el tramo de la ruta. Por ejemplo:

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  • Si el límite es de 90 km/h, el vehículo deberá circular a un máximo de 70 km/h durante el adelantamiento.
  • Si el límite es de 100 km/h, deberá reducir la velocidad hasta los 80 km/h.

La reducción deberá aplicarse durante la maniobra de adelantamiento, con el objetivo de disminuir la diferencia de velocidad entre el vehículo y la bicicleta y generar condiciones más seguras para el ciclista.

También deberán mantener una distancia de 1,5 metros

La nueva regla no elimina las obligaciones que ya existen para proteger a los ciclistas. Los conductores deberán mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros al realizar el adelantamiento.

Además, cuando la calzada tenga más de un carril por sentido de circulación, el vehículo que adelante deberá cambiar completamente de carril para superar al ciclista.

De esta manera, la normativa establece una combinación de medidas que buscan reducir el riesgo durante una de las maniobras más delicadas de la circulación en rutas.

De cuánto es la multa por incumplir la norma

Los conductores que no respeten las condiciones establecidas para adelantar a ciclistas pueden recibir una sanción económica de hasta 200 euros, según el régimen de infracciones de tránsito vigente en España.

Las precauciones que hay que tener en el adelantamiento de bicicletas. Foto: FurgoCar.

La infracción también puede tener consecuencias sobre el permiso de conducir, ya que determinadas conductas consideradas más graves pueden implicar la pérdida de puntos del carnet.

Por este motivo, los conductores deberán prestar especial atención a la velocidad y a la distancia lateral cuando encuentren ciclistas en la ruta.

Con esta medida, España busca reforzar la convivencia entre automóviles y bicicletas y establecer reglas más claras para una maniobra que puede resultar especialmente riesgosa.

MultasAutoBicicletasEspaña
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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